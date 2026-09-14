Απόγνωση του Πούτιν βλέπει το ΝΑΤΟ στην επίθεση κατά τρένου την Πολωνία – «Υπολογισμένη κλιμάκωση» λέει η Γερμανία

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Το πλήγμα σε τρένο στην Ουκρανία δείχνει πόσο απεγνωσμένος έχει γίνει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

«Η Ρωσία γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτη καθώς συνεχίζει τον τρομερό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας», δήλωσε ο ίδιος.

Το πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) σε τρένο κοντά στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας είναι μια υπολογισμένη κλιμάκωση από τον Πούτιν για να δημιουργήσει φόβο στην Ευρώπη, δήλωσε σήμερα ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους.

«Είναι ακόμα πιο σημαντικό να παραμείνουμε λογικοί, να μην επιτρέψουμε να μας προκαλέσουν, αλλά παράλληλα να μην αφήσουμε καμία αμφιβολία ότι είμαστε σε θέση να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας και ότι δεν θα υποχωρήσουμε εάν η κατάσταση κλιμακωθεί», δήλωσε ο Πιστόριους σε δημοσιογράφους στην πόλη Βόλγκαστ.. της βορειοανατολικής Γερμανίας.

«Αυτό που κάνει ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι επικίνδυνο. Το γνωρίζει αυτό και γι’ αυτό το λόγο το κάνει».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ καταδικάζει «απερίφραστα» τα ρωσικά πλήγματα σε τρένο με προορισμό τη Βαρσοβία κοντά στα σύνορα της Πολωνίας και καταγγέλλει μια «μάταιη προσπάθεια» της Μόσχας να υπονομεύσει τη στήριξη των συμμάχων του Κιέβου, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του.

«Αυτό δεν θα μας αποθαρρύνει» πρόσθεσε ο ίδιος. «Τα χθεσινά πλήγματα… μας θύμισαν με σκληρό τρόπο ότι αυτός ο πόλεμος δεν είναι μακριά».

Κρεμλίνο: Δικαιολογημένα τα πλήγματα, θα συνεχίσουμε

Το Κρεμλίνο εξέδωσε απάντηση μετά την επίθεση ρωσικού drone στη σιδηροδρομική γραμμή στην οποία μεταξύ άλλων ταξίδευε ο Μπόρις Τζόνσον.

Μιλώντας τη Δευτέρα, ένας εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δεν αρνήθηκε ότι η Ρωσία ήταν υπεύθυνη για την επίθεση, λέγοντας ότι οι δυνάμεις της θα συνεχίσουν να επιχειρούν σε όλη την ουκρανική επικράτεια.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Τζόνσον έγραψε: «Δεν ξέρω ποια διαστρεβλωμένη λογική οδήγησε τον Πούτιν να ανατινάξει μια ακίνητη ουκρανική ατμομηχανή στα πολωνικά σύνορα σήμερα το πρωί».

Όπως έγινε γνωστό η διαδρομή χρησιμοποιούνταν συχνά από ξένες αντιπροσωπείες που επέστρεφαν από το Κίεβο, αλλά ο Τζόνσον δεν απομακρύνθηκε από την αμαξοστοιχία ούτε καθυστέρησε λόγω του περιστατικού. Πηγές δήλωσαν στην Independent ότι κανένα από τα τρένα «VIP» με Ευρωπαίους αξιωματούχους δεν επλήγη από την επίθεση.

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