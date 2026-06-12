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12.06.2026 20:34

Ακόμα και 12χρονα παιδιά στρατολογούσαν τα κυκλώματα με τα ανήλικα βαποράκια: Οι διάλογοι που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛΑΣ 

12.06.2026 20:34
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Σε πάρκα, παιδικές χαρές, πλατείες, στάσεις λεωφορείων και σχολεία πραγματοποιούσαν αγοραπωλησίες ναρκωτικών τα δύο κυκλώματα που δρούσαν στα βόρεια προάστια. 

Τα κυκλώματα στρατολογούσαν ανήλικους για να σπρώχνουν τις ουσίες σε συμμαθητές τους. 

Στην επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε συνελήφθησαν 9 άτομα, ενώ δύο αναζητούνται. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο 21χρονος φερόμενος ως αρχηγός παρέσυρε με το αυτοκίνητο του αστυνομικό, τραυματίζοντας τον στο πόδι. Για το περιστατικό σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σε διάλογο που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛΑΣ 14χρονη αφού έκανε χρήση μαζί με φίλη της, ζητά βοήθεια από διακινητή. 

«Πεθαίνω δεν μπορώ να αναπνεύσω»

  • Μαθήτρια: Θα πεθάνω, δεν μπορώ να αναπνεύσω. Πεθαίνω σε παρακαλώ έλα να με βοηθήσεις
  • Διακινητής: Δεν θα πεθάνεις, σοβαρέψου, με ακούς; Φάε σοκολάτα και πιες νερό
  • Μαθήτρια: Δεν μπορώ, πεθαίνω
  • Διακινητής: Βάλε νερό στο στήθος, κάτσε λίγο και το απόγευμα θα έρθω να κάτσουμε μαζί
  • Μαθήτρια: Εν τω μεταξύ πρέπει να διαβάσω και τα Αγγλικά μου, γιατί σε μία ώρα έχω μάθημα και θα έρθει και η μάνα μου σε λίγο σπίτι
  • Διακινητής: Σε πόση ώρα;
  • Μαθήτρια: Σε καμιά ώρα και έχω μάθημα σε καμιά ώρα
  • Διακινητής: Ωραία, σε μία ώρα θα είσαι καλά
  • Μαθήτρια: Πρέπει να διαβάσω και τι θα πω για την Ελένη με τους εμετούς
  • Διακινητής: Πες ότι είχε φάει κάτι σπίτι της και την πείραξε
  • Ο διακινητής αναστατωμένος στη συνέχεια εν
  • Διακινητής 1: Έγινε μ@@@@@@ τώρα άκου. Η Ε@@@@ μπρο κάνει, ήπιε ξέρεις τι και έκανε εμετούς
  • Διακινητής 2: Όταν σου έχω πει εγώ να μη δίνεις, γιατί το συνεχίζεις; Επειδή το έχεις κάνει 80 φορές παραπάνω
  • Διακινητής 1: Την Ρ@@@@ (μαθήτρια) δεν την πιάνει, ήπιε ένα τσιγάρο, πιο πολύ από το μισό. Η Ε@@@@ έκανε τρεις τζούρες και κάνει εμετούς.

Σε άλλο διάλογο ανήλικος διακινητής ενημερώνει μέλος του κυκλώματος ότι κάποιο παιδί μίλησε στον διευθυντή.

  • Ανήλικος διακινητής: Η μάνα του Α@@@ τον ρώτησε αν δίνει μέσα στο σχολείο. Γιατί ένα παιδάκι από την πρώτη γυμνασίου πήγε στη διεύθυνση και το είπε
  • Διακινητής: Χωρίς αποδείξεις….
  • Ανήλικος διακινητής: Ναι, αλλά από εδώ και πέρα πρέπει πολύ πιο διακριτικά. …ότι είναι μέσα στο σχολείο

Τα κυκλώματα συνεργάζονταν

  • Διακινητής 1: Θα σου δώσω κάποιες από τις πάσες μου γιατί εμένα οι δικοί μου πελάτες αυτή τη βδομάδα δίνουν Πανελλήνιες. Είναι λίγο πιεσμένα τα πράγματα.
  • Διακινητής 2: Μου λες δηλαδή να σπρώξω και τις δικές σου πάσες;

Στρατολόγηση 12χρονου

Τα μέλη των δύο κυκλωμάτων στρατολογούσαν ακόμα και 12χρονα παιδιά, καθώς θεωρούσαν ότι δεν θα κινήσουν υποψίες. 

  • Διακινητής 1: Μου λέει ότι πήγε, έπιασε ο Γ… ένα παιδάκι πρώτης Γυμνασίου
  • Διακινητής 2: Ναι
  • Διακινητής 1: Τον έπιασε και τι του είπε;
  • Διακινητής 2: Κάτι να δίνει ναρκωτικά, δεν κατάλαβα
  • Διακινητής 1: Τι λες, ρε

Οι αρχηγοί δεν δίσταζαν να ασκούν σωματική βία, προκειμένου να πειθαρχήσουν τους ανήλικους διακινητές.

  • Διακινητής 1: Να σε ρωτήσω κάτι, θα ήσουν αυτός που είσαι τώρα χωρίς τα χαστούκια που έχεις φάει;
  • Διακινητής 2: Ναι ρε μπρο, όχι
  • Διακινητής 1: κάνε το ίδιο ρε αδερφέ, βάρα τα…πρέπει να σε φοβούνται τρελέ, δεν σε φοβούνται. Πρέπει να σε βλέπουν και να λένε…τώρα θα κάτσω Παναγία… άρχισε τους στα χαστούκια να γίνουν άντρες. 

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.06.2026 21:44
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