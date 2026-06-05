Η εστίαση που χωλαίνει και το ζήτημα των θετικών αλκοτέστ με «μισό ποτήρι κρασί» – Δραματική έκκληση από τον Λευτέρη Λαζάρου

Πληθαίνουν οι φωνές των φορέων για τα προβλήματα στην εστίαση η οποία το τελευταίο διάστημα είναι ίσως ο πιο «χτυπημένος» κλάδος από την ακρίβεια και τον συνεχή περιορισμό του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών.

Όμως όταν τα παράπονα προέρχονται από επαγγελματίες όπως ο γνωστός σεφ Λευτέρης Λαζάρου, ιδιοκτήτη του πασίγνωστου και πολυβραβευμένου εστιατορίου «Βαρούλκο» τότε η είδηση αποκτά μία άλλη διάσταση.

Σε χαιρετισμό που έκανε ο κ. Λαζάρου σε δημοσιογράφους στο περιθώριο συνέντευξης τύπου που πραγματοποίησε γνωστή εταιρεία ζυμαρικών στο «Βαρούλκο», περιέγραψε με τα μελανότερα των χρωμάτων την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην εστίαση.

Όπως ανέφερε τα προβλήματα είναι τεράστια, ξεκινώντας από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν δημόσιες σχολές για την εκπαίδευση των νέων, και όσες υπάρχουν είναι ιδιωτικές με…τετράμηνη φοίτηση. «Σε 4 μήνες δεν προλαβαίνεις να μάθεις ούτε οδήγηση», ανέφερε χαρακτηριστικά. Επίσης, έκανε αναφορά στο δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και θα δυσκολεύει ακόμα περισσότερο όσο περνάει ο καιρός την εξεύρεση εργαζόμενων, ενώ μεταξύ των ζητημάτων τόνισε και τον πολύ υψηλό ΦΠΑ.

Αυτό όμως που έκανε εντύπωση είναι ότι στάθηκε και σε ένα άλλο θέμα για το οποίο οι απόψεις σίγουρα, μέσα στην κοινωνία διίστανται. Μίλησε για το πρόβλημα με τα αλκοτέστ που, όπως είπε, «σωστά γίνονται», αλλά δεν γίνεται να βγαίνουν θετικά με «μισό ποτήρι κρασί», ενώ συμπλήρωσε «μην πηγαίνουμε από το ένα άκρο στο άλλο».

Σίγουρα υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας που υποστηρίζουν στο ακέραιο την αυστηροποίηση του νέου ΚΟΚ ιδιαίτερα σε ότι αφορά την κατανάλωση αλκοόλ και κανείς δεν μπορεί να τους αδικήσει γι’ αυτό. Όμως υπάρχει και η πλευρά της αγοράς, γιατί μην ξεχνάμε ότι η εστίαση είναι από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος, εργοδότης της χώρας…

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