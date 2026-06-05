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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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05.06.2026 10:53

Το κορυφαίο MINI για ταξίδια με την οικογένεια ήρθε στην Ελλάδα – Καίει κάτω από 5 lt/100km

05.06.2026 10:53
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Η μεγαλύτερη και πιο πρακτική πρόταση της MINI αποκτά μια νέα έκδοση που δίνει έμφαση στην αυτονομία και το χαμηλό κόστος χρήσης

Τα τελευταία χρόνια το Countryman έχει εξελιχθεί στο πιο ώριμο και ολοκληρωμένο μοντέλο της βρετανικής μάρκας, προσφέροντας χώρους, άνεση και πρακτικότητα που μπορούν να καλύψουν ακόμα και τις ανάγκες μιας οικογένειας. Τώρα, η γκάμα του στην Ελλάδα αποκτά μια νέα πετρελαιοκίνητη έκδοση που βάζει στο επίκεντρο την οικονομία καυσίμου. Πρόκειται για το νέο MINI Countryman One D, το οποίο συνδυάζει τον χαρακτηριστικό lifestyle χαρακτήρα της μάρκας με χαμηλή κατανάλωση, μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των ανεφοδιασμών και τιμή που το καθιστά μία από τις πιο προσιτές επιλογές στη γκάμα του μοντέλου.

Παρότι η αγορά κινείται ολοένα και περισσότερο προς τον εξηλεκτρισμό, υπάρχουν ακόμη οδηγοί που διανύουν δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα κάθε χρόνο και αναζητούν τη μέγιστη δυνατή οικονομία χρήσης. Ακριβώς σε αυτούς απευθύνεται το νέο MINI Countryman One D. Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας δίλιτρος τετρακύλινδρος turbodiesel κινητήρας που αποδίδει 122 ίππους, δίνοντας προτεραιότητα στην αποδοτικότητα και όχι στις απόλυτες επιδόσεις. Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι η κατανάλωση. Σύμφωνα με τις εργοστασιακές μετρήσεις, το μεγάλο SUV της MINI χρειάζεται μόλις 4,6 λίτρα πετρελαίου ανά 100 χιλιόμετρα, επίδοση που παραμένει εξαιρετική για τα δεδομένα της κατηγορίας και μεταφράζεται σε πολύ χαμηλό κόστος μετακίνησης για όσους ταξιδεύουν συχνά.

Η φιλοσοφία του συγκεκριμένου κινητήρα δεν είναι να προσφέρει σπορ επιδόσεις, αλλά να μετακινεί με άνεση και οικονομία ένα πλήρως φορτωμένο οικογενειακό SUV. Οι 122 ίπποι μπορεί να μη δείχνουν εντυπωσιακοί στα χαρτιά, όμως η πλούσια ροπή ενός σύγχρονου diesel κινητήρα ταιριάζει ιδανικά στον χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 9,7 δευτερόλεπτα, επίδοση απόλυτα επαρκής για τις ανάγκες της καθημερινότητας και των ταξιδιών. Σημαντικό ρόλο παίζει και το στάνταρ αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη Steptronic, το οποίο εξασφαλίζει ομαλές αλλαγές σχέσεων και συμβάλλει τόσο στην άνεση όσο και στη χαμηλή κατανάλωση.

Το σύγχρονο MINI Countryman απέχει αρκετά από την εικόνα που είχαν τα πρώτα μοντέλα της μάρκας. Με σαφώς μεγαλύτερες διαστάσεις, ευρύχωρη καμπίνα και σημαντικά μεγαλύτερο χώρο αποσκευών, αποτελεί σήμερα το πιο πρακτικό μοντέλο της MINI. Οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν άνετους χώρους για τα πόδια και το κεφάλι, ενώ το πορτμπαγκάζ μπορεί να φιλοξενήσει χωρίς δυσκολία τις αποσκευές μιας οικογένειας για πολυήμερες διακοπές. Παράλληλα, η σχεδίαση παραμένει πιστή στο DNA της μάρκας, με τις χαρακτηριστικές λεπτομέρειες της MINI να συνδυάζονται με την πιο επιβλητική παρουσία ενός σύγχρονου SUV.

Η νέα έκδοση είναι διαθέσιμη σε δύο διαφορετικές εκδόσεις εξοπλισμού, δίνοντας στον υποψήφιο αγοραστή τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε πιο λιτή ή πιο premium προσέγγιση. Η βασική έκδοση Essential Trim περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία άνεσης, ασφάλειας και συνδεσιμότητας, ενώ η Classic Trim προσθέτει περισσότερες αισθητικές και ποιοτικές λεπτομέρειες στο εσωτερικό και το αμάξωμα. Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο που διατηρεί τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της MINI, χωρίς να χάνει την πρακτικότητα που ζητά σήμερα ένα οικογενειακό κοινό.

Πόσο κοστίζει;

  • MINI Countryman One D Essential Trim: από 36.700 €
  • MINI Countryman One D Classic Trim: από 37.857 €

Τι κρατάμε;

  • Το MINI Countryman One D είναι η πιο οικονομική πετρελαιοκίνητη έκδοση της γκάμας.
  • Ο δίλιτρος turbodiesel κινητήρας αποδίδει 122 ίππους και καταναλώνει μόλις 4,6 lt/100 km.
  • Το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη Steptronic είναι στάνταρ.
  • Προσφέρει τους μεγαλύτερους χώρους και την υψηλότερη πρακτικότητα που έχουμε δει ποτέ σε MINI παραγωγής.
  • Η τιμή του στην Ελλάδα ξεκινά από 36.700 ευρώ.

Πηγή: autotypos.gr

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