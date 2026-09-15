search
ΤΡΙΤΗ 15.09.2026 15:54
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.09.2026 14:56

Το USS Abraham Lincoln επιστρέφει στις ΗΠΑ «λαβωμένο» – Ο μεγάλος πονοκέφαλος για το αμερικανικό Ναυτικό

15.09.2026 14:56
uss abraham lincoln (1)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln επιστρέφει στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ έπειτα από μια εξαιρετικά απαιτητική αποστολή διάρκειας 274 ημερών.

Συνολικά, το πλοίο παρέμεινε 286 ημέρες στη θάλασσα, εκ των οποίων περίπου 200 σε ζώνες ενεργών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Το μέγεθος της επιχειρησιακής δραστηριότητας αποτυπώνεται και στα στοιχεία της CENTCOM: η αεροπορική πτέρυγα του αεροπλανοφόρου πραγματοποίησε περίπου 10.000 πτήσεις και έριξε συνολικά 680 τόνους πυρομαχικών.

Η ένταση της αποστολής αποτυπώθηκε όχι μόνο στις επιχειρησιακές επιδόσεις του πλοίου, αλλά και στην εξωτερική του εικόνα. Κατά τη διάρκεια στάσης στην Ταϊλάνδη, φωτογραφίες του USS Abraham Lincoln έδειξαν εκτεταμένα σημάδια σκουριάς στο κύτος του, μήκους 333 μέτρων, προκαλώντας σχόλια για την κατάσταση συντήρησής του.

Το Αμερικανικό Ναυτικό υποστηρίζει ότι πρόκειται κυρίως για αισθητικές φθορές, επισημαίνοντας πως το πλήρωμα δεν είχε τον απαιτούμενο χρόνο για εκτεταμένες εργασίες συντήρησης όσο το πλοίο παρέμενε σε συνεχή επιχειρησιακή δράση. Ωστόσο, παράλληλες αναφορές κάνουν λόγο για εξάντληση αποθεμάτων, σημαντική καταπόνηση του προσωπικού και υποχώρηση του ηθικού του πληρώματος.

Η παρατεταμένη παραμονή του αεροπλανοφόρου στο μέτωπο, πέρα από τον αρχικά προβλεπόμενο χρόνο, αναμένεται πλέον να έχει σημαντικό κόστος σε επίπεδο συντήρησης. Μια τυπική προγραμματισμένη συντήρηση μπορεί να διαρκέσει περίπου έξι μήνες, ενώ οι εκτεταμένες εργασίες σε δεξαμενή για αεροπλανοφόρα της κλάσης Nimitz είναι δυνατό να διαρκέσουν έως και 15 μήνες.

Εκτός δράσης για ένα χρόνο

Με δεδομένη την ένταση των επιχειρήσεων και τις καταπονήσεις που υπέστη, το USS Abraham Lincoln εκτιμάται ότι θα παραμείνει εκτός επιχειρησιακής δράσης για τουλάχιστον έναν χρόνο. Στο διάστημα αυτό αναμένεται να πραγματοποιηθούν εργασίες σε κρίσιμα συστήματα πρόωσης και ηλεκτροδότησης, καθώς και στο κύτος και στο κατάστρωμα προσγείωσης.

Η περίπτωση του USS Abraham Lincoln, ωστόσο, δεν αφορά μόνο ένα μεμονωμένο πλοίο. Αναδεικνύει ένα ευρύτερο και ολοένα εντονότερο πρόβλημα για το Αμερικανικό Ναυτικό.

Η αυξημένη ζήτηση για την παρουσία αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου οδηγεί στην παράταση των αποστολών των διαθέσιμων αεροπλανοφόρων. Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος: τα πλοία παραμένουν περισσότερο χρόνο στη θάλασσα, επιστρέφουν με μεγαλύτερες ανάγκες συντήρησης, απαιτούν πολύμηνες επισκευές και, ως αποτέλεσμα, τα υπόλοιπα διαθέσιμα αεροπλανοφόρα καλούνται να καλύψουν ακόμη μεγαλύτερο μέρος του επιχειρησιακού φορτίου.

