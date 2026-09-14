Συγκινεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης για τον Γιώργο Μαζωνάκη – Η άγνωστη ιστορία από τα παλιά, όταν οι δυο τους έπαιζαν ως παιδιά στην ίδια γειτονιά

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με μια άγνωστη ιστορία από το μακρινό παρελθόν θέλησε να πει το δικό του αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ο οποίος μέσα από μια ανάρτησή του στα social media εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια του αγαπημένου καλλιτέχνη που έφυγε πρόωρα από τη ζωή.

Όπως εξήγησε, οι δυο τους υπήρξαν φίλοι ως παιδιά, καθώς μεγάλωσαν στην ίδια γειτονιά και έπαιξαν στα ίδια στενά της Νίκαιας. Ο αναπάντεχος θάνατος του τραγουδιστή, «ξύπνησε» αναμνήσεις από εκείνη την τρυφερή ηλικία στον παρουσιαστή ο οποίος μοιράστηκε εικόνες που δεν «ξεθώριασαν» στο πέρασμα του χρόνου.

Αφού διηγήθηκε μια ιστορία από το μακρινό 1984, ο Πέτρος Πολυχρονίδης τόνισε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έγινε καλλιτέχνης μεγαλώνοντας, καθώς γεννήθηκε καλλιτέχνης.

«Για εμάς ήταν απλά ο Γιώργος από τον 4ο όροφο. Μέχρι τα 15 του, μεγαλώσαμε κάτω από τα ίδια κεραμίδια, στην ίδια αυλή στη Νίκαια και όταν πρωτοξεκίνησε την καριέρα του, πολύ πριν γίνει αυτός ο κοσμαγάπητος καλλιτέχνης, ήμασταν τόσο περήφανοι φίλοι και γείτονες που ακολουθούσαμε με ενθουσιασμό τα πρώτα του βήματα στις πίστες.

Έχω δεκάδες όμορφες αναμνήσεις από αυτά τα παιδικά χρόνια (πριν τη δόξα) με τον Γιώργο, τη Βάσω και κυρίως τη Μαρία που μεγαλώσαμε μαζί, εκεί στην Μ.Μπότσαρη, αλλά θέλω να μοιραστώ μόνο τούτη. Καλοκαίρι 1984. Ο 12χρονος Γιώργος και οι φίλοι του στην πολυκατοικία φτιάχνουν με τα χέρια τους ένα κουκλοθέατρο.

Το απόγευμα ο Μαζωνάκης με μια χάρτινη ντουντούκα σαν ντελάλης, καλεί στην αυλή τα υπόλοιπα παιδιά της γειτονιάς να δούμε την παράσταση που ετοίμασαν αλλά ζητά να φέρουμε 2 δραχμές ο καθένας. Ο εξάχρονος εαυτός μου ρώτα από αφέλεια γιατί θα πρέπει να δώσουμε λεφτά αφού δεν κατανοώ ακόμα την έννοια των συναλλαγών και ο Γιώργος μου απαντά αφοπλιστικά… “Εδώ θα κάνουμε τέχνη Πετράκο. Αυτό οι μεγάλοι το πληρώνουν”.

Δεν κατάλαβα τίποτα τότε. Αργότερα συνειδητοποίησα το αυτονόητο. Ο Γιώργος δεν έγινε μετά καλλιτέχνης. Γεννήθηκε» έγραψε.

Πλήθος κόσμου συρρέυν από το μεσημέρι της Κυριακής τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια προκειμένου να πουν το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο καλλιτέχνη που έφυγε πρόωρα από τη ζωή. Ανάμεσά τους και πολλοί επώνυμοι από τον καλλιτεχνικό χώρο που έσπευσαν να αποτίσουν τον ύστατο φόρο τιμής στον καλλιτέχνη.

Διαβάστε επίσης:

Κηδεία Μαζωνάκη: Λαζόπουλος, Σκορδά, Κοκκίνου, Δημητρίου στη λαϊκή αγρυπνία – Οι διάσημοι που έδωσαν το «παρών» (Video/Photos)

Χριστίνα Πολίτη για θάνατο Μαζωνάκη: «Δεν μπορεί να μπερδεύουμε τον τρόπο που έζησε ένας άνθρωπος με τον τρόπο που πέθανε» (Video)

Άντζελα Δημητρίου: Συντετριμμένη στη λαϊκή αγρυπνία του Γιώργου Μαζωνάκη



