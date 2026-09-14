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14.09.2026 16:10

Σε ΜΕΘ με εγκεφαλική αιμορραγία 17 ημερών βρέφος στα Χανιά – Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα 

14.09.2026 16:10
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Στο νοσοκομείο Χανίων νοσηλεύεται 17 ημερών βρέφος με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες το μωράκι διεκομίσθη την Κυριακή (13/9) με στο Νοσοκομείο Χανίων και εισήχθη στην Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.

Ο Διευθυντής και το νοσηλευτικό προσωπικό διαπίστωσαν ότι το βρέφος είχε δεχθεί δυνατό χτύπημα που το προκάλεσε εγκεφαλική αιμορραγία. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων αποφασίστηκε να εισαχθεί στη Μονάδα Εντατικής του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Χανίων.

Το νοσηλευτικό προσωπικό ενημέρωσε την αστυνομία, που με τη σειρά της προχώρηση στη σύλληψη της 18χρονης μητέρας. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του flashnews η μητέρα είναι σε κακή ψυχολογική εδώ και μήνες, επειδή o πατέρας του παιδιού την εγκατέλειψε λίγο αφότου έμεινε έγκυος.

Η 18χρονη οδηγήθηκε στις δικαστικές αρχές και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή το πρωί της Τρίτης (15/9).

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