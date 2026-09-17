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ΕΛΛΑΔΑ

17.09.2026 08:43

Τραγωδία στην Λ. Ποσειδώνος: Τρεις νεκροί σε τροχαίο τα ξημερώματα – Σε κρίσιμη κατάσταση οι δύο τραυματίες

17.09.2026 08:43
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Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Το τροχαίο έγινε στην Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού Καλυψούς επί Γλυφάδας όταν κάτω από αδιευκρίνιστους – μέχρι στιγμής – λόγους, οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έπεσε πάνω στα διαχωριστικά κιγκλιδώματα.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν το αυτοκίνητο να ανατραπεί και να τουμπάρει.

Ολοι οι επιβάτες τραυματίστηκαν σοβαρά και διακομίστηκαν στο «Ασκληπιείο της Βούλας. Τρεις από αυτούς υπέκυψαν στα τραύματά τους, λίγες ώρες αργότερα.

Oι 2 νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Οι τραυματίες είναι ηλικίας 18 χρόνων. Οι νεκροί 23 και 26 ετών.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Η Τροχαία ερευνά εάν εμπλέκεται και άλλο όχημα στο τροχαίο.

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