Tο Ποντίκι Web

26.04.2026 15:44

Τριαντάφυλλος κατά Κατσούλη και Ρουμελιώτη: «Είστε πουθενάδες» (Video)

26.04.2026 15:44
Τον λόγο για τον οποίο δεν κάλεσαν στον γάμο τους τον Τριαντάφυλλο αποκάλυψαν, οι Μαριαλένα Ρουμελιώτη και Σάκης Κατσούλης, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του τραγουδιστή.

Το ζευγάρι βρέθηκε καλεσμένο στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» του τηλεοπτικού σταθμού «ΣΚΑΪ», όπου μίλησαν ανοιχτά για τον γάμο τους και τις σχέσεις τους με πρόσωπα από το παρελθόν.

Μεταξύ άλλων, ξεκαθάρισαν πως ο Τριαντάφυλλος δεν βρισκόταν ποτέ στη λίστα των καλεσμένων. Όπως ανέφερε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, το όνομά του «δεν έπεσε καν στο τραπέζι», διαψεύδοντας παράλληλα τα σενάρια που τον ήθελαν μέχρι και κουμπάρο.

Το ξέσπασμα του Τριαντάφυλλου

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του Τριαντάφυλλου, ο οποίος απάντησε μέσω Instagram με ιδιαίτερα έντονο ύφος.

Στην ανάρτησή του, άφησε αιχμές για τη σχέση τους, υποστηρίζοντας πως εκείνος στάθηκε δίπλα στον Σάκη Κατσούλη κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και ότι ο ίδιος ο Σάκης ήταν αυτός που τον προσέγγισε πρώτος.

«Πριν το Survivor ήσουν ο Σάκης, μετά τη στήριξή μου έγινες ο Κατσούλης. Εσύ είσαι αυτός που ήρθες κοντά μου και εσύ ήσουν αυτός που πρώτος με είπες κουμπάρο. Άντε γεια τώρα, πουθενάδες και ξέρετε εσείς…

Πόσο δίκιο είχες Άλεξ Παππά και μεγάλε Τζέιμς!!!

Μάλλον στη λίστα είχες τον Λιβάνη, Μαριαλένα, και σίγουρα ο Σάκης την Κεφαλά. Έλα και φτάνει το δούλεμα!!! Σας πήρανε χαμπάρι, άντε γεια…», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Αναφέρθηκε και σε άλλα πρόσωπα του Survivor, όπως ο Άλεξης Παππάς και ο Τζέιμς Καφετζής, τονίζοντας πως, όπως είπε, «είχαν δίκιο», εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του και κλείνοντας το μήνυμά του με αιχμηρές εκφράσεις.

Αρκαδία: Νεκρός άνδρας μετά από ανατροπή τρακτέρ – Ήταν εργαζόμενος του ΕΚΑΒ

Το Ισραήλ ξεκίνησε νέο γύρο βομβαρδισμών κατά του Λιβάνου – Τι πρότεινε ο Αραγτσί στο Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ

Πανικός στο «Νήσος Σάμος»: Επιβάτες άναψαν τσιγάρο μέσα στο πλοίο και ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης (Video)

Ο… «τριχασμός» του Ανδρουλάκη με τα ποδοσφαιρικά 

Στον Τασούλα ο Μητσοτάκης για ενημέρωση μετά τις υπογραφές με Μακρόν

Οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη στη «μέγγενη» των funds και servicers που αγνοούν την απόφαση του Αρείου Πάγου

Τρόμος στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Το χρονικό της ένοπλης επίθεσης και η απομάκρυνση Τραμπ από πράκτορες (Video/Photos)

Απόψε η μεγάλη αντιπολεμική συναυλία στα Προπύλαια - Οι καλλιτέχνες που υψώνουν φωνή για την ειρήνη

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Λύγισε» στον αέρα με το μήνυμα του γιου του - «Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να μοιάσω στον μπαμπά μου» (Video)

Από το Σικάγο στο «Γεντί Κουλέ»: Το στοίχημα του Μιχάλη Μπούση και η νέα εποχή του ΟΦΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 26.04.2026 18:14
ATHENOFORO_EKAV_EPARXIA
ΕΛΛΑΔΑ

Αρκαδία: Νεκρός άνδρας μετά από ανατροπή τρακτέρ – Ήταν εργαζόμενος του ΕΚΑΒ

lebanon-vomvardismos
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ ξεκίνησε νέο γύρο βομβαρδισμών κατά του Λιβάνου – Τι πρότεινε ο Αραγτσί στο Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ

ploio1
ΕΛΛΑΔΑ

Πανικός στο «Νήσος Σάμος»: Επιβάτες άναψαν τσιγάρο μέσα στο πλοίο και ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης (Video)

