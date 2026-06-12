Άνοιξαν οι ουρανοί στην Ανατολική Αττική – Χαλάζι σε Λάρισα, Φθιώτιδα και Θήβα: Πώς θα εξελιχθεί κακοκαιρία 

Προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα σε Ανατολική Αττική, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα.

Λόγω του όγκου του νερού που έπεσε αρκετοί δρόμοι πλημμύρισαν σε Μενίδι, Αχαρνές, Άνω Λιόσια, Θρακομακεδόνες.

Έντονες βροχοπτώσεις σημειώθηκαν, επίσης, σε Λάρισα, Κοζάνη και Καστοριά. Στη Λάρισα από τους ισχυρούς ανέμους ξεριζώθηκαν δέντρα.

Χαλάζι σε Δυτική Φθιώτιδα, Θήβα, Μενίδι, Λάρισα

Στη Δυτική Φθιώτιδα, τη Θήβα, τη Λάρισα έπεσε χαλάζι. Συνίσταται προσοχή στους οδηγούς που κινούνται στις περιοχές Λυγαριά, Αμούρι, Στύρφακα και Λιανοκλάδι, καθώς έχουν σχηματιστεί χείμαρροι.



Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Επιδείνωση του καιρού αναμένεται σήμερα Παρασκευή (12-06-2026) στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

01 Στη Μακεδονία σήμερα Παρασκευή από τις μεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής και της ανατολικής Μακεδονίας, όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες ώρες του Σαββάτου,

02 στη Θεσσαλία και στα ορεινά – ημιορεινά της Ηπείρου σήμερα Παρασκευή από τις μεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες,

03 στις Σποράδες και την Εύβοια από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου,

04 στην ανατολική Στερεά Ελλάδα σήμερα Παρασκευή από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες,

05 στη Θράκη από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου,

06 στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (κυρίως περιοχή Λήμνου) από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου».

Σύγκληση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου. Σύμφωνα με την εκτίμηση των επιστημόνων της Επιτροπής, από το μεσημέρι της Παρασκευής έως και το μεσημέρι του Σαββάτου αναμένεται σημαντική μεταβολή του καιρού στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), αυξημένη συχνότητα κεραυνών, ενώ δεν αποκλείονται και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Ιδιαίτερα έντονα αναμένεται να είναι τα φαινόμενα στη Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ κατά διαστήματα θα επηρεαστούν και ορεινές περιοχές της Ηπείρου, η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και οι Σποράδες.

Παράλληλα, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει ήδη ενημερώσει τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να διασφαλιστεί η απαραίτητη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που ενδέχεται να προκαλέσει η κακοκαιρία.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξετάστηκε επίσης το ζήτημα του καθαρισμού των οικοπέδων. Με βάση τα επικαιροποιημένα μετεωρολογικά δεδομένα και τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το προηγούμενο διάστημα, η Επιτροπή διατύπωσε την άποψη ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια μικρή παράταση της σχετικής προθεσμίας.

Την ίδια στιγμή, οι επιστήμονες υπογράμμισαν την ανάγκη να επιταχυνθούν οι εργασίες καθαρισμού από πολίτες και αρμόδιους φορείς, επισημαίνοντας ότι οι καιρικές συνθήκες που αναμένεται να επικρατήσουν το επόμενο διάστημα ενδέχεται να καταστήσουν δυσκολότερη την ολοκλήρωση των απαιτούμενων παρεμβάσεων.

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