Ο Γεωργιάδης προανήγγειλε νέα εφαρμογή – «Ο πολίτης θα σκανάρει με το κινητό του και θα βλέπει τι άδεια έχει κάθε ιατρείο»

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Νέα εφαρμογή στο κινητό (app), μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Επίσης, όπως ανέφερε, θα υπάρξει νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας και θα μπουν κανόνες για να μπορούν να λειτουργήσουν.

Στο εξής, είπε, κάθε ιατρείο θα διαθέτει QR code και ο πολίτης θα μπορεί να σκανάρει με το κινητό του και να βλέπει «τι άδεια έχει αυτό το ιατρείο και τι μπορεί να κάνει και τι όχι».

Παράλληλα, ο υπουργός προανήγγειλε την απαγόρευση των διαφημίσεων στο διαδίκτυο για υπηρεσίες αυτού του είδους όπως αυτές της Stem Cell «Διαφημίσεις θα απαγορευτούν για αυτά τα πράγματα, δεν συζητείται. Ναι, ναι, ναι. Θα απαγορευτούν όλα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε πως η συζήτηση αυτή, αλλά και το ζήτημα των προωθητικών ενεργειών και της διαφήμισης των γιατρών μέσω του διαδικτύου, έχει ήδη ξεκινήσει στους ιατρικούς φορείς, σημειώνοντας ότι σχετική πρόταση είχε καταθέσει ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ενώ, όπως είπε, το ίδιο του είχαν ζητήσει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και ο Γιώργος Πατούλης.

«Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε κάνει ελέγχους 3 φορές»

Αναφερόμενος στις έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι ο χώρος όπου πραγματοποιούνταν οι συγκεκριμένες πράξεις είχε άδεια παθολογικού ιατρείου και όχι κλινικής.

«Το “clinic” το βάζανε αυτοί στον τίτλο, στη διαφήμιση. Δεν είναι κλινική αυτό, σε καμία περίπτωση. Ένα απλό παθολογικό ιατρείο», ανέφερε.

Όπως είπε, στον συγκεκριμένο χώρο είχαν πραγματοποιηθεί ιατρικές πράξεις που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν επιτρέπονταν από την άδεια λειτουργίας του. «Έχουμε, λοιπόν, μια παραβίαση του νόμου και μια εξαπάτηση των ασθενών», δήλωσε.

«Η πλασμαφαίρεση είναι μια πολύ σοβαρή ιατρική πράξη που εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Ένας από τους πιθανούς κινδύνους είναι και η ανακοπή», είπε, προσθέτοντας ότι «η περίπτωση να κάνεις πλασμαφαίρεση για λόγους μακροβιότητας σε ένα ιατρείο απαγορεύεται».

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στον συγκεκριμένο χώρο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. «Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε κάνει ελέγχους στο ιατρείο αυτό, τρεις φορές, μάλιστα. Όχι μία φορά», ανέφερε.

Σε σχέση με το ενδεχόμενο να μην εντοπίστηκε ο εξοπλισμός κατά τους ελέγχους, σχολίασε: «Μα ένας απατεώνας πάντα μπορεί να υπάρχει σε οποιονδήποτε έλεγχο».

Συμπλήρωσε ότι «ο άνθρωπος έφυγε από ανακοπή», σημειώνοντας ωστόσο ότι πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργαστηριακές εξετάσεις, καθώς η περαιτέρω διερεύνηση αποτελεί πλέον αντικείμενο των αρμόδιων ιατροδικαστικών και δικαστικών αρχών.

Προανήγγειλε, τέλος, ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα καλέσει τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, το ΕΚΠΑ και άλλους αρμόδιους φορείς, με στόχο τη δημιουργία διεπιστημονικής επιτροπής.

Η επιτροπή, όπως είπε, θα κληθεί να προτείνει ένα «πολύ δομημένο θεσμικό πλαίσιο» για τις υπηρεσίες longevity.

Ο κ. Γεωργιάδης διαχώρισε, πάντως, τις οργανωμένες υπηρεσίες μακροβιότητας από πρακτικές που, όπως υποστήριξε, πραγματοποιούνται χωρίς το απαιτούμενο θεσμικό και ιατρικό πλαίσιο. «Άλλο αυτό που είναι δομημένο επιστημονικό, συγκεκριμένο, με κανόνες, και άλλο πράγμα αυτό που γίνεται σε αυτό το ιατρείο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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