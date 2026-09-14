search
ΔΕΥΤΕΡΑ 14.09.2026 17:53
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.09.2026 16:41

Ο Βορίδης στηρίζει Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας και προτείνει εξορθολογισμό των επιδομάτων

14.09.2026 16:41
Makis-Voridis

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Επέκτεινε τον συλλογισμό του Παύλου Μαρινάκη ο Μάκης Βορίδης, ζητώντας να περικοπούν τα επιδόματα. 

Την περασμένη εβδομάδα η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη ότι το επίδομα ανεργίας θα πρέπει να κόβεται στους δύο μήνες προκάλεσε τριγμούς στη ΝΔ, με την ίδια την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως να τον αδειάζει

Ο Μάκης Βορίδης, παρείχε στήριξη στον Παύλο Μαρινάκη, προβάλλοντας το στερεοτυπικό επιχείρημα ότι ο κόσμος δεν αναζητά δουλειά γιατί βολεύεται με τα «παχυλά επιδόματα». «Να πάρω θέση σε αυτό. Νομίζω ότι πρεπει να κάνουμε εξορθολογισμό των επιδομάτων. Το ξεκαθαρίζω. Η επιδοματική πολιτική είναι κάτι στην κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να κινηθούμε για να γίνει πιο ορθολογική. Διότι εδώ η συζήτηση εστιάστηκε στο επίδομα ανεργίας», είπε χαρακτηριστικά. 

«Είναι ξεκάθαρο πως ο κύριος Μαρινάκης δεν έλεγε κάτι το οποίο αφορά τους εποχιακά εργαζόμενους. Δεν έλεγε κάτι. Έλεγε ενδεχομένως κάτι, που το συναντάμε στην αγορά και είναι η στρατηγική των επιδομάτων και της ανεργίας από ένα τμήμα του πληθυσμού.  Τι είναι αυτό. Αυτό είναι το εξής: Πάτε σε μια ταβέρνα, κάπου; Σας λένε όλοι ότι δεν βρίσκουν άνθρωπο; Από την άλλη μεριά έχουμε 7% ανεργία. Δεν υπάρχει εδώ μια παραδοξότητα; Πώς είναι δυνατόν όλοι να ζητάνε προσωπικό και να λένε δεν έχουμε, και από την άλλη μεριά να εξακολουθεί να υπάρχει μια ανεργία της τάξεως του 7%», πρόσθεσε. 

Ο Παύλος Μαρινάκης με τα δικά του μαθηματικά υπολόγισε ότι από τα επιδόματα μπορεί να κανείς να λαμβάνει έως 1.000 ευρώ το μήνα. «Λέω το εξής. Όταν λέω για εξορθολογισμό των επιδομάτων, τι εννοώ; Το επίδομα ανεργίας είναι ένα. Αλλά πάνω από το επίδομα ανεργίας υπάρχει και κάτι ακόμα. Υπάρχει επιδότηση ενοικίου. Πάνω από την επιδότηση ενοικίου, υπάρχει η απαλλαγή στα φάρμακα. Και πάνω από την απαλλαγή στα φάρμακα, υπάρχει η επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς. Και πάνω από την επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς, υπάρχει το κοινωνικό φροντιστήριο.  Λέω λοιπόν, ότι αυτό όλο πρέπει να το μαζέψουμε. Δεν είναι λογικό αν τα μαζέψω όλα αυτά τα επιδόματα να μου φτιάχνουν 1.000 το μήνα. πρώχνω ανθρώπους στο γιατί να πάω να δουλέψω εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω χίλια ευρώ το μήνα και να κάθομαι. Άρα λοιπόν εκεί είναι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μαρινάκης».

Διαβάστε επίσης

Πέτσας για επίδομα ανεργίας: «Άστοχη η δήλωση Μαρινάκη, δημιουργεί ανεπίτρεπτη σύγχυση»

Μαρινάκης για το επίδομα ανεργίας: Εξέφρασα προσωπική θέση, την παρουσίασαν μισή

Θεαματικό άδειασμα Ανδρουλάκη σε Διαμαντοπούλου – Δεν την κάλυψε σε σενάριο φυγής της στη ΝΔ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsoukalas_0309_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Η δήλωση Βορίδη δεν αφήνει πια καμία αμφιβολία – Η κυβέρνηση σκοπεύει να μειώσει τον χρόνο καταβολής του επιδόματος ανεργίας, αν επανεκλεγεί

trump 1234- new
ΚΟΣΜΟΣ

Βρήκε τη λύση για την ΑΙ ο Τραμπ: Ο μόνος έλεγχος που χρειάζεται είναι… ένας ισχυρός και έξυπνος πρόεδρος των ΗΠΑ

fotia_0209_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Ελάνη Χαλκιδικής

kallitexnes mazonakis kideia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Δάκρυα για τον «Μαζώ»: Συντετριμμένοι φίλοι, συνάδελφοι και συνεργάτες στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη

Jacqueline Lentzou
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ζακλίν Λέντζου από Βενετία: «Σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά» – Βραβείο Orizzonti Καλύτερης Σκηνοθεσίας στο 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kasselakis-tyler
LIFESTYLE

Στα «αζήτητα» το πολυαναμενόμενο Barry’s του Τάιλερ ΜακΜπέθ – Το γυμναστήριο που ακόμη περιμένει να ανοίξει στο Σύνταγμα

angela mazonakis (1)
LIFESTYLE

Άντζελα Δημητρίου: Συντετριμμένη στη λαϊκή αγρυπνία του Γιώργου Μαζωνάκη

Κτηματολόγιο: Εξάμηνο διορθώσεων χωρίς πρόστιμα - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Σκύρος: Σε παρακέντηση υποβλήθηκε ο 77χρονος που τον χτύπησε κατσίκα - Πώς έγινε το περιστατικό

mazonakis-agripnia-new
LIFESTYLE

Κηδεία Μαζωνάκη: Λαζόπουλος, Σκορδά, Κοκκίνου, Δημητρίου στη λαϊκή αγρυπνία - Οι διάσημοι που έδωσαν το «παρών» (Video/Photos)

doseis ofeiles
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σφίγγει ο κλοιός στους οφειλέτες: Κατασχέσεις-εξπρές και ψηφιακό μπλόκο στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 14.09.2026 17:50
tsoukalas_0309_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Η δήλωση Βορίδη δεν αφήνει πια καμία αμφιβολία – Η κυβέρνηση σκοπεύει να μειώσει τον χρόνο καταβολής του επιδόματος ανεργίας, αν επανεκλεγεί

trump 1234- new
ΚΟΣΜΟΣ

Βρήκε τη λύση για την ΑΙ ο Τραμπ: Ο μόνος έλεγχος που χρειάζεται είναι… ένας ισχυρός και έξυπνος πρόεδρος των ΗΠΑ

fotia_0209_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Ελάνη Χαλκιδικής

1 / 3