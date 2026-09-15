Βραβεία Emmy 2026: Θρίαμβος για το «Widow’s Bay» με 14 βραβεία, καλύτερο δράμα το «The Pitt» – Έγραψε ιστορία ο Matthew Rhys (Videos/Photos)

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Θρίαμβο σημείωσε το «Widow’s Bay» στα 78α Emmy με τη σειρά του Apple TV+ να κατακτά, όχι μόνο το κορυφαίο βραβείο Καλύτερης Κωμικής Σειράς, αλλά να πετυχαίνει μια ιστορική επίδοση!

Με έξι διακρίσεις στην τελετή, κατέκτησε συνολικά τα 14 Emmy για τη φετινή χρονιά, ενώ κατέγραψε νέο ρεκόρ για κωμωδία μέσα σε μία σεζόν, μετά και τα οκτώ βραβεία που είχε κερδίσει στις δύο τελετές των Creative Arts Emmy το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η σειρά κωμωδίας και τρόμου επικράτησε σε μια βραδιά που εξελίχθηκε σε νέα αναμέτρηση ανάμεσα στην Apple και το HBO Max, με το «The Pitt» να κατακτά -από τη δική του πλευρά- το κορυφαίο βραβείο δραματικής σειράς.

‘WIDOW'S BAY’ has won 14 Emmys — the most wins EVER for a single season of a comedy show.



• Best Comedy Series

• Best Actor (Matthew Rhys)

• Best Supporting Actor (Stephen Root)

• Best Supporting Actress (Kate O'Flynn)

• Best Guest Actress (Betty Gilpin)

• Best Writing

•… pic.twitter.com/CgDyHStOPF — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 15, 2026

Τα 78α Primetime Emmy Awards πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα (14/9), στο Peacock Theater στο Λος Άντζελες, με παρουσιάστρια τη Μαρίσκα Χαργκιτά, με τη φετινή τελετή να τιμά τις κορυφαίες τηλεοπτικές παραγωγές της σεζόν.

Στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου, είχαν προηγηθεί οι δύο τελετές των Creative Arts Emmy, στις οποίες απονεμήθηκαν τα βραβεία των τεχνικών και επιμέρους κατηγοριών.

Έγραψε ιστορία ο Μάθιου Ρις

Η βραδιά πρόκειται να μείνει αξέχαστη για τον Μάθιου Ρις, ο οποίος έγραψε ιστορία ως ο μοναδικός ηθοποιός που έχει κερδίσει Emmy και στις τρεις μεγάλες κατηγορίες ανδρικής ερμηνείας.

Συγκεκριμένα, ο Ρις απέσπασε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού σε κωμωδία για το «Widow’s Bay», αλλά και το Emmy καλύτερου ηθοποιού σε μίνι σειρά για τον ρόλο του στο θρίλερ του Netflix «The Beast in Me». Είχε, δε, προηγηθεί το 2018 η βράβευσή του στην κατηγορία Α’ ανδρικού ρόλου σε δραματική σειρά για τη σειρά του FX «The Americans».

Τα βραβεία, όμως, δεν τέλειωσαν εκεί για «Widow’s Bay», καθώς κέρδισε επίσης βραβεία σεναρίου, σκηνοθεσίας και στις δύο κατηγορίες δεύτερου ανδρικού ρόλου στην κωμωδία.

Κορυφαίο δράμα το «The Pitt»

Καλύτερη δραματική σειρά αναδείχθηκε το «The Pitt» του HBO Max, με τον Νόα Γουάιλ, που υποδύεται τον έμπειρο γιατρό επειγόντων περιστατικών Μάικλ «Ρόμπι» Ρομπιναβιτς, να κερδίζει το Emmy Α’ ανδρικού ρόλου σε δράμα.

«Αυτό είναι το μόνο που ήθελα να κάνω και αυτή είναι η μόνη ομάδα στην οποία ήθελα να ανήκω», δήλωσε ο Γουάιλι παραλαμβάνοντας το βραβείο του.

Η επιτυχία του «The Pitt» επιβεβαιώνει τη δυναμική της σειράς, που άλλωστε ήταν η δημοφιλέστερη μεταξύ των υποψηφίων στις βασικές κατηγορίες δράματος και κωμωδίας, με σχεδόν 400 εκατ. ώρες θέασης, σύμφωνα με στοιχεία της Nielsen.

Το HBO Max είχε συνολικά 122 υποψηφιότητες -τις περισσότερες από κάθε άλλο δίκτυο ή πλατφόρμα- ενώ το «The Pitt» συγκέντρωσε 25 υποψηφιότητες, περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη σειρά.

