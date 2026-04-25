Γρηγόρης Γκουντάρας για Κατερίνα Καινούργιου: «Της έστειλα μήνυμα για την κόρη της και δεν μου απάντησε ποτέ» (Video)

Μήνυμα έστειλε ο Γρηγόρης Γκουντάρας στην Κατερίνα Καινούργιου ωστόσο εκείνη δεν του απάντησε ποτέ, όπως δήλωσε ο παρουσιαστής.

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας ρωτήθηκε για την επικοινωνία του με την παλιά του συνεργάτιδα κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο «Χαμογέλα και Πάλι» το Σάββατο 25 Απριλίου, όπου βρέθηκε μαζί με τη σύζυγό του Ναταλί Κάκκαβα. Ο ίδιος εξήγησε πως δεν έχουν επαφές και παρόλο που θέλησε να της ευχηθεί για την κόρη της, η Κατερίνα Καινούργιου δεν θέλησε να του μιλήσει.

Ο παρουσιαστής είπε χαρακτηριστικά για το τέλος της συνεργασίας αλλά και της φιλίας τους: «Είναι μια περίεργη συνθήκη, χωρίσαμε. Δεν θέλω να πω πράγματα που μπορεί και να παρεξηγηθούν. Εδώ είπα μια αλήθεια τηλεοπτική και με έκανε μπλοκ η Κατερίνα και στεναχωρήθηκα. Όλο το καλοκαίρι με έπαιρναν να σχολιάσω, δεν μίλησα ποτέ και πουθενά».

Και τότε ρωτήθηκε εάν έχουν μιλήσει ξανά: «Της έστειλα μήνυμα να της πω να της ζήσει η κορούλα της και δεν μου απάντησε. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Πραγματικά χάρηκα για την Κατερίνα, γιατί ξέρω πόσο το ήθελε να γίνει μαμά. Την νοιαζόμουν εγώ την Κατερίνα», απάντησε.

Στη συνέχεια ο Γρηγόρης Γκουντάρας πρόσθεσε για την παρεξήγηση που έγινε μεταξύ τους: «Έδωσε μια συνέντευξη η Κατερίνα και είπε ότι πρωταρχικό μέλημά μου ήταν να κάνω εκπομπή με τη γυναίκα μου τη Ναταλί, χωρίς καν να πει το όνομά της, ενώ δεν ίσχυε αυτό. Ήμουν άνεργος μέχρι τον Οκτώβριο. Η Κατερίνα ξέρει πέντε χρόνια που ήμασταν μαζί πώς λειτουργώ ως άνθρωπος, πόσο ψηλά έχω κάποια άλλα πράγματα. Δεν θα έκανα κάτι τέτοιο και να την αφήσω. Εγώ ήμουν στην BarkingWell με τον Νίκο Κοκλώνη και αποφάσισα να παραμείνω εκεί. Τελεία και παύλα. Δεν είναι παρεξήγηση. Με την Κατερίνα τα είχαμε πει όλα. Ήξερε ποια είναι η δική μου απόφαση. Αυτό μου έκανε εντύπωση και γι αυτό το είπαμε και τηλεοπτικά ότι δεν ισχύει και μετά με έκανε μπλοκ».

Το χρονικό της κόντρας

Όλα ξεκίνησαν όταν η Ναταλί Κάκκαβα, μιλώντας στον αέρα του «ΕΔΩ TV» τον Νοέμβριο του 2025, ισχυρίστηκε πως η Κατερίνα Καινούργιου δεν είπε την αλήθεια όταν ανέφερε ότι ο Γρηγόρης Γκουντάρας αποχώρησε από την εκπομπή της, επειδή επιθυμούσε αποκλειστικά να δουλέψει μαζί με τη σύζυγό του.

Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε: «Θέλω να πω κι εγώ ένα παράπονο. Έδωσες μια συνέντευξη και όταν σε ρώτησαν για τον Γρηγόρη, είπες ψέματα, Κατερίνα. Είπες ότι έφυγε επειδή το ζητούμενό του ήταν να κάνει εκπομπή με τη γυναίκα του. Ξέρεις πολύ καλά ότι κάτι τέτοιο δεν ίσχυε τότε, αυτό προέκυψε αργότερα. Περάσαμε ένα καλοκαίρι που κανείς δεν γνώριζε αν θα είχε δουλειά ο Γρηγόρης και αν θα είναι κάπου ο Γρηγόρης τον χειμώνα.Να λέμε από την αρχή ψέματα ότι ο Γρηγόρης έφυγε για να κάνει εκπομπή με τη γυναίκα του και μάλιστα χωρίς να αναφέρεις ούτε καν το όνομά μου».

«Στην καρδιά μου θα είσαι πάντα η Κατερίνα, το καλό και δοτικό κορίτσι. Εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Θα ήθελα όμως η νέα Κατερίνα που βλέπω σήμερα να είναι πιο ειλικρινής σε αυτά που λέει. Τίποτα άλλο, την αγάπη μας», είχε αναφέρει ακόμα, σημειώνοντας πως «έχουν φάει μαζί, έχουν κλάψει μαζί».

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας συμφώνησε πλήρως με τη σύζυγό του, υποστηρίζοντας πως και ο ίδιος ενοχλήθηκε από όσα είπε η παρουσιάστρια.

Λίγες ώρες αργότερα, η Κατερίνα Καινούργιου φαίνεται πως ενημερώθηκε για τις δηλώσεις και αντέδρασε, πατώντας unfollow στον πρώην στενό της συνεργάτη στο Instagram. Ο Γρηγόρης Γκουντάρας έκτοτε δεν την ακολουθεί ούτε εκείνος.

