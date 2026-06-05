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05.06.2026 00:21

Καλλιθέα: Η στιγμή που ιδιοκτήτης σπιτιού επιτίθεται σε επίδοξους διαρρήκτες – Τους κυνήγησε με ρόπαλο, σκληρές εικόνες

05.06.2026 00:21
kallithea

Σε συλλήψεις των τριών εμπλεκομένων οδήγησε το σοβαρό περιστατικό που εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 4/6, στην Καλλιθέα, όταν δύο νεαροί διέρρηξαν κατοικία με σκοπό την κλοπή, και ήρθαν αντιμέτωποι με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού.

Ο 55χρονος αντιλήφθηκε την παρουσία των δύο ανδρών μέσα στην οικία του και ακολούθησε έντονη συμπλοκή. Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης τραυματίστηκαν τόσο ο ένοικος, όσο και οι δύο εισβολείς.

Το σοκαριστικό βίντεο και οι συλλήψεις

Οπτικό υλικό που δημοσιοποίησε το Police Report και «ανέβασε» στο YouTube ο Μάνος Μεϊμαράκης καταγράφει μέρος των όσων ακολούθησαν.

Στα πλάνα διακρίνεται ο ιδιοκτήτης του σπιτιού να κρατά ένα αιματοβαμμένο ρόπαλο του μπέιζμπολ, ενώ φαίνεται να πιέζει προς το έδαφος το κεφάλι ενός τραυματισμένου άνδρα, ο οποίος αιμορραγεί.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στη μέση του δρόμου, στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Αχιλλέως με σοκαρισμένους πολίτες να ακούγονται να καλούν τον 55χρονο να σταματήσει.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι δύο διαρρήκτες, ηλικίας 22 και 23 ετών και αιγυπτιακής καταγωγής, συνελήφθησαν για απόπειρα κλοπής. Ο 22χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου δέχθηκε ιατρική περίθαλψη και του έγιναν ράμματα σε τραύματα που υπέστη κατά τη συμπλοκή.

Παράλληλα, συνελήφθη και ο 55χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση, με στόχο να διευκρινιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.06.2026 00:29
kallithea
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Η στιγμή που ιδιοκτήτης σπιτιού επιτίθεται σε επίδοξους διαρρήκτες – Τους κυνήγησε με ρόπαλο, σκληρές εικόνες

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