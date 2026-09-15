Ελ Σαλβαδόρ: Ιστορική, πρώτη ισόβια κάθειρξη για γυναικοκτονία μετά την αλλαγή του Συντάγματος

Takeaways by to pontiki AI Το Σαλβαδόρ επέβαλε για πρώτη φορά ισόβια κάθειρξη σε άνδρα που κρίθηκε ένοχος για γυναικοκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις εις βάρος γειτόνισσάς του.

Η δικαστική απόφαση κατέστη δυνατή μετά την πρόσφατη κατάργηση της συνταγματικής απαγόρευσης για την επιβολή ποινών ισόβιας κάθειρξης στη χώρα.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο, που προώθησε η κυβέρνηση του προέδρου Ναγίμπ Μπουκέλε, επιτρέπει πλέον την επιβολή ισόβιας κάθειρξης για αδικήματα όπως ο φόνος, ο βιασμός και η τρομοκρατία.

Η συγκεκριμένη ποινή ακολουθεί την πρώτη αντίστοιχη καταδίκη που εκδόθηκε πρόσφατα για υπόθεση ληστείας μετά φόνου.

Ο πρόεδρος Μπουκέλε δέχεται έντονη κριτική από διεθνείς οργανισμούς για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της εκστρατείας του κατά των συμμοριών.

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Για πρώτη φορά στα χρονικά του Σαλβαδόρ, άνδρας καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για γυναικοκτονία, μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος και τις νομοθετικές αλλαγές που προώθησε η κυβέρνηση του προέδρου Ναγίμπ Μπουκέλε.

«Πρώτη καταδίκη» για γυναικοκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις

Την απόφαση, που εκδόθηκε χθες Δευτέρα, γνωστοποίησε η γενική εισαγγελία του Σαλβαδόρ, αναφέροντας μέσω της πλατφόρμας X ότι εξασφάλισε «την πρώτη καταδίκη σε ισόβια κάθειρξη για γυναικοκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις».

#Feminicidio | A solo 42 días del crimen, la @FGR_SV logra la primera condena de prisión perpetua por feminicidio agravado.



Eduardo Mauricio Urbina García asesinó a una vecina a quien acosaba constantemente. Según consta en las evidencias, el imputado irrumpió en la habitación… pic.twitter.com/qY3sIzozon — Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 15, 2026

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία με μαχαίρι «γειτόνισσας την οποία παρενοχλούσε μόνιμα».

Η απόφαση κατέστη δυνατή μετά τις αλλαγές στο θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο της χώρας, οι οποίες ήραν την απαγόρευση επιβολής ισόβιας κάθειρξης.

Τι άλλαξε στη νομοθεσία του Σαλβαδόρ

Τον Απρίλιο, το Κογκρέσο κατήργησε τη συνταγματική απαγόρευση της ποινής της ισόβιας κάθειρξης.

Με το νέο καθεστώς, η συγκεκριμένη ποινή μπορεί πλέον να επιβάλλεται σε όσους καταδικάζονται για:

φόνο,

βιασμό,

τρομοκρατία.

Μέχρι την αλλαγή της νομοθεσίας, η αυστηρότερη προβλεπόμενη ποινή στο Σαλβαδόρ ήταν κάθειρξη 60 ετών, ενώ υπήρχαν παράλληλα μηχανισμοί που επέτρεπαν τη μείωση των ποινών.

Η πρώτη ισόβια στην ιστορία της χώρας είχε επιβληθεί λίγες ημέρες νωρίτερα

Η καταδίκη για γυναικοκτονία δεν αποτελεί, πάντως, την πρώτη φορά που δικαστήριο του Σαλβαδόρ επιβάλλει ισόβια κάθειρξη.

Η πρώτη τέτοια ποινή στην ιστορία της χώρας της Κεντρικής Αμερικής επιβλήθηκε την περασμένη Παρασκευή. Αφορούσε άνδρα ο οποίος κρίθηκε ένοχος για ληστεία μετά φόνου.

Ο Ναγίμπ Μπουκέλε έχει προωθήσει επίσης τη διεύρυνση της δυνατότητας επιβολής ισόβιας κάθειρξης και σε ανήλικους που καταδικάζονται για φόνο, βιασμό ή τρομοκρατικές ενέργειες.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον ισχύοντα νομικό ορισμό στο Σαλβαδόρ, στην έννοια της «τρομοκρατίας» περιλαμβάνεται και η ένταξη σε συμμορία.

Ο «πόλεμος» Μπουκέλε κατά των συμμοριών

Ο Ναγίμπ Μπουκέλε βρίσκεται στην εξουσία από το 2019 και κυβερνά έχοντας θέσει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο του «πολέμου» που έχει κηρύξει εναντίον των συμμοριών.

Κατά τη διάρκεια αυτής της εκστρατείας, περίπου 92.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί χωρίς εντάλματα, ενώ η εγκληματικότητα στη χώρα έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Την ίδια ώρα, ο δεξιός πρόεδρος βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές επικρίσεις από ειδικούς των Ηνωμένων Εθνών και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Οι επικριτές του τον κατηγορούν για καταπάτηση και επιθέσεις εναντίον των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες πρακτικές ενδέχεται να ισοδυναμούν με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

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