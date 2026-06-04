Η MG επιστρέφει στην ευρωπαϊκή παραγωγή: Νέο εργοστάσιο στην Ισπανία με επένδυση 200 εκατομμυρίων ευρώ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η κινεζική SAIC, ιδιοκτήτρια της MG, ανακοίνωσε την κατασκευή του πρώτου της εργοστασίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιλέγοντας την Ισπανία ως βάση
Η MG συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στην Ευρώπη και πλέον περνά στο επόμενο στάδιο της ανάπτυξής της. Η εταιρεία ανακοίνωσε την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου στην περιοχή της Γαλικίας, στη βορειοδυτική Ισπανία, το οποίο θα αποτελέσει την πρώτη παραγωγική μονάδα της μητρικής SAIC εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η επένδυση υπολογίζεται στα 200 εκατ. ευρώ και εντάσσεται στη στρατηγική «In Europe, For Europe», με στόχο την τοπική παραγωγή οχημάτων και εξαρτημάτων για την ευρωπαϊκή αγορά.
Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr
Διαβάστε επίσης:
Υβριδικό SUV της CUPRA με 272 ίππους και κατανάλωση 0,5 lt/100km έχει έκπτωση 4.000 ευρώ
Οι δύο ανεπίτρεπτες παραβάσεις που έκαναν οι Έλληνες πάνω από 5.700 φορές μέσα στον Μάιο – Το πρόστιμο είναι 350 ευρώ
ΗΠΑ και Μεξικό διαπραγματεύονται τους κανόνες για την προέλευση του περιεχομένου των οχημάτων που κατασκευάζονται στο Μεξικό
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.