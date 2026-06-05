Εμπρηστική επίθεση στο Μαρούσι: Κουκουλοφόροι έβαλαν φωτιά σε 3 αυτοκίνητα της Περιφέρειας Αττικής

Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (05.06.2026) στο Μαρούσι, με κουκουλοφόρους να βάζουν φωτιά σε αυτοκίνητα της Περιφέρειας Αττικής και να τα καταστρέφουν ολοσχερώς.

Η εμπρηστική επίθεση έγινε γύρω στις 04:00 τα ξημερώματα, με πληροφορίες να αναφέρουν πως οι δράστες προσέγγισαν τα αυτοκίνητα της Περιφέρειας που ήταν παρκαρισμένα σε συγκεκριμένο σημείο στο Μαρούσι και στη συνέχεια τους πέταξαν εύφλεκτο υλικό και προκαλώντας φωτιά.

Τα οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς, πριν προλάβουν δυνάμεις της πυροσβεστικής να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν από κάμερες ασφαλείας βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τα στοιχεία και τις κινήσεις των δραστών.

Η ΕΛΑΣ έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό και την σύλληψή τους.

Διαβάστε επίσης

Πανελλαδικές 2026: Σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ

Η εστίαση που χωλαίνει και το ζήτημα των θετικών αλκοτέστ με «μισό ποτήρι κρασί» – Δραματική έκκληση από τον Λευτέρη Λαζάρου

Σύρος: Χειροπέδες σε 44χρονο τραγουδιστή για αποπλάνηση 14χρονης