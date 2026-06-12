Κακοκαιρία σε ύφεση το Σάββατο, ήλιο από Κυριακή – Πάνω από 31.000 κεραυνοί την Παρασκευή, προβλήματα σε Αττική και περιφέρεια

Μίνι καλοκαιρινή κακοκαιρία έπληξε τη χώρα την Παρασκευή με βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες όπως είχε προειδοποιήσει η ΕΜΥ με έκτακτο δελτίο, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, όπου σημειώθηκαν και μεγάλα ύψη βροχής, ενώ τα φαινόμενα συνοδεύτηκαν από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Κεντρική Ελλάδα, όπως αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 19:20 ώρα Ελλάδας, να καταγράφεται στο Ναρθάκι Λάρισας με 63 mm. Ακολουθούν ο Νέος Παλαμάς Φθιώτιδας με 61 χιλιοστά, τα Φάρσαλα με 51,6 και ο Πολύγυρος με 46,8 ενώ σχεδόν 40 χιλιοστά βροχής (39,6 mm) καταγράφηκαν και στην Παλαιοκούνδουρα Μάνδρας στην Αττική.

Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κι επικεφαλής της μονάδας ΜΕΤΕΟ/ ΕΑΑ, Κώστας Λαγουβάρδος, οι καταιγίδες που έχουν εκδηλωθεί και η αστάθεια που καταγράφεται είναι απολύτως φυσιολογικές για την εποχή. «Τον Μάιο και τον Ιούνιο, είναι η εποχή που έχουμε έντονη αστάθεια και καταιγιδοφόρο δραστηριότητα στην Ελλάδα» αναφέρει και προσθέτει ότι σήμερα έχει καταγραφεί πολύ έντονη κεραυνική δραστηριότητα ενώ έχουν σημειωθεί βροχές και σε τμήματα της Αττικής. «Θα συνεχιστούν οι βροχές και το Σάββατο αλλά από την Κυριακή και μετά, τη Δευτέρα, η θερμοκρασία θα συνεχίσει να ανεβαίνει πάλι σε επίπεδα λίγο πάνω από τα κανονικά. Από τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι σήμερα, φαίνεται ότι οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα μέχρι τις 20 Ιουνίου. Δεν φαίνεται άμεσα να υπάρχει κάποιο θερμό κύμα ή κάποιος ισχυρός καύσωνας», σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Λαγουβάρδος.

Σύμφωνα με τις καταγραφές του οργάνου Lightning Imager του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως τις 19:00 ώρα Ελλάδας καταγράφηκαν 31.155 ηλεκτρικές εκκενώσεις πάνω από την Ελλάδα. Σημειώνεται ότι ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζεται το σύνολο που συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός το Σάββατο

Παρά το έντονο σκηνικό των τελευταίων ωρών, οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι η κακοκαιρία βρίσκεται πλέον σε φάση εξασθένησης. Σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, το βαρομετρικό σύστημα απομακρύνεται σταδιακά, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο σταθερές καιρικές συνθήκες και άνοδο της θερμοκρασίας.

Το Σάββατο θα αποτελέσει ημέρα μετάβασης, καθώς τις πρωινές ώρες αναμένονται οι τελευταίες αξιόλογες βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στη νότια Χαλκιδική, στα ανατολικά και νοτιοανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, στις Βόρειες Σποράδες και στην Εύβοια.

Ταυτόχρονα, οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν φτάνοντας τα 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά και νότια πελάγη ακόμη και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει διαφοροποιήσεις, καθώς στη δυτική Ελλάδα θα αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς.

Ήλιο από την Κυριακή, καλοκαίρι από Δευτέρα

Η ουσιαστική αλλαγή του καιρού αναμένεται την Κυριακή, όταν η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα και τα έντονα φαινόμενα θα αποτελούν πλέον παρελθόν. Μόνο κατά τις απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου, ενώ οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα περιοριστούν κυρίως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, σηματοδοτώντας την επιστροφή σε πιο καλοκαιρινές συνθήκες.

