Χαμός στην Ταϊλάνδη: Βουδιστής ηγούμενος υπεξαίρεσε εκατομμύρια και έκανε σεξ μέσα σε ναό

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Στο επίκεντρο νέου σκανδάλου που προκαλεί αναστάτωση στηνς Ταϊλάνδης βρίσκεται ο 66χρονος βουδιστής μοναχός Φρα Γουατσιραγιάν Γουί, ο οποίος κατηγορείται για υπεξαίρεση χρημάτων του ναού συνολικής αξίας περίπου 2, 57 εκατ. λιρών, ενώ η αστυνομική έρευνα έφερε στο φως και υλικό από κάμερες ασφαλείας που τον καταγράφουν να κάνει σεξ με μια γυναίκα μέσα στο μοναστήρι.
Ο Φρα Γουατσιραγιάν, πρώην ηγούμενος του Γουάτ Φουταϊσαουάν στην αρχαία πρωτεύουσα Αγιουτάγια, φέρεται να ιδιοποιήθηκε δωρεές και άλλα έσοδα του μοναστηριού σε περισσότερες από 20 περιπτώσεις μέσα σε διάστημα δύο ετών.
Ο πρώην πλέον πνευματικός ηγέτης είχε δώσει όρκο αγαμίας, αυτό όμως δεν τον εμπόδισε, όπως προκύπτει από τις κάμερες, να κάνει σεξ με γυναίκα πάνω στο τραπέζι της τραπεζαρίας του.
Μετά τη σύλληψή του αποσχηματίστηκε, καθώς κρίθηκε ότι είχε παραβιάσει τόσο τον συγκεκριμένο όρκο όσο και την αρχή της αποκήρυξης των υλικών αγαθών.
Kepala biara Phra Vajirayan alias Luang Por Chot (66) ditangkap di Ayutthaya pada 10 September 2026 bersama asistennya, Punyavee Rungrueang (47)— Jag Omero (@bumi252) September 11, 2026
Polisi menemukan rekaman CCTV dari ruang kepala biara yang memperlihatkan dugaan perilaku tidak pantas bersama seorang perempuan.🙏 pic.twitter.com/WZ3CdAeSwy
Η γυναίκα που εμφανίζεται στην υπόθεση είναι η 47χρονη Πουνιαβί Ρουνγκρουάνγκ, η οποία συνελήφθη αργότερα και κατηγορείται ότι συνέδραμε κρατικό αξιωματούχο στην τέλεση παράνομων ενεργειών.
Οι αρχές εκτιμούν, σύμφωνα με την «Bangkok Post», ότι η Πουνιαβί είχε ρόλο στη διαχείριση των χρημάτων που φέρεται να είχαν υπεξαιρεθεί από το μοναστήρι. Η αστυνομία πιστεύει ότι μέσω του τραπεζικού λογαριασμού της διακινούνταν κάθε χρόνο δεκάδες εκατομμύρια μπατ.
Κατά την έρευνα στην κατοικία της, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν:
Η αστυνομική έρευνα επικεντρώνεται και στα οικονομικά του ναού. Σύμφωνα με τις αρχές, ο Φρα Γουατσιραγιάν εξέδιδε αποδείξεις στο όνομα του μοναστηριού τόσο για δωρεές που προορίζονταν για εργασίες ανακαίνισης όσο και για πληρωμές που αφορούσαν φυλαχτά και άλλα ιερά αντικείμενα.
Τα συγκεκριμένα ποσά, ωστόσο, φέρεται να μην κατέληγαν ποτέ στον επίσημο τραπεζικό λογαριασμό του ναού.
«Όμως τα χρήματα και από τις δύο αυτές πηγές δεν μπήκαν ποτέ στον λογαριασμό του ναού. Ούτε ένα μπατ», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο επικεφαλής της αστυνομικής έρευνας, Πατανασάκ Μπουπασουάν.
