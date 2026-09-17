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17.09.2026 08:22

Axios: Συνάντηση Τραμπ με ηγέτες του Κόλπου για την επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή στη Νέα Υόρκη

17.09.2026 08:22
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Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί την Τρίτη (22/9) με ηγέτες χωρών του Κόλπου, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα στον πόλεμο με το Ιράν και την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Αυτό αναφέρει δημοσίευμα του Axios, σημειώνοντας ότι στο επίκεντρο των συναντήσεων αναμένεται να βρεθούν οι αμερικανικές προτάσεις για τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί μετά το τέλος του πολέμου.

O Τραμπ και Αμερικανοί αξιωματούχοι εργάζονται πάνω «στο σχέδιο της επόμενης ημέρας», το οποίο αναμένεται να οριστικοποιηθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με ηγέτες από οκτώ αραβικές και μουσουλμανικές χώρες κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ πέρυσι, όταν τους παρουσίασε το προσχέδιο του ειρηνευτικού σχεδίου του για τη Γάζα. Μια εβδομάδα αργότερα, το παρουσίασε δημόσια, και λίγο αργότερα επιτεύχθηκε η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι χώρες του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις υπέστησαν σημαντικές ιρανικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου, καθώς και σημαντικές οικονομικές απώλειες από διαταραχές στις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι «ελπίζουμε να βρισκόμαστε προς το τέλος του πολέμου», ενώ νωρίτερα ισχυρίστηκε για άλλη μια φορά ότι το Ιράν θέλει απεγνωσμένα να κάνει συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις πηγές που αποκαλείται το Axios, ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με ηγέτες ή υπουργούς Εξωτερικών από τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου – Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ, Κατάρ, Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ομάν.

Το Υπουργείο Εξωτερικών απέστειλε τις σχετικές προσκλήσεις την Τετάρτη.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η συνάντηση θα μπορούσε να επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει και άλλους Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες.

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