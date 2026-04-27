ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 09:51
Πέτρος Πολυχρονίδης: «Η υπερβολική προσκόλληση στη δουλειά κοστίζει ακριβά»

polichronidis-new

Για τον τρόπο με τον οποίο καταφέρνει να συνδυάζει την επαγγελματική με την προσωπική του ζωή μίλησε ο Πέτρος Πολυχρονίδης, με αφορμή τη διπλή του παρουσία τη φετινή σεζόν στο πρόγραμμα του STAR.

Σε συνέντευξή του στο ένθετο Real life, ο παρουσιαστής αποκάλυψε ότι τα πρώτα χρόνια αγχωνόταν πολύ, μέχρι που -όπως επισημαίνει- στα 35 του συνειδητοποίησε ότι πάνω από όλα στη ζωή σημασία έχει η υγεία μας και οι εμπειρίες μας.

«Μέχρι τα 35 μου ζούσα με πολύ άγχος, σε σημείο που επηρέαζε την υγεία μου. Τότε αποφάσισα να βάλω όρια και να δώσω προτεραιότητα και στην προσωπική μου ζωή. Από εκεί και μετά, όλα τα καλά επαγγελματικά πράγματα ήρθαν πιο φυσικά. Δεν λειτουργούσα πια υπό πίεση ή ανάγκη, αλλά έκανα πιο καθαρές, πιο συνειδητές επιλογές. Πιστεύω γενικά ότι η υπερβολική προσκόλληση στη δουλειά κοστίζει ακριβά» είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει την υγεία τους, την οικογένεια τους και σημαντικές στιγμές της ζωής του κυνηγώντας μόνο την επαγγελματική επιτυχία. Δεν πρέπει να γεμίζουμε τη ζωή μας μόνο με δουλειά, γιατί στο τέλος μπορεί να μην μείνει τίποτα ουσιαστικό. Είναι άλλο να δουλεύεις από ανάγκη και άλλο να το κάνεις από ματαιοδοξία. Στο τέλος, αυτό που έχει σημασία είναι τι έχεις ζήσει. Δεν θέλω να φτάσω σε μεγάλη ηλικία και να πω ότι το μόνο που έκανα ήταν δουλειά. Θέλω να πω ότι ταξίδεψα, ότι έζησα εμπειρίες, ότι είδα πράγματα που ήθελα. Η αναγνωρισιμότητα είναι προσωρινή, κανείς δεν θα θυμάται ποιος ήταν στην τηλεόραση πριν από δεκαετίες. Οπότε το θέμα είναι τι κρατάς εσύ για τη ζωή σου, όχι τι θα θυμούνται οι άλλοι».

google_news_icon

falagas ote
atm_trapeza_new
sinatsaki-new
asthenoforo_messinia
papakwnstantinou ideal
kairos anoixi 88- new
stegastika daneia 77- new
tsipras papatavrou tsitsipas
stena toy hormuz
falagas ote
atm_trapeza_new
sinatsaki-new
