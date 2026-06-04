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ΥΓΕΙΑ

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04.06.2026 16:21

ΙΣΑ προς την 1η ΥΠΕ: «Πληρώστε άμεσα τους γιατρούς στο πρόγραμμα “ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ”, για τα καρδιαγγειακά νοσήματα»

04.06.2026 16:21
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Την άμεση επίλυση του προβλήματος των καθυστερήσεων στις πληρωμές των ιατρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με επιστολή που απέστειλε προς τη Διοικήτρια της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας κα. Όλγα Μπαλαούρα.

Στην επιστολή του, ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι έχει γίνει αποδέκτης καταγγελιών από ιατρούς – μέλη του, σύμφωνα με τις οποίες μέχρι και σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία πληρωμή για τις υπηρεσίες που παρέχουν στο ΕΣΥ και στα Κέντρα Υγείας αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος πρόληψης των καρδιαγγειακών νοσημάτων, από τον Αύγουστο του 2025.

Ο ΙΣΑ τονίζει ότι η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη, ιδιαίτερα όταν για τις ίδιες ακριβώς ιατρικές πράξεις οι ιδιώτες ιατροί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αποζημιώνονται εντός δύο μηνών.

Για τον λόγο αυτό, ζητεί από τη Διοίκηση της 1ης ΥΠΕ να προχωρήσει άμεσα στην τακτοποίηση των οφειλών και να ενημερώσει τον Σύλλογο για τους λόγους που οι συγκεκριμένοι ιατροί παραμένουν απλήρωτοι για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει πλέον τους 10 μήνες.

Σχολιάζοντας το θέμα ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, δήλωσε: «Δεν είναι δυνατόν οι ιατροί που στηρίζουν έμπρακτα τα προγράμματα πρόληψης και προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στους πολίτες να παραμένουν απλήρωτοι για περισσότερο από δέκα μήνες. Η Πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίζει με σεβασμό και συνέπεια το ιατρικό προσωπικό που συμβάλλει στην επιτυχία των προγραμμάτων δημόσιας υγείας. Ζητούμε την άμεση εξόφληση των δεδουλευμένων και τη θεσμοθέτηση διαδικασιών που θα διασφαλίζουν την έγκαιρη αποζημίωση των ιατρών, χωρίς καθυστερήσεις και γραφειοκρατικά εμπόδια».

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ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 17:52
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