search
ΔΕΥΤΕΡΑ 14.09.2026 12:35
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.09.2026 10:57

Κατερίνα Καινούργιου για θάνατο Μαζωνάκη: «Μαζί με τόσες καρδιές, ράγισε και η δική μου – Σίγησε η φωνή σου, μα όχι όσα άφησες μέσα μας»

14.09.2026 10:57
mazonakis-kainourgiou-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media είπε το δικό της αντίο η Κατερίνα Καινούργιου στον Γιώργο Μαζωνάκη, με την παρουσιάστρια να μην κρύβει την έντονη συναισθηματική της φόρτιση για την απώλεια του αγαπημένου καλλιτέχνη.

Δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία στο Instagram, αποχαιρέτησε με «ραγισμένη καρδιά» τον τραγουδιστή και φίλο της, επισημαινοντας ότι ακόμα κι αν σίγησε η φωνή του, δεν θα ξεχαστεί ποτέ όσα άφησε πίσω του.

«Καλό Παράδεισο, Γιώργο μας. Σίγησε η φωνή σου, μα όχι όσα άφησες μέσα μας. Καλό σου ταξίδι εκεί που οι μεγάλες φωνές δεν σβήνουν ποτέ. Μαζί με τόσες καρδιές ράγισε και η δική μου» έγραψε

«Απο σήμερα οι «Ώρες Μικρές» θα έχουν άλλη σιωπή… Και το «που λείπεις έπεσε βαρύ» δεν θα είναι απλώς ένας στίχος… πίσω από τον σπουδαίο καλλιτέχνη είχα την τύχη να γνωρίσω, έστω και λίγο, τον άνθρωπο… Κι αυτόν θα κρατήσω περισσότερο…
Μια ψυχούλα. Ένας άνθρωπος υπερταλαντουχος.., πολύπλευρος, ευαίσθητος, απρόβλεπτος, αληθινός… Μια προσωπικότητα από εκείνες που δεν περνούν απλώς από έναν χώρο, αλλά αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα!

Ήσουν πραγματικός σταρ. Όχι επειδή το έλεγαν τα φώτα, οι πίστες ή οι επιτυχίες σου. Αλλά γιατί είχες εκείνο το σπάνιο πράγμα που δεν διδάσκεται και δεν κατασκευάζεται…λάμψη. Μια παρουσία που γέμιζε τον χώρο πριν ακόμη ακουστεί η φωνή…Ένας καλλιτέχνης που δεν ακολούθησε ποτέ την εποχή του -έφτιαξε τη δική του! Θα μας λείψεις Γιώργο μας…Καλό σου ταξίδι» είχε γράψει, λίγες μέρες πριν, η Κατερίνα Καινούργιου συγκλονισμένη από την απροσδόκητη είδηση θανάτου του τραγουδιστή.

Διαβάστε επίσης:

Συγκινεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης για τον Γιώργο Μαζωνάκη – Η άγνωστη ιστορία από τα παλιά, όταν οι δυο τους έπαιζαν ως παιδιά στην ίδια γειτονιά

Κηδεία Μαζωνάκη: Λαζόπουλος, Σκορδά, Κοκκίνου, Δημητρίου στη λαϊκή αγρυπνία – Οι διάσημοι που έδωσαν το «παρών» (Video/Photos)

Χριστίνα Πολίτη για θάνατο Μαζωνάκη: «Δεν μπορεί να μπερδεύουμε τον τρόπο που έζησε ένας άνθρωπος με τον τρόπο που πέθανε» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nova-adv
ADVERTORIAL

Novacinema: Καθηλώνουν οι νέες σειρές «The Five Star Weekend», «The Audacity» και οι νέες σεζόν «Marble Hall Murders», «Ted» και «The Paper»

androulakis pasok
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Ομάδα Αλήθειας περίλαβε τον Ανδρουλάκη με τη… Λέσβο και τη Μυτιλήνη

mazonakis-kideia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Με δάκρυα, λουλούδια και ζεϊμπέκικα το τελευταίο χειροκρότημα στο «παιδί της νύχτας» (Videos/Photos)

KIDEIA MAZONAKI NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νίκαια λόγω της κηδείας του Γιώργου Μαζωνάκη

nea-yorki-zevgari-metro
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Νέα Υόρκη: Συρμός του μετρό παρέσυρε και σκότωσε 24χρονο ζευγάρι – Σκληρό βίντεο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kasselakis-tyler
LIFESTYLE

Στα «αζήτητα» το πολυαναμενόμενο Barry’s του Τάιλερ ΜακΜπέθ – Το γυμναστήριο που ακόμη περιμένει να ανοίξει στο Σύνταγμα

angela mazonakis (1)
LIFESTYLE

Άντζελα Δημητρίου: Συντετριμμένη στη λαϊκή αγρυπνία του Γιώργου Μαζωνάκη

Κτηματολόγιο: Εξάμηνο διορθώσεων χωρίς πρόστιμα - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Σκύρος: Σε παρακέντηση υποβλήθηκε ο 77χρονος που τον χτύπησε κατσίκα - Πώς έγινε το περιστατικό

mazonakis-agripnia-new
LIFESTYLE

Κηδεία Μαζωνάκη: Λαζόπουλος, Σκορδά, Κοκκίνου, Δημητρίου στη λαϊκή αγρυπνία - Οι διάσημοι που έδωσαν το «παρών» (Video/Photos)

doseis ofeiles
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σφίγγει ο κλοιός στους οφειλέτες: Κατασχέσεις-εξπρές και ψηφιακό μπλόκο στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 14.09.2026 12:34
nova-adv
ADVERTORIAL

Novacinema: Καθηλώνουν οι νέες σειρές «The Five Star Weekend», «The Audacity» και οι νέες σεζόν «Marble Hall Murders», «Ted» και «The Paper»

androulakis pasok
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Ομάδα Αλήθειας περίλαβε τον Ανδρουλάκη με τη… Λέσβο και τη Μυτιλήνη

mazonakis-kideia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Με δάκρυα, λουλούδια και ζεϊμπέκικα το τελευταίο χειροκρότημα στο «παιδί της νύχτας» (Videos/Photos)

1 / 3