ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 19:02
20.04.2026 18:46

Mega και ΑΝΤ1 εναλλάχτηκαν στην πρώτη θέση τηλεθέασης το σαββατοκύριακο (18,19/4)

20.04.2026 18:46
Στο πρώτο μεταπασχαλινό σαββατοκύριακο, στην κόντρα μεταξύ των καναλιών στην πρώτη θέση, βρέθηκαν εναλλάξ Mega και ANT1. Ήταν η πρώτη φορά που δεν απέσπασε τη μερίδα του λέοντος από την πίτα τηλεθέασης ο Alpha, έστω σε μία από τις δύο ημέρες.

Το Mega κέρδισε πόντους, για άλλη μια φορά, και χάρη στη μαγνητοσκοπημένη μετάδοση παράστασης επιθεώρησης του Μάρκου Σεφερλή. Την Κυριακή ο ΑΝΤ1 είχε την τιμητική του χάρη στην πρεμιέρα του σόου «Your Face Sounds Familiar».

Και τις δύο ημέρες του γουίκεντ πάντως ο Alpha αποτέλεσε το δεύτερο σε προτιμήσεις κανάλι.

Στα αξιοσημείωτα του διήμερου, το σαββατιάτικο «πέταγμα» του Open, το οποίο είδε τη δυναμική του να διαμορφώνεται στο 7,2%, κυρίως λόγω του σόου «Just the two of us», και η κυριακάτικη «βουτιά», καθώς στο prime time απέναντι σε έντονο ανταγωνισμό είχε το βραδινό ψυχαγωγικό «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα» και την αθλητική εκπομπή «Grande League».

MEDIA

Mega και ΑΝΤ1 εναλλάχτηκαν στην πρώτη θέση τηλεθέασης το σαββατοκύριακο (18,19/4)

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 19:00
MEDIA

Mega και ΑΝΤ1 εναλλάχτηκαν στην πρώτη θέση τηλεθέασης το σαββατοκύριακο (18,19/4)

