Πόσο διαρκεί το πορτοκαλί φανάρι στην Ελλάδα – Τα δευτερόλεπτα που κάνουν τη διαφορά

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Το πορτοκαλί φανάρι διαρκεί συνήθως λίγα δευτερόλεπτα, με την ταχύτητα προσέγγισης να παίζει καθοριστικό ρόλο. Πότε πρέπει να σταματήσουμε και πότε επιτρέπεται να συνεχίσουμε;

Το πορτοκαλί φανάρι είναι ίσως η φωτεινή ένδειξη που προκαλεί τη μεγαλύτερη αμηχανία στους οδηγούς. Μόλις ανάψει, κάποιοι αφήνουν αμέσως το γκάζι, άλλοι φρενάρουν απότομα και αρκετοί επιταχύνουν, θεωρώντας ότι έχουν ακόμη χρόνο να περάσουν. Πόσα δευτερόλεπτα, όμως, μεσολαβούν πραγματικά μέχρι το κόκκινο;

Μια ενδεικτική διάρκεια είναι τα 3 δευτερόλεπτα για ταχύτητες προσέγγισης έως 50 χλμ./ώρα, ενώ για υψηλότερες ταχύτητες ο χρόνος μπορεί να φτάνει τα 4 ή 5 δευτερόλεπτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε φανάρι στην Ελλάδα λειτουργεί με ακριβώς την ίδια ρύθμιση, ούτε ότι ο οδηγός έχει στη διάθεσή του ένα εγγυημένο περιθώριο για να συνεχίσει.

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