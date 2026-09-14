Δίκη για τα Τέμπη: «Έβλεπα την αμαξοστοιχία σαν να μπαίνει σε στεφάνι φωτιάς» – Συγκλονιστική κατάθεση επιζήσασας

Takeaways by to pontiki AI Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας συνεχίστηκε η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με την κατάθεση επιβάτιδας του μοιραίου τρένου.

Η μάρτυρας περιέγραψε τις συνθήκες της σύγκρουσης, τον εκτροχιασμό, την εκδήλωση πυρκαγιάς και τις προσπάθειες των επιβατών να απομακρυνθούν με ασφάλεια.

Παράλληλα, κατέθεσε η σύντροφος του θανόντος μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, αναφέροντας συζητήσεις τους σχετικά με σοβαρές δυσλειτουργίες και ελλείψεις στα συστήματα φωτοσήμανσης και τηλεδιοίκησης του σιδηροδρομικού δικτύου.

Η μάρτυρας τόνισε την ανάγκη απόδοσης δικαιοσύνης για τα θύματα του δυστυχήματος, περιγράφοντας τις προσωπικές επιπτώσεις που βιώνει η ίδια τα τελευταία χρόνια.

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Με τη συγκλονιστική κατάθεση επιβάτιδας του μοιραίου Intercity συνεχίζεται η 29η συνεδρίαση της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

Η Αγγελική Γεωργάκη, η οποία επέβαινε στο πέμπτο βαγόνι, στη θέση 101, περιέγραψε λεπτό προς λεπτό όσα έζησε τη νύχτα της σύγκρουσης.

Όπως κατέθεσε, το τρένο είχε παρουσιάσει σημαντική καθυστέρηση στον σταθμό του Παλαιοφαρσάλου και μικρότερη στη Λάρισα.

Μετά την αναχώρηση από τη Λάρισα, δεν έκανε άλλη στάση, ενώ, σύμφωνα με τη μάρτυρα, κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα.

«Μετά τη Λάρισα ακούστηκε ένας εκκωφαντικός ήχος, σαν να έσκασε βόμβα. Έπεσα κάτω και χτύπησα στο γόνατο. Το τρένο είχε γυρίσει προς τη δική μου πλευρά και κατάλαβα ότι είχε εκτροχιαστεί», ανέφερε.

Η ίδια περιέγραψε ότι σηκώθηκε και κατευθύνθηκε προς τον διάδρομο, όταν άκουσε μία κοπέλα να φωνάζει «φωτιά, φωτιά».

«Κοίταξα έξω και είδα τη φωτιά δίπλα από το βαγόνι. Πήγαινε προς τα μπροστινά βαγόνια. Πήρα τηλέφωνο τη μητέρα μου για να ειδοποιηθεί η Πυροσβεστική. Επικρατούσε πανικός. Δεν υπήρχε κανείς να μας πει τι να κάνουμε», κατέθεσε.

Σύμφωνα με τη μάρτυρα, ορισμένοι επιβάτες προσπάθησαν να ανοίξουν την πόρτα, ενώ ένας νεαρός έσπασε παράθυρο προκειμένου να δημιουργηθεί δίοδος διαφυγής. «Λόγω της φωτιάς η ατμόσφαιρα έγινε αποπνικτική. Άνοιξε τελικά η πόρτα, σχηματίστηκε μια ουρά και κατεβήκαμε από την αριστερή πλευρά, από την πίσω πόρτα», είπε.

Η εικόνα που αντίκρισε στη συνέχεια, όπως περιέγραψε, παραμένει χαραγμένη στη μνήμη της.

«Προχωρήσαμε κάποια μέτρα προς τη σήραγγα. Έβλεπες την αμαξοστοιχία σαν να μπαίνει σε στεφάνι φωτιάς. Εκείνη τη στιγμή φοβήθηκα ότι θα εκραγεί, γιατί έκανε έναν περίεργο ήχο».

Οι επιβάτες κινήθηκαν στη συνέχεια προς τον δρόμο, περνώντας τις γραμμές, με όσους είχαν ήδη ανέβει να βοηθούν τους υπόλοιπους να απομακρυνθούν.

«Μου έλεγε για έλλειψη φωτοσήμανσης και τηλεδιοίκησης»

Στο δικαστήριο κατέθεσε και η Αγνή Σόνια, εργαζόμενη στη Hellenic Train και αρραβωνιαστικιά του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας Νίκου Ναλμπάντη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη σύγκρουση.

Όπως ανέφερε, οι δυο τους είχαν αρραβωνιαστεί το 2021, ενώ ο Νίκος Ναλμπάντης είχε ξεκινήσει να εργάζεται στην εταιρεία τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς.

Η τελευταία φορά που μίλησαν ήταν περίπου στις 7 το απόγευμα, πριν αναχωρήσει η εμπορική αμαξοστοιχία από τη Θεσσαλονίκη.

Για τη σύγκρουση ενημερώθηκε, όπως είπε, στις 12:30 τα ξημερώματα από συναδέλφους που της τηλεφώνησαν.

Η μάρτυρας αναφέρθηκε και σε όσα της μετέφερε ο αρραβωνιαστικός της για τη λειτουργία του σιδηροδρόμου.

«Συζητούσαμε και μου έλεγε πως υπάρχουν δυσλειτουργίες, έλλειψη φωτοσήμανσης και τηλεδιοίκησης. Μου μιλούσε για ανεπάρκεια συστημάτων», κατέθεσε. Όπως είπε, ο Νίκος Ναλμπάντης γνώριζε τον μηχανοδηγό της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γιώργο Κουτσούμπα, καθώς υπήρξε εκπαιδευτής του, ενώ είχε καλές σχέσεις με τους συναδέλφους του.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η αναφορά της στη ζωή που σχεδίαζαν μαζί και σε όσα ακολούθησαν την τραγωδία. «Μου είναι δύσκολο που είμαι εδώ και για όλα αυτά που ζω εδώ και 3,5 χρόνια. Θέλαμε να κάνουμε οικογένεια και παιδιά», είπε, ζητώντας από το δικαστήριο να αποδοθεί δικαιοσύνη.