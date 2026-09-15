Γαλλία: Σοκάρει το βίντεο από την αστυνομική βία σε 29χρονο – Τον πέταξε κάτω, χτύπησε στο κεφάλι και πέθανε μετά από 13 μέρες

Takeaways by to pontiki AI Ένα βίντεο που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα κατέγραψε αστυνομικό να ρίχνει βίαια στο έδαφος έναν 29χρονο στην Καρκασόν, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Οι εισαγγελικές αρχές αρχικά δεν συνέδεαν τον θάνατο με την αστυνομική επέμβαση, αποδίδοντάς τον σε πιθανή επίδραση ουσιών στον οργανισμό του θύματος.

Μετά τη δημοσιοποίηση του επίμαχου βίντεο, ξεκίνησε δικαστική έρευνα από τη Γενική Επιθεώρηση της Αστυνομίας για την άσκηση βίας από δημόσιο όργανο.

Ο αδελφός του 29χρονου αμφισβήτησε επίσημα τις πληροφορίες περί τοξικομανίας και αστεγίας, διευκρινίζοντας ότι ο θανών διέμενε κανονικά στην οικογενειακή κατοικία.

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Χρειάστηκε – και στη Γαλλία – ένα βίντεο ώστε να ανοίξει ουσιαστική έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες αστυνομικός έριξε βίαια στο έδαφος έναν 29χρονο, ο οποίος χτύπησε στο κεφάλι και πέθανε μετά από 13 μέρες, ενώ αρχικά οι εισαγγελικές αρχές δεν συνέδεαν τον θάνατό του με την αστυνομική επέμβαση.

Το περιστατικό μετά τη Γιορτή της Μουσικής

Το συμβάν καταγράφηκε στην Καρκασόν στις 21 Ιουνίου, μετά από μουσικό φεστιβάλ και συγκεκριμένα τη Γιορτή της Μουσικής.

Στο βίντεο που ήρθε αργότερα στη δημοσιότητα φαίνεται αστυνομικός να αρπάζει τον 29χρονο και να τον ρίχνει με δύναμη στο έδαφος, με αποτέλεσμα εκείνος να προσκρούσει με το κεφάλι.

Ο Γιουσούφ, που τον χαρακτήρισαν ως άστεγο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και άφησε την τελευταία του πνοή 13 ημέρες μετά το περιστατικό.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Γαλλία μετά τη δημοσιοποίηση των εικόνων και οδήγησε σε έρευνα από τη Γενική Επιθεώρηση της Αστυνομίας.

Τι είχε ανακοινώσει αρχικά η εισαγγελία

Πριν γίνει γνωστό το βίντεο, η εισαγγελία της Καρκασόν είχε υποστηρίξει ότι τα μέχρι τότε στοιχεία δεν επέτρεπαν να συνδεθεί αιτιωδώς το περιστατικό με τον θάνατο του 29χρονου.

Όπως ανέφερε:

«Με βάση την παρούσα κατάσταση της έρευνας, δεν υπάρχει (…) αιτιώδης σύνδεση μεταξύ των γεγονότων που καταγράφηκαν και του θανάτου που σημειώθηκε 13 ημέρες αργότερα. Έρευνα για τα αίτια του θανάτου διεξάγεται, ενώ η νεκροψία-νεκροτομή που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουλίου 2026 απέκλεισε οποιονδήποτε ύποπτο τραυματισμό που να υποδηλώνει την παρέμβαση τρίτου προσώπου και έδειξε ότι πιθανότερη αιτία θανάτου ήταν η επίδραση ουσιών στον οργανισμό του».

Μετά, ωστόσο, τη δημοσιοποίηση του βίντεο, τα δεδομένα για τη διερεύνηση της υπόθεσης άλλαξαν.

Στη Γενική Επιθεώρηση της Αστυνομίας πλέον η υπόθεση

Η εισαγγελία παρέπεμψε την υπόθεση στο παράρτημα της Γενικής Επιθεώρησης της Αστυνομίας στη Μασσαλία, στο πλαίσιο δικαστικής έρευνας για τη συμπεριφορά του αστυνομικού.

Αντικείμενο της έρευνας είναι η «εκ προθέσεως άσκηση βίας από πρόσωπο που ασκεί δημόσια εξουσία», ενώ η υπόθεση έχει συνδεθεί και με έρευνα για καταγγελίες περί «αχρείαστης βίας».

Ο αδελφός του διαψεύδει ότι ήταν άστεγος και τοξικομανής

Ο αδελφός του θύματος, Χαμζά, ο οποίος κατέθεσε τη Δευτέρα, απέρριψε κατηγορηματικά τόσο την αναφορά ότι ο Γιουσούφ ήταν άστεγος όσο και ότι ήταν τοξικομανής.

Μιλώντας στο BFMTV, δήλωσε:

«Ο αδελφός μου δεν ήταν άστεγος. Είχε το δικό του δωμάτιο στο σπίτι των γονιών μας, το οποίο είναι 130 τετραγωνικά μέτρα. Δεν ήταν ούτε τοξικομανής. Είχε καπνίσει κάνναβη και είχε πιει με τους φίλους του στη Γιορτή της Μουσικής, αυτό ήταν όλο».

Οι δηλώσεις του έγιναν μετά τη διαρροή στοιχείων από την εισαγγελία, σύμφωνα με τα οποία ο 29χρονος είχε «γνωστό ιστορικό χρήσης πολλαπλών ουσιών» και ζούσε στον δρόμο από την ηλικία των 16 ετών.

Έτσι, δύο από τα βασικά σημεία που είχαν παρουσιαστεί για τη ζωή του Γιουσούφ αμφισβητούνται ευθέως από την οικογένειά του:

ότι ήταν άστεγος και ζούσε στον δρόμο από τα 16 του,

ότι είχε ιστορικό τοξικομανίας ή χρήσης πολλαπλών ουσιών.

Ο Χαμζά υποστηρίζει, αντίθετα, ότι ο αδελφός του είχε δωμάτιο στο οικογενειακό σπίτι των 130 τετραγωνικών μέτρων και ότι την ημέρα της Γιορτής της Μουσικής είχε απλώς καταναλώσει αλκοόλ και καπνίσει κάνναβη μαζί με φίλους του.

«Ελπίζουμε να σταματήσει η αστυνομική βία»

Παρά την οργή της οικογένειας για όσα συνέβησαν, ο αδελφός του 29χρονου ξεκαθάρισε ότι δεν στρέφεται συνολικά κατά των αστυνομικών της πόλης.

«Ελπίζουμε η αστυνομική βία να σταματήσει στην Καρκασόν και σε ολόκληρη τη χώρα. Γνωρίζουμε τους αστυνομικούς της Καρκασόν, είναι εξαιρετικοί. Όταν βλέπουμε κάτι τέτοιο, αηδιάζουμε. Αηδιάζουμε για λογαριασμό τους και για τους υπόλοιπους αστυνομικούς», κατέληξε ο Χαμζά.

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