Κατά την έφοδο που πραγματοποίησαν οι αρχές την Πέμπτη στην κατοικία του πρώην ηγουμένου, βρέθηκαν μετρητά και ράβδοι χρυσού συνολικής αξίας περίπου 2,57 εκατ. ευρώ.
Kasus yang melibatkan mantan kepala biara di Thailand menjadi sorotan setelah aparat menangkap Phra Wachirayan Wi., yang juga dikenal sebagai Luang Pho Atichot atau Luang Pho Chot. Penyidik menduga dana kuil sebesar 92 juta baht atau sekitar Rp48,8 miliar dialihkan kepada Sika Ae pic.twitter.com/GLdXBj4ez7— Vox Indonesia (@voxindonesia_id) September 11, 2026
Το Γουάτ Φουταϊσαουάν είναι μοναστήρι του 14ου αιώνα στην Αγιουτάγια και αποτελεί ένα εξέχον βασιλικό μοναστήρι με μεγάλο αριθμό πιστών.
Στους ανθρώπους που το επισκέπτονται και το υποστηρίζουν περιλαμβάνονται κυβερνητικοί αξιωματούχοι, επιχειρηματίες, αστυνομικοί και στρατιωτικοί.
Ο Φρα Γουατσιραγιάν ήταν επίσης γνωστός για τη δημιουργία ενός ιδιαίτερα περιζήτητου φυλαχτού σε μορφή νομίσματος. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ένα τέτοιο φυλαχτό έχει στην κατοχή του και ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ.
Η αστυνομία της Ταϊλάνδης άρχισε να ερευνά την υπόθεση στα μέσα Ιουλίου, έπειτα από ανώνυμη καταγγελία που υποστήριζε ότι ο Φρα Γουατσιραγιάν έκανε κακή χρήση των χρημάτων του ναού.
Η υπόθεση έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία οι ταϊλανδικές αρχές έχουν ήδη βρεθεί αντιμέτωπες με άλλο μεγάλο σκάνδαλο που αφορά βουδιστές μοναχούς.
Μετά την προηγούμενη υπόθεση δημιουργήθηκε ειδική τηλεφωνική γραμμή για την υποβολή καταγγελιών. Στο συγκεκριμένο σκάνδαλο, τουλάχιστον εννέα μοναχοί φέρονται να είχαν πέσει θύματα εκβιασμού και να είχαν καταβάλει εκατομμύρια σε μία γυναίκα, η οποία τους αποπλανούσε και στη συνέχεια τους εκβίαζε.
Στο επίκεντρο εκείνης της έρευνας είχε βρεθεί η 35χρονη Γουιλαουάν Εμσαουάτ.
Η γυναίκα κατηγορήθηκε ότι αποπλανούσε διαδοχικά μοναχούς, οδηγώντας τους σε παραβίαση του όρκου αγαμίας τους, και στη συνέχεια τους πίεζε να της δίνουν μεγάλα χρηματικά ποσά προκειμένου να μην αποκαλύψει τις ερωτικές τους σχέσεις.
Η Γουιλαουάν συνελήφθη στην πολυτελή κατοικία της έξω από την Μπανγκόκ ως ύποπτη για εκβίαση, ξέπλυμα χρήματος και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.
Κατά την έρευνα, η αστυνομία εντόπισε βίντεο και φωτογραφίες που, σύμφωνα με το Κεντρικό Γραφείο Ερευνών της αστυνομίας της Ταϊλάνδης, την έδειχναν να κάνει σεξ με πολλούς μοναχούς. Ορισμένοι από αυτούς εμφανίζονταν να φορούν ακόμη και τα θρησκευτικά τους ενδύματα.
Μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις για τον Φρα Γουατσιραγιάν, οι αρχές προαναγγέλλουν διεύρυνση της έρευνας, ώστε να διαπιστωθεί εάν στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα.
Ο επίτροπος του Κεντρικού Γραφείου Ερευνών, Νατασάκ Τσαοουανασάι, δήλωσε ότι στόχος είναι να εντοπιστούν όσοι ενδέχεται να σχετίζονται με την υπόθεση και να «αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του κοινού στον Βουδισμό».
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