Η MG επιστρέφει στην ευρωπαϊκή παραγωγή: Νέο εργοστάσιο στην Ισπανία με επένδυση 200 εκατομμυρίων ευρώ

Η κινεζική SAIC, ιδιοκτήτρια της MG, ανακοίνωσε την κατασκευή του πρώτου της εργοστασίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιλέγοντας την Ισπανία ως βάση

Η MG συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στην Ευρώπη και πλέον περνά στο επόμενο στάδιο της ανάπτυξής της. Η εταιρεία ανακοίνωσε την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου στην περιοχή της Γαλικίας, στη βορειοδυτική Ισπανία, το οποίο θα αποτελέσει την πρώτη παραγωγική μονάδα της μητρικής SAIC εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επένδυση υπολογίζεται στα 200 εκατ. ευρώ και εντάσσεται στη στρατηγική «In Europe, For Europe», με στόχο την τοπική παραγωγή οχημάτων και εξαρτημάτων για την ευρωπαϊκή αγορά.

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