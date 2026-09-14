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14.09.2026 20:00

Rome Film Festival 2026: Τιμητικό βραβείο στον Javier Bardem από τα χέρια του Paolo Sorrentino (video)

14.09.2026 20:00
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credit: AP

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Ο Χαβιέ Μπαρδέμ (Javier Bardem) θα τιμηθεί για τη συνολική του προσφορά στην έβδομη τέχνη στο 21ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 25 Οκτωβρίου.

Στο πλαίσιο της βράβευσης θα προβληθεί η ταινία «The Beloved» του Ισπανού σκηνοθέτη Ροντρίγκο Σορογκογιέν (Rodrigo Sorogoyen) με συμπρωταγωνίστριες τις Βικτώρια Λουένγκο (Victoria Luengo) και Μελίνα Μάθιους (Melina Matthews), σύμφωνα με το Variety.

Στο φιλμ ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός υποδύεται τον Esteban Martinez, έναν καταξιωμένο σκηνοθέτη με παρελθόν σημαδεμένο από τη βία και τις καταχρήσεις. Μετά από χρόνια αποξένωσης, ο Martinez συναντά ξανά την κόρη του, μια ανερχόμενη ηθοποιό, προκειμένου να συνεργαστούν σε μια ταινία. Η συνάντησή τους όμως αυτή τους αναγκάζει να έρθουν αντιμέτωποι με ένα ταραγμένο παρελθόν που κανένας από τους δύο δεν θέλει να αντιμετωπίσει.

Το τιμητικό βραβείο θα απονείμει στον Μπαρδέμ ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Πάολο Σορεντίνο (Paolo Sorrentino).

Σημειώνεται ότι πριν από λίγες ημέρες ο ηθοποιός βρέθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για την πρεμιέρα της ταινίας «Bunker» του Φλοριάν Ζελέρ (Florian Zeller) στην οποία συμπρωταγωνιστεί με τη σύζυγό του, Πενέλοπε Κρουζ (Penélope Cruz).

Εκτός από τις δύο ταινίες ο σταρ αναμένεται να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη τον Δεκέμβριο στο ρόλο του Stilgar για το «Dune: Part Three» σε σκηνοθεσία Ντενί Βιλνέβ (Denis Villeneuve). Πρόσφατα ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της φιλόδοξης παραγωγής «Hello & Paris» για την Amazon MGM έχοντας στο πλευρό του την Κέιτ Χάντσον (Kate Hudson).

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