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17.09.2026 09:27

Η NASA ανακαλύπτει έναν τεράστιο νεοσχηματισμένο κρατήρα στη Σελήνη – Στα 222 μέτρα η διάμετρός του

17.09.2026 09:27
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Οι επιστήμονες ανακάλυψαν στη Σελήνη έναν τεράστιο κρατήρα, μεγέθους μεγαλύτερου από το Κολοσσαίο, ο οποίος προκλήθηκε από μια ισχυρή πρόσκρουση ουράνιου σώματος πριν από δύο χρόνια.

Ο κρατήρας με τις απότομες πλαγιές, διαμέτρου 222 μέτρων και βάθους 43 μέτρων, είναι ο μεγαλύτερος που έχει δημιουργηθεί από πρόσκρουση τα τελευταία χρόνια.

«Ενα φαινόμενο τέτοιας κλίμακας εκτιμάται ότι συμβαίνει μόνο μία φορά κάθε 132 χρόνια», ανέφεραν οι ερευνητές, χαρακτηρίζοντας τον κρατήρα αυτό θησαυρό πληροφοριών, ενώ η NASA προετοιμάζεται να κατασκευάσει μια βάση για αστροναύτες στη Σελήνη.

Αν και ο κρατήρας βρίσκεται εκεί εδώ και δύο χρόνια, ανακαλύφθηκε μόνο όταν ο ερευνητής Ρόμπερτ Βάγκνερ τον παρατήρησε, ενώ ανέλυε νέες εικόνες που τραβήχτηκαν από το Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), το οποίο μελετά τη Σελήνη από το 2009.

Ο κρατήρας εμφανιζόταν στις εικόνες ως ένα «μεγάλο φωτεινό σημείο που περιβάλλεται από ένα σκοτεινό φωτοστέφανο».

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη (16/9) στο περιοδικό Science Advances έδειξε ότι αυτός ο κρατήρας αντιπροσωπεύει τον μεγαλύτερο νεοσχηματισμένο κρατήρα που έχει ανακαλυφθεί στο ηλιακό σύστημα μέχρι σήμερα.

Οι επιστήμονες λένε ότι η μελέτη του σχηματισμού πρόσφατων κρατήρων βοηθά στην καλύτερη κατανόηση της γεωλογίας της Σελήνης, κάτι που θα μπορούσε να συμβάλει στις προετοιμασίες για μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές που σχεδιάζουν τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Κίνα.

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