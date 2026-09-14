Τραγωδία στη Νέα Υόρκη: Συρμός του μετρό παρέσυρε και σκότωσε 24χρονο ζευγάρι – Σκληρό βίντεο

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Μια νεαρή γυναίκα και ένας άντρας 24 χρονών και οι δύο, έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα της Κυριακής στο κέντρο του Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη, όταν παρασύρθηκαν από συρμό του μετρό ενώ βρίσκονταν πάνω στις γραμμές κοντά στον σταθμό Spring Street. Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες της τραγωδίας, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι δύο νέοι έπεσαν ή σπρώχτηκαν στις ράγες.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 03:15, όταν συρμός της γραμμής 4, που κινούνταν με κατεύθυνση προς νότο, χτύπησε έναν 24χρονο άνδρα από το Sayreville του Νιου Τζέρσεϊ και μία συνομήλική του γυναίκα από το Dayton της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με πηγές των διωκτικών Αρχών, και οι δύο βρίσκονταν πάνω στις ράγες όταν πέρασε το τρένο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν θανάσιμα.

Το βίντεο

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε από το «The Daily Source», ο νεαρός άνδρας και η γυναίκα εμφανίζονται να κάθονται ήρεμα στις γραμμές του μετρό, έχοντας στραμμένο το βλέμμα τους προς τον συρμό που πλησιάζει.

Το υλικό καταγράφει τις τελευταίες στιγμές πριν από την πρόσκρουση, ενώ, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν προκύπτει ότι κάποιος τους έσπρωξε στις γραμμές ούτε ότι βρέθηκαν εκεί έπειτα από πτώση.

Οι ερευνητές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο οι δύο 24χρονοι να είχαν καταναλώσει αλκοόλ νωρίτερα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η νέα τραγωδία καταγράφηκε λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα μετά τον θάνατο εργαζόμενης της Metropolitan Transportation Authority (MTA), μητέρας τριών παιδιών, η οποία σκοτώθηκε από τρένο ενώ εργαζόταν πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές.

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