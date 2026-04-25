Νατάσα Μποφίλιου: «Δεν έχω κανέναν λόγο να εξηγώ, ούτε πόσο κάνουν τα ρούχα μου, ούτε τα ταξίδια μου…»

Για τα social media και τις επιθέσεις που έχει κατά καιρούς δεχθεί μίλησε η Νατάσα Μποφίλιου στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού.

«Όλα τα πράγματα που κάνουμε στη ζωή έχουν ένα κόστος. Θα μου ήταν μεγαλύτερο το κόστος αν δεν προσπαθούσα να είμαι εντάξει και καθαρή απέναντι στις αξίες που πρεσβεύω ως άνθρωπος. Αρκετές φορές έχουν γίνει προσπάθειες για δολοφονία του χαρακτήρα μου. Κάποιοι άνθρωποι έχουν έναν τρόπο που θέλουν να υπάρχεις», ανέφερε αρχικά η ερμηνεύτρια.

»Όταν δεν υπάρχεις με τον τρόπο που θέλουν, συμβαίνει αυτό. Αλλά αυτό, δεν έχει να κάνει μόνο με ένα δημόσιο πρόσωπο. Μπαίνεις σε μια ανάρτηση με έναν άνθρωπο που είναι φωτογραφημένος με ανθοδέσμη, και πατάς στα σχόλια και βιώνεις και βλέπεις μια ασύλληπτη παράνοια. Είναι ένας πόνος συσσωρευμένος και ένας θυμός και ένα σκοτάδι μέσα σε μερικούς ανθρώπους… γιατί είναι έτσι δύσκολη και σκοτεινή η ζωή που ζούμε», πρόσθεσε.

Fake news και διαστρέβλωση της πραγματικότητας

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στα fake news που, όπως υποστηρίζει, κυκλοφορούν κατά καιρούς για την ίδια, ακόμη και για προσωπικά της έξοδα και επιλογές.

«Παρότι δεν έχω κανέναν λόγο να εξηγώ, ούτε πόσο κάνουν τα ρούχα μου, ούτε τα ταξίδια μου, δεν έχω ιδιαίτερα ακριβά γούστα. Πολλά πράγματα είναι και fake news. Μπορεί κάποιος να πει ότι ένα φόρεμα που φόρεσα κάνει 3.000, εγώ να έχω αναρτήσει ότι κάνει 123 ευρώ και να συνεχίζει να λέγεται ότι έκανε 3.000», ανέφερε.

Η ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας

Η Νατάσα Μποφίλιου αναφέρθηκε και στην ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας της με τον Γιάννη Χαρούλη μετά το μπλόκο του γιου του Μάνου Χατζιδάκι.

«Μου άφησε μια πικρή γεύση. Όταν κάτι ματαιώνεται, είναι πολύ θλιβερό, ανατρεπτικό, αλλάζει τη ζωή σου πολύ. Ωστόσο θέλω να δίνω την ενέργειά μου και την προσοχή μου στα πράγματα που είναι μπροστά», επισήμανε.

