Mega και ΑΝΤ1 εναλλάχτηκαν στην πρώτη θέση τηλεθέασης το σαββατοκύριακο (18,19/4)

Στο πρώτο μεταπασχαλινό σαββατοκύριακο, στην κόντρα μεταξύ των καναλιών στην πρώτη θέση, βρέθηκαν εναλλάξ Mega και ANT1. Ήταν η πρώτη φορά που δεν απέσπασε τη μερίδα του λέοντος από την πίτα τηλεθέασης ο Alpha, έστω σε μία από τις δύο ημέρες.

Το Mega κέρδισε πόντους, για άλλη μια φορά, και χάρη στη μαγνητοσκοπημένη μετάδοση παράστασης επιθεώρησης του Μάρκου Σεφερλή. Την Κυριακή ο ΑΝΤ1 είχε την τιμητική του χάρη στην πρεμιέρα του σόου «Your Face Sounds Familiar».

Και τις δύο ημέρες του γουίκεντ πάντως ο Alpha αποτέλεσε το δεύτερο σε προτιμήσεις κανάλι.

Στα αξιοσημείωτα του διήμερου, το σαββατιάτικο «πέταγμα» του Open, το οποίο είδε τη δυναμική του να διαμορφώνεται στο 7,2%, κυρίως λόγω του σόου «Just the two of us», και η κυριακάτικη «βουτιά», καθώς στο prime time απέναντι σε έντονο ανταγωνισμό είχε το βραδινό ψυχαγωγικό «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα» και την αθλητική εκπομπή «Grande League».

