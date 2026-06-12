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12.06.2026 17:58

«Χρυσές» δουλειές έκαναν αστυνομικοί στον τελικό της Euroleague: Έβαζαν κόσμο στο γήπεδο με… 900 ευρώ

12.06.2026 17:58
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Σε συλλήψεις κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Τετάρτης προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων ξηλώνοντας εγκληματική οργάνωση, που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες.

Από την έρευνα προέκυψε πως Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, ο οποίος συνελήφθη, μαζί με Υπαστυνόμο άλλου Α.Τ. της Αττικής, εκμεταλλευόμενοι την υπηρεσιακή τους ιδιότητα, στο «Telekom Center Athens», όπου διεξαγόταν ο τελικός Ολυμπιακού – Ρεάλ Μαδρίτης, στο πλαίσιο της «Euroleague», καθώς είχαν διατεθεί σε υπηρεσία μέτρων τάξης, απαιτήσανε και λάβανε το χρηματικό ποσό των 900 ευρώ από άτομα του κοντινού τους περιβάλλοντος, όπως αναφέρεται στην ενημέρωση της αστυνομίας (υπονοώντας πως επρόκειτο για φιλάθλους του Ολυμπιακού), προκειμένου να τους επιτρέψουν την είσοδο στο γήπεδο χωρίς το απαιτούμενο εισιτήριο.

Απογευματινές ώρες της 24-05-2026, στο κλειστό γήπεδο καλαθοσφαίρισης «Telekom Center Athens», που βρίσκεται επί της Λ. Κηφισίας αρ. 37 στο Μαρούσι Αττικής και διεξαγόταν ο τελικός αγώνας καλαθοσφαίρισης μεταξύ των ομάδων Ολυμπιακού – Ρεάλ Μαδρίτης, στο πλαίσιο της διασυλλογικής διοργάνωσης «Euroleague» οι Υπαστυνόμος Β΄ και Αστυφύλακας ενεργώντας από κοινού και εκμεταλλευόμενοι την υπηρεσιακή τους ιδιότητα, καθόσον είχαν διατεθεί σε υπηρεσία μέτρων τάξης, απαιτήσανε και λάβανε το χρηματικό ποσό των εννιακοσίων (900) ευρώ από άτομα του κοντινού τους περιβάλλοντος, προκειμένου να τους επιτρέψουν την είσοδο στο γήπεδο χωρίς το απαιτούμενο εισιτήριο, αντίκειται στα υπηρεσιακά καθήκοντα που τους είχαν ανατεθεί, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ενημέρωση.

Σημειώνεται πως το περιστατικό δεν ήταν το αρχικό αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας, η οποία αφορούσε στην εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών.

Έξι άτομα συνελήφθησαν για την υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Αρχηγός τους φέρεται είναι ένας 32χρονος πρώην ποδοσφαιριστής, ο οποίος μάλιστα υπήρξε και επαγγελματίας.

Σε ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ αναφέρει πως εκτός από τις συλλήψεις, συμπεριλαμβάνονται και άλλα 24 άτομα στην δικογραφία, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός.

Η επιχείρηση έγινε την Τετάρτη, όπου εκτός του πρώην ποδοσφαιριστή, κρατούνται και δύο άτομα 50 ετών και ένας 29χρονος που έχουν στενή συγγένεια, αλλά και η 28χρονη σύντροφος του πρώην ποδοσφαιριστή, η οποία παραλάμβανε και αποθήκευε τα ναρκωτικά πριν βγουν στην αγορά.

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