Ακόμα και 12χρονα παιδιά στρατολογούσαν τα κυκλώματα με τα ανήλικα βαποράκια: Οι διάλογοι που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛΑΣ 

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Σε πάρκα, παιδικές χαρές, πλατείες, στάσεις λεωφορείων και σχολεία πραγματοποιούσαν αγοραπωλησίες ναρκωτικών τα δύο κυκλώματα που δρούσαν στα βόρεια προάστια.
Τα κυκλώματα στρατολογούσαν ανήλικους για να σπρώχνουν τις ουσίες σε συμμαθητές τους.
Στην επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε συνελήφθησαν 9 άτομα, ενώ δύο αναζητούνται. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο 21χρονος φερόμενος ως αρχηγός παρέσυρε με το αυτοκίνητο του αστυνομικό, τραυματίζοντας τον στο πόδι. Για το περιστατικό σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
Σε διάλογο που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛΑΣ 14χρονη αφού έκανε χρήση μαζί με φίλη της, ζητά βοήθεια από διακινητή.
Σε άλλο διάλογο ανήλικος διακινητής ενημερώνει μέλος του κυκλώματος ότι κάποιο παιδί μίλησε στον διευθυντή.
Τα μέλη των δύο κυκλωμάτων στρατολογούσαν ακόμα και 12χρονα παιδιά, καθώς θεωρούσαν ότι δεν θα κινήσουν υποψίες.
Οι αρχηγοί δεν δίσταζαν να ασκούν σωματική βία, προκειμένου να πειθαρχήσουν τους ανήλικους διακινητές.
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