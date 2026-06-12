Συνελήφθη οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά σε νυχτερινά κέντρα – Ανάμεσά τους πρώην ποδοσφαιριστής και αστυνομικός

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Έξι άτομα συνελήφθησαν για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών σε νυχτερινά μαγαζιά στην Αττική. Αρχηγός τους φέρεται είναι ένας 32χρονος πρώην ποδοσφαιριστής, ο οποίος μάλιστα υπήρξε και επαγγελματίας.
Σε ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ αναφέρει πως εκτός από τις συλλήψεις, συμπεριλαμβάνονται και άλλα 24 άτομα στην δικογραφία, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός.
Η επιχείρηση έγινε την Τετάρτη, όπου εκτός του πρώην ποδοσφαιριστή, κρατούνται και δύο άτομα 50 ετών και ένας 29χρονος που έχουν στενή συγγένεια, αλλά και η 28χρονη σύντροφος του πρώην ποδοσφαιριστή, η οποία παραλάμβανε και αποθήκευε τα ναρκωτικά πριν βγουν στην αγορά.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, για την αποφυγή εντοπισμού τους, χρησιμοποιούσαν αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης, όπως:
Στο πλαίσιο της έρευνας διακριβώθηκε η συμμετοχή του 28χρονου αστυνομικού και συγγενικού του προσώπου, Αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας, σε 4 ακόμη αξιόποινες πράξεις. Ειδικότερα, κατηγορούνται για μία περίπτωση απάτης από κοινού και κατά περίπτωση δύο υποθέσεις παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και μία δωροληψίας υπαλλήλου. Ο αστυνομικός έχει συλληφθεί και παραδεχτεί την εμπλοκή του
Όσον αφορά τον Ειδικό Φρουρό, κατηγορείται για τρεις περιπτώσεις προμήθειας ναρκωτικών για προσωπική χρήση.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και σε οχήματα, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
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