Η νέα εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει με γενικά αίθριο καιρό σε ολόκληρη τη χώρα. Μοναδική εξαίρεση θα αποτελέσουν λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας τις απογευματινές ώρες, χωρίς ιδιαίτερη ένταση.

Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν περαιτέρω, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο κατά 2 έως 3 βαθμούς, επαναφέροντας τη χώρα σε καθαρά θερινό σκηνικό μετά το σύντομο αλλά έντονο πέρασμα της κακοκαιρίας.

Άνοιξαν οι ουρανοί στην Ανατολική Αττική – Χαλάζι σε Λάρισα, Φθιώτιδα και Θήβα

Προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα σε Ανατολική Αττική, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα.

Λόγω του όγκου του νερού που έπεσε αρκετοί δρόμοι πλημμύρισαν σε Μενίδι, Αχαρνές, Άνω Λιόσια, Θρακομακεδόνες.

Έντονες βροχοπτώσεις σημειώθηκαν, επίσης, σε Λάρισα, Κοζάνη και Καστοριά. Στη Λάρισα από τους ισχυρούς ανέμους ξεριζώθηκαν δέντρα.

Χαλάζι σε Δυτική Φθιώτιδα, Θήβα, Μενίδι, Λάρισα

Στη Δυτική Φθιώτιδα, τη Θήβα, τη Λάρισα έπεσε χαλάζι. Συνίσταται προσοχή στους οδηγούς που κινούνται στις περιοχές Λυγαριά, Αμούρι, Στύρφακα και Λιανοκλάδι, καθώς έχουν σχηματιστεί χείμαρροι.



Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Επιδείνωση του καιρού αναμένεται σήμερα Παρασκευή (12-06-2026) στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

01 Στη Μακεδονία σήμερα Παρασκευή από τις μεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής και της ανατολικής Μακεδονίας, όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες ώρες του Σαββάτου,

02 στη Θεσσαλία και στα ορεινά – ημιορεινά της Ηπείρου σήμερα Παρασκευή από τις μεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες,

03 στις Σποράδες και την Εύβοια από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου,

04 στην ανατολική Στερεά Ελλάδα σήμερα Παρασκευή από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες,

05 στη Θράκη από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου,

06 στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (κυρίως περιοχή Λήμνου) από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου».

Σύγκληση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου. Σύμφωνα με την εκτίμηση των επιστημόνων της Επιτροπής, από το μεσημέρι της Παρασκευής έως και το μεσημέρι του Σαββάτου αναμένεται σημαντική μεταβολή του καιρού στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), αυξημένη συχνότητα κεραυνών, ενώ δεν αποκλείονται και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Ιδιαίτερα έντονα αναμένεται να είναι τα φαινόμενα στη Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ κατά διαστήματα θα επηρεαστούν και ορεινές περιοχές της Ηπείρου, η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και οι Σποράδες.

Παράλληλα, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει ήδη ενημερώσει τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να διασφαλιστεί η απαραίτητη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που ενδέχεται να προκαλέσει η κακοκαιρία.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξετάστηκε επίσης το ζήτημα του καθαρισμού των οικοπέδων. Με βάση τα επικαιροποιημένα μετεωρολογικά δεδομένα και τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το προηγούμενο διάστημα, η Επιτροπή διατύπωσε την άποψη ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια μικρή παράταση της σχετικής προθεσμίας.

Την ίδια στιγμή, οι επιστήμονες υπογράμμισαν την ανάγκη να επιταχυνθούν οι εργασίες καθαρισμού από πολίτες και αρμόδιους φορείς, επισημαίνοντας ότι οι καιρικές συνθήκες που αναμένεται να επικρατήσουν το επόμενο διάστημα ενδέχεται να καταστήσουν δυσκολότερη την ολοκλήρωση των απαιτούμενων παρεμβάσεων.

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