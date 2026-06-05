Μάριος Θεμιστοκλέους για τεχνητή νοημοσύνη στην Υγεία: «Το υπουργείο Υγείας θα γίνει υπουργείο Πρόληψης»

«Tα ψηφιακά εργαλεία και οι φορητές συσκευές παρακολούθησης υγείας θα συμβάλουν στην έγκαιρη πρόληψη, στην καλύτερη διαχείριση των παραγόντων κινδύνου και στη συνολική βελτίωση της υγείας του πληθυσμού».

Τα παραπάνω δήλωσε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους επισημαίνοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να αποτελέσει το βασικό πυλώνα στην υγεία, καθώς θα ενισχύσει την πρόληψη και θα διευκολύνει το έργο των γιατρών.

Ο κ. Θεμιστοκλέους, μιλώντας στην ΕΡΤNEWS χθες (4/6), περιέγραψε ένα νέο μοντέλο φροντίδας που αξιοποιεί τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας και μετατοπίζει το επίκεντρο από τη θεραπεία στην πρόληψη.

Οι αλλαγές μέσα στην επόμενη δεκαετία

Η σημαντικότερη αλλαγή που μπορεί να φέρει η τεχνητή νοημοσύνη την επόμενη δεκαετία αφορά τη βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας ιδιαίτερα για τους κατοίκους νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών. Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες που σήμερα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, θα μπορούν να λαμβάνουν έγκαιρη ιατρική αξιολόγηση, χωρίς να απαιτούνται χρονοβόρες μετακινήσεις σε μεγαλύτερα νησιά ή στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης δεν περιορίζονται μόνο στη διάγνωση, αλλά εκτείνονται:

στη θεραπεία,

στη διοίκηση των νοσοκομείων

στη διαχείριση των δεδομένων υγείας.

Μάλιστα ο υφυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στην έρευνα και την ανάπτυξη φαρμάκων:«Ένα φάρμακο χρειάζεται χρόνια έρευνας και κλινικών δοκιμών για να παραχθεί. Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ο χρόνος αυτός μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα να έχουν κερδηθεί 5 χρόνια». Αυτό, όπως πρόσθεσε: «σημαίνει ότι νέα φάρμακα μπορούν να έρθουν πιο γρήγορα και πιο φθηνά, καθώς η μείωση του χρόνου οδηγεί και σε μείωση του κόστους».

Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μειώσει τη γραφειοκρατία

Ο υφυπουργός τόνισε την εξοικονόμηση χρόνου για τους γιατρούς, σημειώνοντας ότι μεγάλο μέρος της γραφειοκρατίας και της καταγραφής ιατρικών δεδομένων μπορεί να αυτοματοποιηθεί, επιτρέποντας στους επαγγελματίες υγείας να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην ουσιαστική φροντίδα των ασθενών.

Επιπλέον αναφέρθηκε στις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων, επισημαίνοντας ότι μπορεί να μειώσει σημαντικά το χρόνο που απαιτείται για την ανακάλυψη και αξιολόγηση νέων θεραπειών, επιταχύνοντας την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπευτικές επιλογές.

Ο υφυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη νέα φιλοσοφία που διαμορφώνεται στο σύστημα υγείας, εξηγώντας ότι μέχρι σήμερα τα περισσότερα συστήματα λειτουργούσαν με στόχο τη διαχείριση της ασθένειας αφού αυτή εκδηλωθεί. Αντίθετα, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα μοντέλο πρόληψης, στο οποίο οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται έγκαιρα για πιθανούς κινδύνους, να παρακολουθούν κρίσιμους δείκτες υγείας και να λαμβάνουν εξατομικευμένες συστάσεις πριν εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα.

Όσον αφορά τις ψηφιακές υποδομές της χώρας, ο κ. Μάριος Θεμιστοκλέους επανέλαβε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο όσον αφορά την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τον Ενιαίο Ψηφιακό Φάκελο Ασθενούς και το MyHealth App, διαθέτοντας συστήματα που σε ορισμένες περιπτώσεις προηγούνται ακόμη και μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χωρών.

Μάλιστα ο κ. Θεμιστοκλέους εξέφρασε την εκτίμηση ότι μέσα στην επόμενη δεκαετία οι πολίτες θα ζουν περισσότερα και καλύτερα χρόνια ζωής, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη θα λειτουργεί ως πολύτιμος σύμμαχος τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους επαγγελματίες υγείας.

Ολόκληρη η συνέντευξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

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