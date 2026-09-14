Προσωρινή απαγόρευση απόπλου στο «Super Express» μετά από πρόσκρουση στον προβλήτα του λιμανιού της Ραφήνας

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Προσωρινή απαγόρευση απόπλου επιβλήθηκε στο επιβατηγό-οχηματαγωγό ταχύπλοο «Super Express», μετά από πρόσκρουση στον προβλήτα του λιμένα της Ραφήνας κατά τη διάρκεια των χειρισμών πρόσδεσης.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο προερχόμενο από Μύκονο και Τήνο, μεταφέροντας 627 επιβάτες, 96 Ι.Χ. οχήματα και 16 δίκυκλα.
Η αποβίβαση των επιβατών και των οχημάτων πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός.
Από το συμβάν δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές Αρχές προχώρησαν στην προσωρινή απαγόρευση απόπλου του πλοίου έως την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων.
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