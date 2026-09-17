Στα 106 δολάρια το Brent, στα ύψη αμόλυβδη και ντίζελ

Takeaways by to pontiki AI Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου σημειώνουν διακυμάνσεις, καθώς η αγορά αξιολογεί τις προσπάθειες αποκατάστασης του αγωγού East-West στη Σαουδική Αραβία μετά τις επιθέσεις.

Η τιμή του αργού Brent επανήλθε στα 106 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι αβεβαιότητες για την παγκόσμια προσφορά παραμένουν παρά την αποκλιμάκωση των αποθεμάτων στις ΗΠΑ.

Οι υψηλές τιμές των καυσίμων προκαλούν ανησυχία, οδηγώντας την κυβέρνηση στον σχεδιασμό μέτρων στήριξης για τα νοικοκυριά και την ενίσχυση του πετρελαίου θέρμανσης.

Η κυβέρνηση εξετάζει τη συνέχιση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης και αναμένει τη συνεισφορά των διυλιστηρίων για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ενόψει του χειμώνα.

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Διορθωτικά κινήθηκαν νωρίτερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές αλλά τείνουν να κερδίσουν έδαφος, καθώς παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις για την αποκατάσταση του αγωγού East-West στη Σαουδική Αραβία, οι αβεβαιότητες για την παγκόσμια προσφορά παραμένουν ενώ οι τιμές των καυσίμων είναι στα ύψη καθιστώντας αναγκαία τη λήψη μέτρων.

Η τιμή του αργού πετρελαίου τύπου Brent υποχώρησε στα 105 δολάρια και ήδη επανέρχεται στα 106 δολάρια το βαρέλι στη συνεδρίαση της Πέμπτης (17.9.2026), περιορίζοντας τις απώλειες που έγραψε στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις, μετά τις αναφορές ότι η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει να αποκαταστήσει περίπου τη μισή δυναμικότητα του αγωγού East-West εντός των ημερών και να τον επαναφέρει σε πλήρη λειτουργία εντός έξι εβδομάδων.

Την ίδια ώρα το αμερικανικού τύπου αργό WTI διαπραγματεύεται σε επίπεδα πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, οριακά χαμηλότερα από τις χθεσινές συναλλαγές.

Ας σημειωθεί ότι ο κρίσιμης σημασίας αγωγόςEast-West, ο οποίος παρέχει εναλλακτική διαδρομή παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ, υπέστη ζημιές από επιθέσεις με drones την περασμένη εβδομάδα. Στο μεταξύ, η Σαουδική Αραβία έχει εντείνει τις προσπάθειες για τη μεταφορά μεγαλύτερων ποσοτήτων αργού πετρελαίου μέσω του Ορμούζ, με τη συνδρομή του αμερικανικού στρατού.

Παράλληλα, ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, δήλωσε ότι 18 εκατομμύρια βαρέλια αργού και πετρελαιοειδών προϊόντων διήλθαν από το Ορμούζ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Στις ΗΠΑ, τα επίσημα στοιχεία έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά 640.000 βαρέλια, διαμορφούμενα στα 423,4 εκατομμύρια βαρέλια, αλλά η μείωση ήταν μικρότερη από την αναμενόμενη βάσει των προβλέψεων των αναλυτών, εξέλιξη που ευνόησε την αποκλιμάκωση των τιμών στις διεθνείς αγορές.

Εξάλλου, τα στοιχεία αυτά διέφεραν σημαντικά από την προγενέστερη εκτίμηση του API για αύξηση των αποθεμάτων αργού κατά 7,1 εκατομμύρια βαρέλια.

Στα ύψη οι τιμές των καυσίμων

Εντωμεταξύ, με το αργό πάνω από τα 100 δολάρια η κρίση στην αγορά καυσίμων σοβεί. Η τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει τα 2,30 ευρώ σε ορισμένα βενζινάδικα, με την μέση τιμή πανελλαδικά να διαμορφώνεται στα 2,17 ευρώ ενώ το πετρέλαιο κίνησης εμφανίζει μέση τιμή πανελλαδικά στα 2,14 ευρώ το λίτρο.

Στα νησιά υπάρχουν πρατήρια με τιμές πάνω από τα 2,5 ευρώ το λίτρο και ήδη η μέση τιμή αγγίζει αυτά τα επίπεδα, όπως στις Κυκλάδες όπου η μέση τιμή της 100άρας έχει φτάσει τα 2,60 ευρώ το λίτρο και η 95 οκτανίων αγγίζει τα 2,40 ευρώ. Στις περιοχές που εμφανίζουν τα πιο ακριβά καύσιμα είναι επίσης η Κεφαλονιά και η Λευκάδα, με μέση τιμή για την αμόλυβδη πάνω από τα 2,24 ευρώ το λίτρο και 2,27 ευρώ το λίτρο αντίστοιχα.

Μέτρα σχεδιάζει η κυβέρνηση

Σε αυτό το περιβάλλον κυκλοφορούν σενάρια στην αγορά για πετρέλαιο θέρμανσης έως 2 ευρώ το λίτρο προκαλώντας ανησυχία σε εκατομμύρια νοικοκυριά.

To κυβερνητικό επιτελείο είναι σε αυξημένη επιφυλακή, με τις συνεχείς συσκέψεις να επιβεβαιώνουν την προσπάθεια που επιχειρείται για τον σχεδιασμό μέτρων στήριξης, ειδικά των πιο ευάλωτων ενόψει χειμώνα.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στο πετρέλαιο θέρμανσης, με την αγορά να ανοίγει τον Οκτώβριο ενώ η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης αναμένεται να συνεχιστεί. Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται και η συνεισφορά των διυλιστηρίων κατά τους επόμενους μήνες, σε συνέχεια της ενέργειας που ξεκίνησε στα μέσα Ιουλίου με έκπτωση 10 λεπτά/λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη και 5 λεπτά/λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης στις τιμές πώλησης προς τα πρατήρια.

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