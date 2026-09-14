Αίρεται η ασυλία του Νίκου Παπανδρέου (Video)

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Αίρεται η ασυλία του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νίκου Παπανδρέου κατόπιν ελληνικού αιτήματος.

Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές απηύθυναν αίτημα προς εμένα προκειμένου να αρθεί η κοινοβουλευτική ασυλία του Νίκου Παπανδρέου και οι αρμόδιες ισπανικές αρχές για την άρση της ασυλίας του Αλβίσε Περές. Τα αιτήματα παραπέμπονται στην επιτροπή Νομικών Υποθέσεων», τόνισε η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η διαδικασία κινήθηκε μετά από καταγγελία πρώην συνεργάτιδας του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ.

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