search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.06.2026 09:29
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.06.2026 07:23

Εμπρηστική επίθεση στο Μαρούσι: Κουκουλοφόροι έβαλαν φωτιά σε 3 αυτοκίνητα της Περιφέρειας Αττικής

05.06.2026 07:23
empristiki-epithesi-marousi-1200×675

Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (05.06.2026) στο Μαρούσι, με κουκουλοφόρους να βάζουν φωτιά σε αυτοκίνητα της Περιφέρειας Αττικής και να τα καταστρέφουν ολοσχερώς.

Η εμπρηστική επίθεση έγινε γύρω στις 04:00 τα ξημερώματα, με πληροφορίες να αναφέρουν πως οι δράστες προσέγγισαν τα αυτοκίνητα της Περιφέρειας που ήταν παρκαρισμένα σε συγκεκριμένο σημείο στο Μαρούσι και στη συνέχεια τους πέταξαν εύφλεκτο υλικό και προκαλώντας φωτιά.

Τα οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς, πριν προλάβουν δυνάμεις της πυροσβεστικής να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν από κάμερες ασφαλείας βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τα στοιχεία και τις κινήσεις των δραστών.

Η ΕΛΑΣ έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό και την σύλληψή τους.

Διαβάστε επίσης

Πανελλαδικές 2026: Σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ

Η εστίαση που χωλαίνει και το ζήτημα των θετικών αλκοτέστ με «μισό ποτήρι κρασί» – Δραματική έκκληση από τον Λευτέρη Λαζάρου

Σύρος: Χειροπέδες σε 44χρονο τραγουδιστή για αποπλάνηση 14χρονης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
christina-pappa-new
LIFESTYLE

Χριστίνα Παππά: «Τη γυναίκα που μου έστελνε απειλητικά μηνύματα την έπιασαν και την έστειλαν στη χώρα της» (Video)

marios-themistokleous
ΥΓΕΙΑ

Μάριος Θεμιστοκλέους για τεχνητή νοημοσύνη στην Υγεία: «Το υπουργείο Υγείας θα γίνει υπουργείο Πρόληψης»

trolei new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάος στους δρόμους του Κέντρου – Καλώδια τρόλεϊ έπεσαν στην Ομόνοια

kiriakidis-mouriki-new
LIFESTYLE

Βλαδίμηρος Κυριακίδης για Έφη Μουρίκη: «Είναι το λιμάνι μου και η χαρά μου – Πολύ σημαντικό να συναντάς τον άνθρωπο που αγαπάς» (Video)

hlios makaronia ergostasio
BUSINESS

Μύλοι Δάκου: Επενδύσεις 25 εκατ. ευρώ και νέα αναπτυξιακή πορεία για το ΗΛΙΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

kallithea
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Η στιγμή που ιδιοκτήτης σπιτιού επιτίθεται σε επίδοξους διαρρήκτες – Τους κυνήγησε με ρόπαλο, σκληρές εικόνες

syntaxeis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Αναδρομικά-«ανάσα» έως 7.800 ευρώ μετά από δικαστικό μπλόκο στον ΕΦΚΑ

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Καλλιθέα: Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας που παρέσυρε πεζή

xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.06.2026 09:29
christina-pappa-new
LIFESTYLE

Χριστίνα Παππά: «Τη γυναίκα που μου έστελνε απειλητικά μηνύματα την έπιασαν και την έστειλαν στη χώρα της» (Video)

marios-themistokleous
ΥΓΕΙΑ

Μάριος Θεμιστοκλέους για τεχνητή νοημοσύνη στην Υγεία: «Το υπουργείο Υγείας θα γίνει υπουργείο Πρόληψης»

trolei new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάος στους δρόμους του Κέντρου – Καλώδια τρόλεϊ έπεσαν στην Ομόνοια

1 / 3