ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 19:01
20.04.2026 18:55

Νταμπλ πρωτιάς στην τηλεθέαση από εκπομπές του ΑΝΤ1 το σαββατοκύριακο (18,19/4)

20.04.2026 18:55
Αυτό κι είχε καιρό να συμβεί. Ο ΑΝΤ1 να δει σε δύο διαδοχικές ημέρες, και μάλιστα σαββατοκύριακο, προτάσεις του να έρχονται πρώτες σε προτιμήσεις.

Το βραδινό τοκ σόου «Moments» του Σαββάτου και η πρεμιέρα του Κυριακάτικου σόου «Your Face Sounds Familiar» ήταν οι κορυφαίες των κορυφαίων επιλογών του τηλεοπτικού κοινού καθεμιάς από τις δύο ημέρες του γουίκεντ, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen.

Στα αξιοσημείωτα του Σαββάτου, ήταν το πλασάρισμα στη 10άδα με τις δημοφιλέστερες προτάσεις των καναλιών της εκπομπής «Καλύτερα δεν γίνεται». Συνετέλεσε ως κάποιο βαθμό και η μετριασμένη ένταση του ανταγωνισμού που δημιούργησε την ευκαιρία σε εκπομπές με επίδοση αρκετά κάτω του 4% να διακριθούν.

Την Κυριακή, με χαρακτηριστικά στη στάση των τηλεθεατών παρόμοια με του Σαββάτου, ισχυρότερος πόλος έλξης τηλεθεατών ήταν η πρώτη εκπομπή του σόου «Your Face Sounds Familiar», και αμέσως δεύτερη σε δημοτικότητα, αλλά με ένταση δημοφιλίας αρκετά διαφορετική, ήταν η κλασική κωμωδία «Τζένη Τζένη».

Στις ιδιαίτερες συνθήκες που αναπτύχθηκαν το σαββατοκύριακο, το ριάλιτι «Survivor» αξιοποίησε την ευκαιρία και «σκαρφάλωσε» στην τέταρτη θέση της κλίμακας Nielsen, ενώ έντονη ήταν και η παρουσία δελτίων ειδήσεων, μεταξύ των οποίων και το κεντρικό του ΣΚΑΪ.

Νταμπλ πρωτιάς στην τηλεθέαση από εκπομπές του ΑΝΤ1 το σαββατοκύριακο (18,19/4)

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 19:00
Νταμπλ πρωτιάς στην τηλεθέαση από εκπομπές του ΑΝΤ1 το σαββατοκύριακο (18,19/4)

Mega και ΑΝΤ1 εναλλάχτηκαν στην πρώτη θέση τηλεθέασης το σαββατοκύριακο (18,19/4)