Πέμπτο συνεχόμενο Emmy για τη Ζαν Σμαρτ

Στην κωμωδία, η Ζαν Σμαρτ κέρδισε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Emmy Α’ γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της ως Ντέμπορα Βανς στη σειρά «Hacks» του HBO Max. Πρόκειται, μάλιστα, για το όγδοο Emmy της καριέρας της.

Η «Hacks» είχε 24 υποψηφιότητες, τις περισσότερες που έχει συγκεντρώσει σειρά κωμωδίας μέσα σε μία χρονιά, ενώ η Ρία Σίχορν απέσπασε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού σε δράμα για το «Pluribus» της Apple TV, με τον δημιουργό της σειράς, Βινς Γκίλιγκαν, να βραβεύεται για το σενάριο δραματικής σειράς.

Το Netflix συγκέντρωσε συνολικά 111 υποψηφιότητες, μεταξύ άλλων για τις σειρές «The Diplomat», «Nobody Wants This» και «Beef», ενώ η Άλισον Τζάνεϊ κέρδισε το Emmy δεύτερου γυναικείου ρόλου σε δράμα για το «The Diplomat».

Allison Janney's reaction to winning the Emmy for Best Supporting Actress in a Drama Series. pic.twitter.com/Vpfr45xnVo — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 15, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι η φετινή τελετή πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο σημαντικών ανακατατάξεων στον χώρο του streaming και της ψυχαγωγίας, με το μέλλον της Warner Bros. και του HBO Max να παραμένει αβέβαιο, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η συμφωνία ύψους 110 δισ. δολαρίων για την εξαγορά της εταιρείας από την Paramount Skydance.

Πρόκειται για μια συμφωνία έχει, ήδη, προκαλέσει νομικές αντιδράσεις από 12 γενικούς εισαγγελείς Πολιτειών και το Writers Guild, υποστηρίζοντας ότι η συγχώνευση θα δημιουργήσει υπερβολική συγκέντρωση στην παραγωγή κινηματογραφικού και τηλεοπτικού περιεχομένου, ενώ αναμένεται να οδηγήσει σε χιλιάδες απώλειες θέσεων εργασίας.

Αναλυτικά η λίστα με τους νικητές

Καλύτερη δραματική σειρά: The Pitt

Καλύτερη κωμική σειρά: Widow’s Bay

Καλύτερη μίνι σειρά ή σειρά ανθολογίας: DTF St. Louis

Α΄ ανδρικός ρόλος σε δραματική σειρά: Νόα Γουάιλ – The Pitt

Α΄ γυναικείος ρόλος σε δραματική σειρά: Ρία Σίχορν – Pluribus

Α΄ ανδρικός ρόλος σε κωμική σειρά: Μάθιου Ρις – Widow’s Bay

Α΄ γυναικείος ρόλος σε κωμική σειρά: Τζιν Σμαρτ – Hacks

Β΄ ανδρικός ρόλος σε δραματική σειρά: Τομ Πέλφρι – Task

Β΄ γυναικείος ρόλος σε δραματική σειρά: Άλισον Τζάνεϊ – The Diplomat

Β΄ ανδρικός ρόλος σε κωμική σειρά: Στίβεν Ρουτ – Widow’s Bay

Β΄ γυναικείος ρόλος σε κωμική σειρά: Κέιτ Ο’Φλιν – Widow’s Bay

Α΄ ανδρικός ρόλος σε μίνι σειρά, σειρά ανθολογίας ή τηλεταινία: Μάθιου Ρις – The Beast in Me

Α΄ γυναικείος ρόλος σε μίνι σειρά, σειρά ανθολογίας ή τηλεταινία: Σάλι Φιλντ – Remarkably Bright Creatures

Καλύτερο διαγωνιστικό ριάλιτι: The Traitors

Καλύτερη σειρά βαριετέ: The Late Show with Stephen Colbert

Σκηνοθεσία δραματικής σειράς: Slow Horses, επεισόδιο: «Scars» – Σολ Μέτζσταϊν

Σκηνοθεσία κωμικής σειράς: Widow’s Bay, επεισόδιο: «Welcome to Widow’s Bay!» – Χίρο Μουράι

Σενάριο δραματικής σειράς: Pluribus, επεισόδιο: «We Is Us» – Βινς Γκίλιγκαν

Σενάριο κωμικής σειράς: Widow’s Bay, επεισόδιο: «Welcome to Widow’s Bay!» – Κέιτι Ντίπολντ

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