Οδηγούμε το Honda HR-V e:HEV το οποίο εστιάζει στην καθημερινότητα

Η τρίτη γενιά του Honda HR-V ανανεώθηκε στα σημεία και απέκτησε ένα από τα καλύτερα και αποδοτικά υβριδικά συστήματα. Σε αυτό το μοντέλο, όπως και στα υπόλοιπα, η ιαπωνική εταιρεία εστιάζει στα στοιχεία που μετρούν στην καθημερινότητα, διατηρώντας στο ακέραιο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που το έχουν αναδείξει τα προηγούμενα χρόνια ως μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις.

Όπως όλα τα αυτοκίνητά της, έτσι και αυτό έχει υψηλό τεχνολογικό υπόβαθρο. Το HR-V από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκε κατάφερε να δώσει μία νέα πνοή στην Honda. Όμως η μεγάλη διαφορά είναι στο υβριδικό σύστημα (e:HEV) που μπορεί να το είδαμε στο Jazz, όμως στην πράξη διαπιστώσαμε ότι κάνει το ίδιο καλά την δουλειά του και σε αυτό το μοντέλο, καταφέρνοντας να ρίξει την κατανάλωση καυσίμου. Αλλωστε έχει την τεχνογνωσία της F1 και αυτό φαίνεται σε μεγάλο βαθμό.

Στο μπροστινό μέρος υπάρχει ένα ανασχεδιασμένος προφυλακτήρας, ενώ η μάσκα είναι με μαύρο γυαλιστερό πλαστικό διακοσμητικό. Υπάρχουν νέα φωτιστικά σώματα τα οποία χαρακτηρίζουν το μοντέλο. Στο πλάι η σιλουέτα είναι όμορφη, ενώ η κουπέ-SUV σχεδιαστική προσέγγιση παραμένει αναλλοίωτη, με την υψηλή γραμμή των παραθύρων, την αυξημένη κλίση της οροφής και αρκετά αεροδυναμικά στοιχεία. Στο πίσω μέρος μία ενιαία φωτιζόμενη μπάρα διατρέχει όλο το αμάξωμα ανάμεσα στα ανανεωμένα φωτιστικά σώματα.

Το μήκος είναι 4,34 μέτρα, με το πλάτος να βρίσκεται στα 1,79μ και το ύψος στο 1,58μ. Το μεταξόνιο είναι 2,61μ, γεγονός που υπόσχεται άνετους χώρους στο εσωτερικό, ενώ η απόσταση από το έδαφος είναι 18,8 εκατοστά. Η μεγάλη αλλαγή έχει γίνει στον αποθηκευτικό χώρο που πλέον είναι 335 λίτρα αντί 470 λίτρα που ήταν στην προηγούμενη έκδοση. Και αυτό λόγο της ύπαρξης της μπαταρίας στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων ο χώρος μετατρέπεται στα 1289 λίτρα.

Η εργονομία είναι ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει το εσωτερικό. Τα πλαστικά μπορεί να μην είναι μαλακά, ωστόσο έχουν καλή συναρμογή και δεν αφήνουν κανένα απολύτως περιθώριο για παράπονα. Υπάρχουν πολλοί φυσικοί διακόπτες, γεγονός που εκτιμήσαμε. Στο κέντρο του ταμπλό υπάρχει η κεντρική οθόνη για το infotainment είναι στις 9″ και ο ψηφιακός πίνακας οργάνων στις 7″, που ενώ δεν παίρνουν τα εύσημα για τα γραφικά τους, δίνουν την απαραίτητη πληροφόρηση στον οδηγό. Από την άλλη υπάρχουν πολλοί αποθηκευτικοί χώροι, ενώ πίσω μπορούν να φιλοξενηθούν δύο ενήλικες και ένας τρίτος στη μέση αρκεί να κάνει κάποιες υποχωρήσεις.

Σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό, η Honda έχει εφοδιάσει το HR-V με μία πλήρη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης με την ονομασία Sensing, η οποία βασίζεται σε μία νέα κάμερα υψηλής ανάλυσης που χρησιμοποιεί δεδομένα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Κάτω από το καπό υπάρχει ένας θερμικός κινητήρας, που είναι ατμοσφαιρικός βενζίνης τεχνολογίας VTEC 1.5 λίτρων και ο οποίος αποδίδει 107 ίππους και 131 Nm. Συνδυάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες εκ των οποίων ο πρώτος που είναι και ο βασικός, αποδίδει 131 ίππους και 236 Nm ροπής και δίνει κίνηση στους εμπρός τροχούς. Ο δεύτερος λειτουργεί ως γεννήτρια για να φορτίζει την υδρόψυκτη μπαταρία ιόντων λιθίου, η οποία βρίσκεται τοποθετημένη πάνω από τον χώρο αποσκευών.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ανάλογα με τις συνθήκες κίνησης, είχαμε στη διάθεσή μας τρία προγράμματα κίνησης (EV Drive, Hybrid Drive και Engine Drive). Στο πρώτο η μπαταρία παρέχει άμεση ισχύ στον βασικό ηλεκτροκινητήρα, κυρίως κατά την εκκίνηση και σε χαμηλές ταχύτητες, στο Hybrid Drive ο θερμικός κινητήρας παρέχει ενέργεια στο μικρότερο ηλεκτρικό μοτέρ/γεννήτρια που τροφοδοτεί τον ηλεκτροκινητήρα, ενώ στο Engine Drive η κίνηση μεταφέρεται απευθείας από τον θερμικό κινητήρα στους τροχούς μέσω του αυτόματου κιβωτίου eCVT. Στην πράξη αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά η κατανάλωση καυσίμου, καθώς η μέση τιμή κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής οδήγησης κυμάνθηκε στα 5,4 λτ/100 χλμ. Μέσα στην πόλη η κατανάλωση ήταν κοντά στα 4 λτ/100χλμ, ενώ στον αυτοκινητόδρομο η κατανάλωση βρέθηκε στα 6,5 λτ/100χλμ.

Ως προς τις επιδόσεις, τα πρώτα 100 km/h έρχονται σε 10,6″, ενώ η τελική αγγίζει τα 170 χλμ/ώρα. Το HR-V μέσα στην πόλη κινείται ως αμιγώς ηλεκτρικό και μέχρι τα 40 χλμ./ώρα. Όταν ανέβει η ταχύτητα και μέχρι τα 80 χλμ./ώρα, ενεργοποιείται, όποτε χρειάζεται, ο κινητήρας εσωτερικής καύσης για να φορτίζει τις μπαταρίες και δίνει κίνηση στους τροχούς μόνο σε έντονη επιτάχυνση. Όταν η ταχύτητα ξεπεράσει τα 120 χλμ./ώρα, την κίνηση αναλαμβάνει αποκλειστικά ο θερμικός κινητήρας. Κατά τη διάρκεια της οδήγησης είχαμε τρία προγράμματα οδήγησης (eco, normal, sport), ενώ υπάρχει και μια επιλογή Β όπου από τα paddles ρυθμίζαμε το επίπεδο ανάκτησης.

Στην πράξη το μοντέλο ήταν άνετο και σβέλτο. Κινηθήκαμε με ευκολία μέσα στην πόλη. Εχει προβλέψιμη συμπεριφορά. Έχει γίνει περισσότερο άκαμπτο, καθώς χρησιμοποιήθηκε περισσότερος χάλυβας γεγονός που ανεβάζει τα επίπεδα ασφάλειας. Στον αυτοκινητόδρομο μας ενόχλησε ο αυξημένος θόρυβος, που αποτελεί και ένα στοιχείο που πρέπει να βελτιωθεί. Οι αναρτήσεις ήταν καλά σεταρισμένες και προσανατολισμένες να προσφέρουν άνεση. Η ανάρτηση εμπρός είναι ΜακΦέρσον και πίσω ημιάκαμπτος άξονας. Αυτό πάντως που πήρε τα εύσημα είναι το υβριδικό σύστημα, το οποίο είχε άμεση απόκριση από χαμηλά χάρη και στην συνδρομή των ηλεκτροκινητήρων και καταφέρνει να ρίξει την κατανάλωση. Η τιμή της έκδοσης Elegance ξεκινάει από τα 34.490 ευρώ.

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