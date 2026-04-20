«Κόντυνε» η διαφορά τηλεθέασης ανάμεσα σε Alpha-Mega την Παρασκευή (17/4)

Διατήρησε την πρωτοπορία στις προτιμήσεις των τηλεθεατών ο Alpha την Παρασκευή, εμφανίζοντας όμως μείωση στη δυναμική του με το Mega να τον προσεγγίζει, σημειώνοντας άνοδο, σε σχέση με την Πέμπτη, περιορίζοντας την μεταξύ τους «απόσταση» μόλις λίγο πάνω από μισή ποσοστιαία μονάδα.

Ο ΑΝΤ1 ήταν η τρίτη επιλογή του τηλεοπτικού κοινού στη διάρκεια της ημέρας, αλλά δεν μπόρεσε να διατηρήσει διψήφιο αριθμό στο κύριο μέρος του μεριδίου του, με τον ΣΚΑΪ να εμφανίζει θετικό πρόσημο και μεταβολή της επίδοσης του κατά μία 1,1% σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, προσπερνώντας το Star.

Μικρή πτωτική τάση επικράτησε στο Open, ενώ η ΕΡΤ1 ξαναβρέθηκε στην περιοχή του 4% και άνω, έπειτα από το 3,9% της Πέμπτης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen.

