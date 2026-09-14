Κατερίνα Καινούργιου για θάνατο Μαζωνάκη: «Μαζί με τόσες καρδιές, ράγισε και η δική μου – Σίγησε η φωνή σου, μα όχι όσα άφησες μέσα μας»

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Με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media είπε το δικό της αντίο η Κατερίνα Καινούργιου στον Γιώργο Μαζωνάκη, με την παρουσιάστρια να μην κρύβει την έντονη συναισθηματική της φόρτιση για την απώλεια του αγαπημένου καλλιτέχνη.

Δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία στο Instagram, αποχαιρέτησε με «ραγισμένη καρδιά» τον τραγουδιστή και φίλο της, επισημαινοντας ότι ακόμα κι αν σίγησε η φωνή του, δεν θα ξεχαστεί ποτέ όσα άφησε πίσω του.

«Καλό Παράδεισο, Γιώργο μας. Σίγησε η φωνή σου, μα όχι όσα άφησες μέσα μας. Καλό σου ταξίδι εκεί που οι μεγάλες φωνές δεν σβήνουν ποτέ. Μαζί με τόσες καρδιές ράγισε και η δική μου» έγραψε

«Απο σήμερα οι «Ώρες Μικρές» θα έχουν άλλη σιωπή… Και το «που λείπεις έπεσε βαρύ» δεν θα είναι απλώς ένας στίχος… πίσω από τον σπουδαίο καλλιτέχνη είχα την τύχη να γνωρίσω, έστω και λίγο, τον άνθρωπο… Κι αυτόν θα κρατήσω περισσότερο…

Μια ψυχούλα. Ένας άνθρωπος υπερταλαντουχος.., πολύπλευρος, ευαίσθητος, απρόβλεπτος, αληθινός… Μια προσωπικότητα από εκείνες που δεν περνούν απλώς από έναν χώρο, αλλά αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα!

Ήσουν πραγματικός σταρ. Όχι επειδή το έλεγαν τα φώτα, οι πίστες ή οι επιτυχίες σου. Αλλά γιατί είχες εκείνο το σπάνιο πράγμα που δεν διδάσκεται και δεν κατασκευάζεται…λάμψη. Μια παρουσία που γέμιζε τον χώρο πριν ακόμη ακουστεί η φωνή…Ένας καλλιτέχνης που δεν ακολούθησε ποτέ την εποχή του -έφτιαξε τη δική του! Θα μας λείψεις Γιώργο μας…Καλό σου ταξίδι» είχε γράψει, λίγες μέρες πριν, η Κατερίνα Καινούργιου συγκλονισμένη από την απροσδόκητη είδηση θανάτου του τραγουδιστή.

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