NASA: Το Curiosity συμπληρώνει 5.000 ημέρες στον Άρη και στέλνει μια μοναδική «καρτ ποστάλ» στη Γη (photos)

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Μια ξεχωριστή «καρτ ποστάλ» από τον πλανήτη Άρη δημιούργησε το ρόβερ Curiosity της NASA, με αφορμή τη συμπλήρωση 5.000 αρειανών ημερών, ή sols, από την έναρξη της αποστολής του στον Κόκκινο Πλανήτη.

Το Curiosity βρισκόταν σταθμευμένο σε μια αμμώδη ράχη που οι επιστήμονες έχουν ονομάσει «Chocolatal», στους πρόποδες του όρους Sharp, όταν οι κάμερες πλοήγησής του κατέγραψαν δύο πανοραμικές εικόνες της περιοχής. Η πρώτη λήφθηκε στις 30 Αυγούστου 2026, στις 9:56 το πρωί, σύμφωνα με την τοπική ώρα του Άρη, ενώ η δεύτερη στις 2 Σεπτεμβρίου, στις 5:39 το απόγευμα.

Οι δύο λήψεις, που πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικές ώρες της αρειανής ημέρας, στάλθηκαν στη Γη και στη συνέχεια ενώθηκαν σε μία εντυπωσιακή σύνθεση. Για καλλιτεχνικούς λόγους προστέθηκαν διαφορετικές αποχρώσεις: το μπλε αντιπροσωπεύει την πρωινή εικόνα και το κίτρινο την απογευματινή. Το αποτέλεσμα θυμίζει μια διαστημική «καρτ ποστάλ», παρόμοια με αντίστοιχες συνθέσεις που έχουν δημιουργηθεί στο παρελθόν από εικόνες των ρόβερ της NASA.

Στο πρώτο πλάνο διακρίνεται το ίδιο το Curiosity, με την κεραία UHF που χρησιμοποιεί για την αποστολή δεδομένων σε διαστημόπλοια τα οποία βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τον Άρη. Στο πίσω μέρος του φαίνεται επίσης η χαρακτηριστική θερμοηλεκτρική γεννήτρια ραδιοϊσοτόπων πολλαπλών αποστολών (MMRTG), η πυρηνική πηγή ενέργειας που επιτρέπει στο ρόβερ να συνεχίζει την εξερεύνησή του. Τα ίχνη των τροχών του χάνονται σταδιακά στο αρειανό τοπίο.

Το Curiosity εξερευνά την περιοχή γύρω από το όρος Sharp, ένα επιβλητικό βουνό ύψους περίπου 5 χιλιομέτρων που βρίσκεται στο εσωτερικό του κρατήρα Gale. Από το σημείο όπου τραβήχτηκε η εικόνα, το βλέμμα κατευθύνεται προς τον πυθμένα του κρατήρα, ενώ το χείλος του διακρίνεται μόλις στον ορίζοντα.

Η αποστολή του Curiosity αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα εξερεύνησης του Άρη της NASA, προσφέροντας εδώ και χρόνια πολύτιμα δεδομένα για τη γεωλογία, το κλίμα και το παρελθόν του πλανήτη.

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