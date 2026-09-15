Το USS Abraham Lincoln επιστρέφει στις ΗΠΑ «λαβωμένο» – Ο μεγάλος πονοκέφαλος για το αμερικανικό Ναυτικό

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln επιστρέφει στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ έπειτα από μια εξαιρετικά απαιτητική αποστολή διάρκειας 274 ημερών.

Συνολικά, το πλοίο παρέμεινε 286 ημέρες στη θάλασσα, εκ των οποίων περίπου 200 σε ζώνες ενεργών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Το μέγεθος της επιχειρησιακής δραστηριότητας αποτυπώνεται και στα στοιχεία της CENTCOM: η αεροπορική πτέρυγα του αεροπλανοφόρου πραγματοποίησε περίπου 10.000 πτήσεις και έριξε συνολικά 680 τόνους πυρομαχικών.

Η ένταση της αποστολής αποτυπώθηκε όχι μόνο στις επιχειρησιακές επιδόσεις του πλοίου, αλλά και στην εξωτερική του εικόνα. Κατά τη διάρκεια στάσης στην Ταϊλάνδη, φωτογραφίες του USS Abraham Lincoln έδειξαν εκτεταμένα σημάδια σκουριάς στο κύτος του, μήκους 333 μέτρων, προκαλώντας σχόλια για την κατάσταση συντήρησής του.

Το Αμερικανικό Ναυτικό υποστηρίζει ότι πρόκειται κυρίως για αισθητικές φθορές, επισημαίνοντας πως το πλήρωμα δεν είχε τον απαιτούμενο χρόνο για εκτεταμένες εργασίες συντήρησης όσο το πλοίο παρέμενε σε συνεχή επιχειρησιακή δράση. Ωστόσο, παράλληλες αναφορές κάνουν λόγο για εξάντληση αποθεμάτων, σημαντική καταπόνηση του προσωπικού και υποχώρηση του ηθικού του πληρώματος.

Η παρατεταμένη παραμονή του αεροπλανοφόρου στο μέτωπο, πέρα από τον αρχικά προβλεπόμενο χρόνο, αναμένεται πλέον να έχει σημαντικό κόστος σε επίπεδο συντήρησης. Μια τυπική προγραμματισμένη συντήρηση μπορεί να διαρκέσει περίπου έξι μήνες, ενώ οι εκτεταμένες εργασίες σε δεξαμενή για αεροπλανοφόρα της κλάσης Nimitz είναι δυνατό να διαρκέσουν έως και 15 μήνες.

Εκτός δράσης για ένα χρόνο

Με δεδομένη την ένταση των επιχειρήσεων και τις καταπονήσεις που υπέστη, το USS Abraham Lincoln εκτιμάται ότι θα παραμείνει εκτός επιχειρησιακής δράσης για τουλάχιστον έναν χρόνο. Στο διάστημα αυτό αναμένεται να πραγματοποιηθούν εργασίες σε κρίσιμα συστήματα πρόωσης και ηλεκτροδότησης, καθώς και στο κύτος και στο κατάστρωμα προσγείωσης.

Η περίπτωση του USS Abraham Lincoln, ωστόσο, δεν αφορά μόνο ένα μεμονωμένο πλοίο. Αναδεικνύει ένα ευρύτερο και ολοένα εντονότερο πρόβλημα για το Αμερικανικό Ναυτικό.

Η αυξημένη ζήτηση για την παρουσία αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου οδηγεί στην παράταση των αποστολών των διαθέσιμων αεροπλανοφόρων. Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος: τα πλοία παραμένουν περισσότερο χρόνο στη θάλασσα, επιστρέφουν με μεγαλύτερες ανάγκες συντήρησης, απαιτούν πολύμηνες επισκευές και, ως αποτέλεσμα, τα υπόλοιπα διαθέσιμα αεροπλανοφόρα καλούνται να καλύψουν ακόμη μεγαλύτερο μέρος του επιχειρησιακού φορτίου.

Την ίδια στιγμή, η πίεση που αντιμετωπίζει η αμερικανική ναυπηγική βιομηχανία περιορίζει την ταχύτητα με την οποία μπορούν να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εργασίες και να αποκατασταθεί η διαθεσιμότητα των πλοίων.

Το αποτέλεσμα είναι ένας συνδυασμός υψηλής επιχειρησιακής ζήτησης, αυξημένης φθοράς, παρατεταμένων χρόνων συντήρησης και περιορισμένης ναυπηγικής δυναμικότητας. Εάν η τάση αυτή συνεχιστεί, το αμερικανικό Ναυτικό ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπο με ένα σοβαρό έλλειμμα διαθέσιμων ναυτικών δυνάμεων.

Διαβάστε επίσης:

EE-Καναδάς: Ο Κάρνεϊ πιέζει Ελλάδα και άλλες 9 χώρες να επικυρώσουν την εμπορική συμφωνία

Γαλλία: Σοκάρει το βίντεο από την αστυνομική βία σε 29χρονο – Τον πέταξε κάτω, χτύπησε στο κεφάλι και πέθανε μετά από 13 μέρες

Οι ΗΠΑ απαγόρευσαν την είσοδο στον… Νίκο Μαζιώτη – Η ανάρτηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