Την ίδια στιγμή, η πίεση που αντιμετωπίζει η αμερικανική ναυπηγική βιομηχανία περιορίζει την ταχύτητα με την οποία μπορούν να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εργασίες και να αποκατασταθεί η διαθεσιμότητα των πλοίων.

Το αποτέλεσμα είναι ένας συνδυασμός υψηλής επιχειρησιακής ζήτησης, αυξημένης φθοράς, παρατεταμένων χρόνων συντήρησης και περιορισμένης ναυπηγικής δυναμικότητας. Εάν η τάση αυτή συνεχιστεί, το αμερικανικό Ναυτικό ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπο με ένα σοβαρό έλλειμμα διαθέσιμων ναυτικών δυνάμεων.

Διαβάστε επίσης:

EE-Καναδάς: Ο Κάρνεϊ πιέζει Ελλάδα και άλλες 9 χώρες να επικυρώσουν την εμπορική συμφωνία

Γαλλία: Σοκάρει το βίντεο από την αστυνομική βία σε 29χρονο – Τον πέταξε κάτω, χτύπησε στο κεφάλι και πέθανε μετά από 13 μέρες

Οι ΗΠΑ απαγόρευσαν την είσοδο στον… Νίκο Μαζιώτη – Η ανάρτηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
thessaloniki_ekav_2908_1920-1080_new
Χωρίς κατηγορία

Χαλκιδική: «Αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως θήραμα» – Συναγερμός στον Νέο Μαρμαρά από τις επιθέσεις άγριου ζώου (video)

astegoi
ΚΟΣΜΟΣ

Περίπου 1,4 εκατ. άνθρωποι ζουν στον δρόμο στην Ευρώπη, αυξάνεται η αστεγία στους ηλικιωμένους

wall street 66- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007 η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου – Τι σημαίνει για το κόστος δανεισμού και τις μετοχές

aslanidis 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ασλανίδης στη δίκη για τα Τεμπη: «Δεν ψάχνουμε αόρατα φορτία, ψάχνουμε τον λόγο που κάηκαν τα παιδιά μας – Πήραμε κλειστά φέρετρα, κι αυτοί τα κέρδη»

koutsoubas_vouli1609
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Καρφί» Κουτσούμπα για Μητσοτάκη – Τσίπρα: «Θυμίζουν αγώνα Βραδυποριακού – Ταλαιπωριακού…»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kasselakis-tyler
LIFESTYLE

Στα «αζήτητα» το πολυαναμενόμενο Barry’s του Τάιλερ ΜακΜπέθ – Το γυμναστήριο που ακόμη περιμένει να ανοίξει στο Σύνταγμα

aade_2910_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφορία: Έρχονται αυτόματες επιστροφές φόρου και «μπόνους» e-αποδείξεων – Ποιοι φορολογούμενοι κερδίζουν έως 2.200 ευρώ

Κτηματολόγιο: Εξάμηνο διορθώσεων χωρίς πρόστιμα - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Σκύρος: Σε παρακέντηση υποβλήθηκε ο 77χρονος που τον χτύπησε κατσίκα - Πώς έγινε το περιστατικό

afroditi-manoy-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αφροδίτη Μάνου για Μαζωνάκη: «Δεν τον ήξερα ούτε αυτόν, ούτε τη δουλειά του» – Σάλος στα social media

akrita_manou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ακρίτα «σφάζει» Μάνου μετά τις δηλώσεις για Μαζωνάκη: Ο φθόνος δύσκολα κρύβεται

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 15.09.2026 15:54
thessaloniki_ekav_2908_1920-1080_new
Χωρίς κατηγορία

Χαλκιδική: «Αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως θήραμα» – Συναγερμός στον Νέο Μαρμαρά από τις επιθέσεις άγριου ζώου (video)

astegoi
ΚΟΣΜΟΣ

Περίπου 1,4 εκατ. άνθρωποι ζουν στον δρόμο στην Ευρώπη, αυξάνεται η αστεγία στους ηλικιωμένους

wall street 66- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007 η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου – Τι σημαίνει για το κόστος δανεισμού και τις μετοχές

1 / 3