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14.09.2026 10:19

Ινδία: Δεν είχαν καλό σήμα και έδεσαν τεχνικό σε κεραία κινητής τηλεφωνίας

14.09.2026 10:19
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Ένα αρκετά ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στο χωριό Hardauli, στην περιοχή Fatehpur του Uttar Pradesh της Ινδίας.

Κάτοικοι της περιοχής, εξοργισμένοι γιατί δεν είχαν καλό σήμα στο κινητό τους έδεσαν – για τιμωρία – έναν τεχνικό σε κεραία εταιρίας παρόχου κινητής τηλεφωνίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο τεχνικός Aditya Bhan Singh είχε μεταβεί στην περιοχή προκειμένου να εξετάσει τα προβλήματα συνδεσιμότητας.

Κάτοικοι τον περικύκλωσαν στην αρχή και φέρεται να τον κράτησαν παρά τη θέλησή του, απαιτώντας να αποκατασταθεί η προβληματική υπηρεσία, ιδιαίτερα η κάλυψη 5G.

Οι κάτοικοι υποστήριξαν ότι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με το δίκτυο εδώ και περίπου δύο χρόνια, παρότι στην περιοχή έχει εγκατασταθεί κεραία τηλεπικοινωνιών.

Μάλιστα, κατέγραψαν βίντεο με τα κινητά τους τηλέφωνα, προκειμένου να δείξουν την έλλειψη ικανοποιητικής κάλυψης.

Το περιστατικό έγινε γνωστό στις αρχές μετά τη δημοσιοποίηση σχετικού βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου ο τεχνικός είναι δεμένος πάνω στην κεραία.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ξεκίνησε έρευνα και προχώρησε σε νομικές ενέργειες. Σύμφωνα με τις αρχές, πέντε άτομα που φέρονται να συνδέονται με το περιστατικό τέθηκαν υπό κράτηση.

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