Μπόρις Τζόνσον: Στο στόχαστρο εχθρικού drone το τρένο που χρησιμοποίησε; Νέα στοιχεία για την επίθεση στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας

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Νέα στοιχεία που έγιναν γνωστά σήμερα ενισχύουν την ανησυχία γύρω από την επίθεση ρωσικού drone σε τρένο κοντά στον σταθμό Γιαχόντιν, μόλις περίπου δύο χιλιόμετρα από τα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία.

Το πλήγμα σημειώθηκε λίγο μετά την αναχώρηση τρένου που μετέφερε τον πρώην Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, τον πρώην πρωθυπουργό της Σουηδίας Καρλ Μπιλντ, πρώην διοικητή της CIA και άλλους Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι επέστρεφαν από τη Διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής της Γιάλτας στο Κίεβο.

Το τρένο του Τζόνσον έφυγε νωρίτερα

Το στοιχείο που προκαλεί τα περισσότερα ερωτήματα είναι ότι το διπλωματικό τρένο αναχώρησε νωρίτερα από το προγραμματισμένο, ενώ υπήρχε προειδοποίηση για την παρουσία ρωσικών drones. Λίγο αργότερα, άλλο τρένο, που βρισκόταν στον ίδιο σταθμό, στην ίδια γραμμή και μόλις 2χλμ πιο πίσω, χτυπήθηκε από ρωσικό drone.

Οι επιβάτες είχαν προηγουμένως απομακρυνθεί και δεν υπήρξαν θύματα. Η ουκρανική κρατική σιδηροδρομική εταιρεία Ukrzaliznytsia δήλωσε ότι είναι «αρκετά πιθανό» το drone να είχε ως στόχο το τρένο των αξιωματούχων, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής ανεξάρτητη επιβεβαίωση αυτής της εκτίμησης.

BIG: Boris Johnson, German Chancellor Merz's top security adviser, and security advisers from UK, France, and Italy were all on a chartered night train from Kyiv when a Russian drone hit the locomotive of a passenger train on the same route near the Polish border.



Their train… pic.twitter.com/PtJRqVAvPr — Clash Report (@clashreport) September 13, 2026

Η υπόθεση αποκτά μεγαλύτερο βάρος επειδή στην περιοχή βρισκόταν και ο πρώην διευθυντής της CIA Ντέιβιντ Πετρέους, ενώ το χτύπημα έγινε σε εξαιρετικά μικρή απόσταση από το έδαφος του ΝΑΤΟ.

Ο Πετρέους εκτίμησε ότι η επίθεση μπορεί να είχε στόχο να εκφοβίσει όσους ταξιδεύουν προς την Ουκρανία. Παράλληλα, ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι χαρακτήρισε την επίθεση κλιμάκωση και ζήτησε ακόμη μεγαλύτερη δυτική υποστήριξη προς το Κίεβο.

Υπάρχει όμως και η άλλη εκδοχή. Η Μόσχα υποστηρίζει ότι στόχος ήταν σιδηροδρομική υποδομή που συνδέεται με τη μεταφορά ευρωπαϊκού στρατιωτικού υλικού και όχι οι ξένοι αξιωματούχοι. Αυτό σημαίνει ότι, προς το παρόν, δεν μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα πως επρόκειτο για απόπειρα εναντίον του Τζόνσον. Το γεγονός όμως ότι το χτύπημα έγινε λίγα λεπτά μετά την αναχώρηση του συγκεκριμένου τρένου δημιουργεί εύλογα ερωτήματα.

Ο ίδιος ο Μπόρις Τζόνσον αντέδρασε έντονα. Καταδίκασε την επίθεση ως «τυχαία και χωρίς νόημα» και επέκρινε τη «διεστραμμένη λογική» που, όπως είπε, βρίσκεται πίσω από τις ρωσικές επιθέσεις. Υπογράμμισε ότι οι Ουκρανοί αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους επιθέσεις καθημερινά και χαρακτήρισε τους εργαζομένους των ουκρανικών σιδηροδρόμων «απολύτως ηρωικούς».

Ο πρώην πρωθυπουργός χρησιμοποίησε, παράλληλα, το περιστατικό για να επαναλάβει την έκκλησή του προς τη Δύση για περισσότερα συστήματα αεράμυνας στην Ουκρανία και για αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων προς όφελος της ουκρανικής άμυνας. Το βασικό του μήνυμα ήταν ότι η Δύση πρέπει να κινηθεί ταχύτερα, υποστηρίζοντας ότι οι Ουκρανοί μπορούν να νικήσουν, εφόσον λάβουν τα μέσα που χρειάζονται.

I don’t know what warped logic drove Putin to blow up a stationary Ukrainian locomotive on the Polish border this morning. What we can say for sure is that this is the kind of random and senseless attack Ukrainians are enduring every day – even on civilian railways. So far Putin… — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 13, 2026

Έτσι, το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως ένα ακόμη χτύπημα στις ουκρανικές υποδομές. Εάν επιβεβαιωθεί ότι το διπλωματικό τρένο ήταν πράγματι ο στόχος, τότε θα πρόκειται για μια πολύ σοβαρότερη εξέλιξη: μια πιθανή απόπειρα πλήγματος εναντίον Ευρωπαίων πολιτικών και αξιωματούχων, λίγα μόλις χιλιόμετρα από τα σύνορα του ΝΑΤΟ. Μέχρι στιγμής, όμως, αυτό παραμένει υπό διερεύνηση και όχι επιβεβαιωμένο γεγονός

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