Ο Βορίδης στηρίζει Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας και προτείνει εξορθολογισμό των επιδομάτων

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Επέκτεινε τον συλλογισμό του Παύλου Μαρινάκη ο Μάκης Βορίδης, ζητώντας να περικοπούν τα επιδόματα.

Την περασμένη εβδομάδα η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη ότι το επίδομα ανεργίας θα πρέπει να κόβεται στους δύο μήνες προκάλεσε τριγμούς στη ΝΔ, με την ίδια την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως να τον αδειάζει.

Ο Μάκης Βορίδης, παρείχε στήριξη στον Παύλο Μαρινάκη, προβάλλοντας το στερεοτυπικό επιχείρημα ότι ο κόσμος δεν αναζητά δουλειά γιατί βολεύεται με τα «παχυλά επιδόματα». «Να πάρω θέση σε αυτό. Νομίζω ότι πρεπει να κάνουμε εξορθολογισμό των επιδομάτων. Το ξεκαθαρίζω. Η επιδοματική πολιτική είναι κάτι στην κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να κινηθούμε για να γίνει πιο ορθολογική. Διότι εδώ η συζήτηση εστιάστηκε στο επίδομα ανεργίας», είπε χαρακτηριστικά.

«Είναι ξεκάθαρο πως ο κύριος Μαρινάκης δεν έλεγε κάτι το οποίο αφορά τους εποχιακά εργαζόμενους. Δεν έλεγε κάτι. Έλεγε ενδεχομένως κάτι, που το συναντάμε στην αγορά και είναι η στρατηγική των επιδομάτων και της ανεργίας από ένα τμήμα του πληθυσμού. Τι είναι αυτό. Αυτό είναι το εξής: Πάτε σε μια ταβέρνα, κάπου; Σας λένε όλοι ότι δεν βρίσκουν άνθρωπο; Από την άλλη μεριά έχουμε 7% ανεργία. Δεν υπάρχει εδώ μια παραδοξότητα; Πώς είναι δυνατόν όλοι να ζητάνε προσωπικό και να λένε δεν έχουμε, και από την άλλη μεριά να εξακολουθεί να υπάρχει μια ανεργία της τάξεως του 7%», πρόσθεσε.

Ο Παύλος Μαρινάκης με τα δικά του μαθηματικά υπολόγισε ότι από τα επιδόματα μπορεί να κανείς να λαμβάνει έως 1.000 ευρώ το μήνα. «Λέω το εξής. Όταν λέω για εξορθολογισμό των επιδομάτων, τι εννοώ; Το επίδομα ανεργίας είναι ένα. Αλλά πάνω από το επίδομα ανεργίας υπάρχει και κάτι ακόμα. Υπάρχει επιδότηση ενοικίου. Πάνω από την επιδότηση ενοικίου, υπάρχει η απαλλαγή στα φάρμακα. Και πάνω από την απαλλαγή στα φάρμακα, υπάρχει η επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς. Και πάνω από την επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς, υπάρχει το κοινωνικό φροντιστήριο. Λέω λοιπόν, ότι αυτό όλο πρέπει να το μαζέψουμε. Δεν είναι λογικό αν τα μαζέψω όλα αυτά τα επιδόματα να μου φτιάχνουν 1.000 το μήνα. πρώχνω ανθρώπους στο γιατί να πάω να δουλέψω εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω χίλια ευρώ το μήνα και να κάθομαι. Άρα λοιπόν εκεί είναι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μαρινάκης».

Διαβάστε επίσης

Πέτσας για επίδομα ανεργίας: «Άστοχη η δήλωση Μαρινάκη, δημιουργεί ανεπίτρεπτη σύγχυση»

Μαρινάκης για το επίδομα ανεργίας: Εξέφρασα προσωπική θέση, την παρουσίασαν μισή

Θεαματικό άδειασμα Ανδρουλάκη σε Διαμαντοπούλου – Δεν την κάλυψε σε σενάριο φυγής της στη ΝΔ