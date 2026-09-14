Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Ελάνη Χαλκιδικής

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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ελάνη, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησε γρήγορα στην ενίσχυση των δυνάμεών του, με 80 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα και εθελοντές, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν ένα ελικόπτερο και έξι αεροσκάφη.

Σε συνέχεια προηγούμενου μηνύματος, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη δασική πυρκαγιά στην Ελάνη Κασανδρας Χαλκιδικής. Επιχειρούν 80 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ. εθελοντές, 28 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 14, 2026

Συνδρομή στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων παρέχει ο Δήμος Κασσάνδρας με υδροφόρες.

Παράλληλα, ήχησε και το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

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