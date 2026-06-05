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05.06.2026 11:02

Το νέο Skoda Enyaq ήρθε στην Ελλάδα – Τι αλλάζει και πόσο κοστίζει

05.06.2026 11:02
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Η αναβαθμισμένη έκδοση MY27 του Skoda Enyaq είναι πλέον διαθέσιμη και στην ελληνική αγορά, με την Kosmocar να ανακοινώνει τις τιμές της ηλεκτρικής ναυαρχίδας της μάρκας.

Το μεγάλο ηλεκτρικό SUV της Skoda αποκτά νέες τεχνολογίες, περισσότερες δυνατότητες συνδεσιμότητας, βελτιωμένη πρακτικότητα και αναβαθμίσεις που κάνουν την καθημερινή χρήση ακόμη πιο εύκολη. 

Το Enyaq αποτελεί ήδη ένα από τα σημαντικότερα ηλεκτρικά μοντέλα της Skoda, έχοντας καθιερωθεί ως μια από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στην κατηγορία των οικογενειακών SUV. Με το Model Year 2027, η τσεχική εταιρεία δεν αλλάζει τη βασική συνταγή, αλλά ενισχύει τα σημεία που έχουν μεγαλύτερη σημασία για τον οδηγό.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.06.2026 12:39
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