Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Όταν σκέφτηκα το «Δυο Μέρες Μόνο» ήμουν «πίτα» – Τι είπε για το πολυσυζητημένο γκέι φιλί (Videos)

Μεγάλη ποσότητα αλκοόλ είχε καταναλώσει ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης όταν σκέφτηκε το σενάριο της σειράς «Δυο μέρες μόνο».

Όπως εξήγησε στο vidcast «Johnny@TheMovies» ο ηθοποιός και σεναριογράφος, το εμπνεύστηκε από το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, όταν πήγε να τη δει από κοντά ενώ ήταν σε βρισκόταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση και είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

«Στο “Δυο μέρες μόνο” ήμουν 30 χρονών. Είχα πάθει τρέλα εκείνη τη χρονιά. Το σκέφτηκα όταν ένα βράδυ, απογοητευμένος, φτυσμένος, σε τραγική κατάσταση, είχα πάει να ακούσω τη Δήμητρα Γαλάνη που εμφανιζόταν τότε με την Πρωτοψάλτη, και ξαφνικά, είναι στη σκηνή η Δήμητρα και τραγουδάει το “Δυο μέρες μόνο” και είμαι εγώ από κάτω “πίτα”. Την κοίταζα και λέω “θα το κάνω σενάριο αυτό”. Και πάω στο καμαρίνι και της λέω “Δήμητρα, θα ήθελα να γράψω μια ιστορία που οι ήρωες θα συναντιούνται εδώ, την ώρα που τραγουδάς το Δυο μέρες μόνο”».

»Ήταν δυο μέρες πριν μπω φαντάρος. Μπήκα φαντάρος πικραμένος, χάλια, όχι γιατί μπήκα φαντάρος. Έτσι το σκέφτηκα και έγραψα τον ήρωα μόλις μπήκα φαντάρος, τότε άρχισα να γράφω το σενάριο, στο οποίο ήταν δυο μέρες πριν αυτός μπει φαντάρος και δυο μέρες πριν αυτή παντρευτεί».

Το «Δυο μέρες μόνο» προβλήθηκε το πρώτο μισό της σεζόν 2005 – 2006 και το πρώτο μισό της σεζόν 2006 – 2007.

«Πάντα θα υπάρχουν βλαμμένοι άνθρωποι»

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης μίλησε και για τον ντόρο που προκάλεσε το πολυσυζητημένο γκέι φίλι στη σειρά.

«Ήταν μια πολύ χαζή ιστορία αυτό που είχε προκληθεί. Βλέπεις, σε αυτά τα κομμάτια είμαστε πολύ καλύτερα σήμερα. Τελικά, το ΣτΕ ακύρωσε το πρόστιμο αλλά κανείς δεν το λέει αυτό. Ακούγεται πιο δραματικό το “Ω, έπεσε πρόστιμο!“. Ήτανε μια ενότητα από όλοι οι ήρωες εκείνο το βράδυ, όλα τα ζευγάρια, που ήτανε διαφορετικά ζευγάρια, αντάλλασσαν κάποια φιλιά. Παίχτηκε το επεισόδιο. Δεν έγινε τίποτα και δεν άνοιξε μύτη. Πήγε το επεισόδιο -εκείνες τις εποχές αυτό που λέγαμε τα πενηντάρια τότε και τα εξηντάρια- όλοι ενθουσιασμένοι», είπε.

«Πέρασε μία εβδομάδα, πέρασαν δύο εβδομάδες, πέρασαν τρεις εβδομάδες. Δεν αντέδρασε τίποτα κανείς. Δεν ασχολήθηκε κανείς. Δεν ήρθε ποτέ κανείς να πει ότι “αυτό, μήπως…”. Ποτέ, ποτέ κανένας. Ούτε πριν, ούτε μετά, ούτε οι θεατές στο δρόμο. Που τότε οι θεατές τότε, γινότανε… δηλαδή, δεν μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε εκείνη την εποχή του “Κλείσε τα Μάτια”. Ήταν ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό από αυτό που σήμερα βιώνουν οι ηθοποιοί. Τότε ήταν όλα πολύ πιο μεγενθυμένα», πρόσθεσε για την επίμαχη σκηνή.

«Έτσι κάποιος πήρε και είπε ότι “θέλω να κάνω καταγγελία στο ΕΣΡ”»

«Θυμάμαι λοιπόν ότι δεν έγινε τίποτα. Και ξαφνικά, ένα μήνα μετά, επειδή μία μεσημεριανή εκπομπή -ήταν οι εποχές τότε των μεσημεριανών, των πολύ στημένων εκπομπών, ήταν το καινούργιο είδος τότε τηλεόρασης- τότε ξεκίνησαν λοιπόν και ασχολιόντουσαν με αυτό το κομμάτι! Επειδή ασχολιόντουσαν με αυτό το κομμάτι μεσημέρι και παιζόταν η σκηνή μεσημέρι, έτσι έγινε και κάποιος πήρε και είπε ότι “θέλω να κάνω καταγγελία στο ΕΣΡ”.

Το ΕΣΡ αναγκαστικά πήγε και έγινε ένα ολόκληρο μπάχαλο που έφτασε μέχρι στη Βουλή επερώτηση να γίνει, τότε ότι “πώς γίνεται, ενόψει Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 να θίγεται τέτοιο θέμα στην Ελλάδα;” Και ξαφνικά, αμέσως όλοι είπαν ότι: “Εννοείται, ρε παιδιά, τι γελοιότητες είναι αυτές;”. Και το ΣτΕ ακύρωσε το πρόστιμο, πάρα πολύ απλά”.

Στο μυαλό μου δεν ήτανε τίποτα παραπάνω, απλά δύο χαρακτήρες που αγαπιούνται. Το μοντάζ και η Στέλλα η Φιλιπποπούλου που το ‘χε φτιάξει, ήτανε τόσο προσεκτικό. Και ο τρόπος που το είχαμε γυρίσει ήτανε προσεκτικός. Πάντα θα υπάρχουν βλαμμένοι άνθρωποι. Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι είναι αμόρφωτοι και ακαλλιέργητοι. Πάντα θα υπάρχουν οπισθοδρομικοί άνθρωποι. Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο μπροστά, άνθρωποι με πιο ανοιχτό μυαλό, με πιο κλειστό μυαλό. Έτσι είναι η κοινωνία μας. Η κοινωνία μας αποτελείται από τα πάντα», δήλωσε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

