Σφοδρή κακοκαιρία «σαρώνει» την Ισπανία: Οδηγός έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από χείμαρρο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Σφοδρές βροχές πλήττουν τις τελευταίες ώρες την Βαρκελώνη με αποτέλεσμα η Ισπανία να μετρά τον πρώτο της νεκρό από κακοκαιρία, για φέτος. Η σορός ενός άνδρα παρασύρθηκε από χείμαρρο και εν τέλει εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (17.09.2026), βάζοντας με τον πιο τραγικό τρόπο τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων.
Οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας της Ισπανίας δεν σταματούν λεπτό να βοηθούν πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη, καθώς οι ακτές της χώρας της Ιβηρικής στη Μεσόγειο πλήττονται από καταιγίδες, οι οποίες προκαλούν εκτεταμένες πλημμύρες. Έχει ήδη δοθεί εντολή για περιορισμό των μετακινήσεων έως ότου εξασθενήσει η κακοκαιρία ενώ σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στη λειτουργία των ΜΜΜ.
Η Ισπανία βρέθηκε αντιμέτωπη με σφοδρό χτύπημα της κακοκαιρίας ενώ μέχρι χθες βίωνε μία από τις πιο ξηρές περιόδους της. Υπενθυμίζεται πως το καλοκαίρι «έσπασε» ρεκόρ θερμοκρασίας, σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (AEMET).
Το πυροσβεστικό σώμα της Καταλονίας ανέφερε μέσω X ότι «εντόπισε το άψυχο σώμα άνδρα» στο χωριό Ολιβέγια, περίπου σαράντα χιλιόμετρα δυτικά της Βαρκελώνης, μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση της πολιτικής προστασίας πως αγνοείται μία γυναίκα.
Το θύμα βρισκόταν στο τιμόνι αυτοκινήτου που «παρασύρθηκε» από χείμαρρο, διευκρίνισε η ίδια πηγή.
Η AEMET είχε εκδώσει προειδοποιήσεις χθες για ισχυρές βροχές στο ανατολικό τμήμα της χώρας κι είχε κηρύξει «κόκκινο συναγερμό» για λίγη ώρα στη Βαρκελώνη, λόγω του κινδύνου να την πλήξουν ξαφνικές πλημμύρες.
Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους της Καταλονίας και της Βαλένθιας να αποφεύγουν οποιαδήποτε μετακίνηση δεν είναι απόλυτα απαραίτητη και να επιδεικνύουν μεγάλη προσοχή. Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αναφέρθηκε μέσω X σε «πολύ περίπλοκες καταστάσεις».
Στη Βαρκελώνη, σταθμοί του μετρό έκλεισαν, ενώ λεωφορεία τροποποίησαν δρομολόγια καθώς δρόμοι έχουν πλημμυρίσει. Ο περιφερειακός οργανισμός σιδηροδρόμων αντιμετώπισε προβλήματα, ενώ υπήρξαν καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης, το δεύτερο πιο πολυάσχολο της Ισπανίας.
Οι καταλανικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων δέχτηκαν πάνω από 850 κλήσεις για τα καιρικά φαινόμενα, έκαναν λόγο για πάνω από 500 συμβάντα.
Στη γειτονική Βαλένθια, που είχε σαρωθεί το 2024 από πλημμύρες με πάνω από 230 νεκρούς, η μετεωρολογική υπηρεσία έκανε λόγο για κατακρήμνιση 70 χιλιοστών μέσα σε μόλις μισή ώρα σε διάφορες κοινότητες. Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανέφεραν 478 συμβάντα στην επαρχία, κυρίως υλικές ζημιές, κυκλοφοριακά προβλήματα και πλημμυρισμένα σπίτια ή διαρροές υδάτων.
Στην ομώνυμη πρωτεύουσα, όλες οι γραμμές του μετρό ανέστειλαν τη λειτουργία τους, όπως και το αεροδρόμιο για αρκετές ώρες, οδηγώντας στην εκτροπή 12 πτήσεων, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια AENA.
Επιστήμονες εκτιμούν ότι η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα κάνει ισχυρότερες τις καταιγίδες στη Μεσόγειο που πλήττουν γενικά την Ισπανία το φθινόπωρο.
Διαβάστε επίσης
Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones σε Κίεβο και Οδησσό – Τουλάχιστον 18 τραυματίες
Υπό απειλή Ορμούζ και Μπαμπ Ελ Μαντέμπ – Οι Χούθι σφίγγουν τον κλοιό επιδιώκοντας μια κατάσταση μόνιμης αβεβαιότητας
Τραμπ απειλεί την ΕΕ για το «άνοιγμα» στον Καναδά: Βαρείς δασμοί ή διακοπή εμπορίου – Το επόμενο βήμα του Κάρνεϊ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.