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14.09.2026 10:38

Αποκαλύψεις Μπιλ Κλίντον: Είχα εγκρίνει σχέδιο για την εξόντωση του Μπιν Λάντεν πριν την 11η Σεπτεμβρίου αλλά το ακύρωσε η CIA

14.09.2026 10:38
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  • Ο Μπιλ Κλίντον αποκάλυψε ότι η CIA ακύρωσε σχέδιο εξόντωσης του Οσάμα Μπιν Λάντεν πριν από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.
  • Η υπηρεσία φοβόταν ότι μια αποτυχημένη επιχείρηση θα προκαλούσε τον θάνατο πολλών αθώων πολιτών.
  • Ο πρώην πρόεδρος δήλωσε ότι είχε εξουσιοδοτήσει την εξουδετέρωση του ηγέτη της Αλ Κάιντα, θεωρώντας τον ως τη μεγαλύτερη απειλή.
  • Ο ίδιος θυμήθηκε ότι κατάλαβε αμέσως την ευθύνη του Μπιν Λάντεν για τις επιθέσεις στους Δίδυμους Πύργους.
  • Τέλος, ο Κλίντον εκτίμησε ότι οι ΗΠΑ είναι πλέον καλύτερα προετοιμασμένες για να αντιμετωπίσουν παρόμοιες τρομοκρατικές απειλές στο μέλλον.

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Ο Μπιλ Κλίντον αποκάλυψε ότι η CIA είχε εγκαταλείψει πριν από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου σχέδιο για την εξόντωση του Οσάμα Μπιν Λάντεν, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι μια αποτυχημένη επιχείρηση θα μπορούσε να προκαλέσει τον θάνατο πολλών αθώων πολιτών.

Ο 80χρονος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε την Κυριακή στην ραδιοφωνική εκπομπή «Cats Roundtable» του WABC, με παρουσιαστή τον Τζον Κατσιματίδη, περιγράφοντας τόσο τις προσπάθειες των αμερικανικών υπηρεσιών να σταματήσουν τον ηγέτη της Αλ Κάιντα όσο και τις πρώτες του αντιδράσεις την ημέρα των τρομοκρατικών επιθέσεων.

«Είχα εξουσιοδοτήσει τη CIA να προσπαθήσει να τον εξουδετερώσει»

Ο Κλίντον ανέφερε ότι είχε δώσει στη CIA την άδεια να επιχειρήσει εναντίον του Μπιν Λάντεν. Όπως είπε, θα ήταν προτιμότερο να συλληφθεί ζωντανός, αλλά βασική προτεραιότητα ήταν να σταματήσει.

Ο πρώην Δημοκρατικός πρόεδρος σημείωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν επιχειρήσει και στο παρελθόν να φτάσουν στον Μπιν Λάντεν, όμως η CIA ακύρωσε την τελευταία στιγμή ένα σχέδιο που, κατά την εκτίμησή του, θα μπορούσε να είχε πετύχει.

Η υπηρεσία, σύμφωνα με τον ίδιο, φοβόταν ότι σε περίπτωση αποτυχίας θα σκοτώνονταν πολλοί άμαχοι και δεν θέλησε να αναλάβει το συγκεκριμένο ρίσκο.

Ο Κλίντον είπε ότι δεν αμφισβήτησε τότε την απόφαση της CIA, αλλά εκτίμησε ότι ο Μπιν Λάντεν ήταν αποφασισμένος να προχωρήσει στα σχέδιά του και διέθετε πολλά χρήματα και σημαντικές δυνατότητες.

«Μακάρι να είχαμε κάνει ακόμη περισσότερα για να τον βρούμε. Πάντα πίστευα ότι ήταν η μεγαλύτερη απειλή μας», ανέφερε.

«Μόλις χτύπησε το δεύτερο αεροπλάνο, ήξερα ότι ήταν ο Μπιν Λάντεν»

Ο Κλίντον θυμήθηκε επίσης τη στιγμή που παρακολουθούσε από την Αυστραλία τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Όπως ανέφερε, η Χίλαρι Κλίντον βρισκόταν στην Ουάσινγκτον, ενώ η κόρη τους ήταν στο Κάτω Μανχάταν. Η οικογένεια δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της, ενώ εκείνη ήταν ανάμεσα στους χιλιάδες ανθρώπους στους οποίους είχε δοθεί εντολή να κινηθούν με τα πόδια προς τα βόρεια.

Ο πρώην πρόεδρος είπε ότι όταν είδε το δεύτερο αεροπλάνο να χτυπά τους Δίδυμους Πύργους, δήλωσε αμέσως ότι πίσω από την επίθεση βρισκόταν ο Μπιν Λάντεν.

Όταν ρωτήθηκε πώς μπορούσε να είναι τόσο βέβαιος, απάντησε ότι οι μόνοι αντίπαλοι των ΗΠΑ που θεωρούσε πως είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μια τέτοια επίθεση ήταν το Ιράν και ο Μπιν Λάντεν.

Κατά τον Κλίντον, το Ιράν δεν θα προχωρούσε σε μια τέτοια ενέργεια λόγω της άμεσης αμερικανικής αντίδρασης, ενώ ο Μπιν Λάντεν βρισκόταν κρυμμένος στο Αφγανιστάν. Πρόσθεσε ότι γνώριζε πως ο ηγέτης της Αλ Κάιντα σχεδίαζε επί μακρόν επίθεση εναντίον των ΗΠΑ.

Η επιχείρηση του 2011 στο Πακιστάν

Ο Οσάμα Μπιν Λάντεν σκοτώθηκε τελικά στις 2 Μαΐου 2011, κατά τη διάρκεια μυστικής στοχευμένης επιχείρησης των ειδικών δυνάμεων του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού (Navy SEALs) στο συγκρότημα όπου διέμενε στο Αμποταμπάντ του Πακιστάν.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα.

«Πιθανή μια νέα τρομοκρατική επίθεση στη Νέα Υόρκη»

Ο πρώην πρόεδρος εκτίμησε ακόμη ότι είναι πιθανό η Νέα Υόρκη να βρεθεί ξανά στο στόχαστρο τρομοκρατικής επίθεσης, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι οι ΗΠΑ είναι πλέον πολύ καλύτερα προετοιμασμένες για ένα χτύπημα τέτοιας κλίμακας.

Τόνισε ότι η χώρα πρέπει να παραμένει σε επιφυλακή και να συγκεντρώνει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για πιθανές απειλές.

«Είμαστε πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι τώρα απ’ ό,τι τότε», είπε, προειδοποιώντας ωστόσο ότι αρκεί μία μόνο αποτυχία για να υπάρξουν σοβαρές συνέπειες.

Κατά τον ίδιο, η αντιμετώπιση τέτοιων κινδύνων πρέπει να αποτελεί διαρκές μέρος του σχεδιασμού εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.

Ο Κλίντον κατέληξε λέγοντας ότι όποιος κυβερνά μια χώρα πρέπει να επιδιώκει να συμβαίνουν «μεγάλα καλά πράγματα» και να αποτρέπει «μεγάλα κακά πράγματα», εκτιμώντας ότι πάνω σε αυτή τη βάση οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να βρουν ξανά σημεία ενότητας.

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