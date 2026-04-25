Γιώργος Τσαλίκης: Έκκληση στον Πρωθυπουργό και το Υπουργείο Παιδείας για αλλαγή στο σύστημα μοριοδότησης των αθλητών – «Είναι άδικο» (Video)

Έκκληση για αλλαγή στο σύστημα μοριοδότησης για τους Έλληνες αθλητές έκανε ο Γιώργος Τσαλίκης, υποστηρίζοντας πως είναι άδικο καθώς δεν αμείβονται όπως θα έπρεπε για τον κόπο τους.

Με αφορμή το γεγονός πως ο γιος του, Άγγελος, είναι τερματοφύλακας και αντί να διαβάζει βρίσκεται σε αγώνες για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, ο τραγουδιστής απευθύνθηκε στον Πρωθυπουργό και στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και ζήτησε να γίνει άμεσα κάτι, ώστε να μην απογοητεύονται τα νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό.

Ο Γιώργος Τσαλίκης στο βίντεο που ανέβασε στο TikTok είπε αναλυτικά: «Είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης, πατέρας του Άγγελου Τσαλίκη, ο οποίος είναι τερματοφύλακας στη σχολική ομάδα του Δούκα και ένα παιδί το οποίο ανάμεσα σε χιλιάδες άλλα παιδιά και στους συναθλητές του, δίνει φέτος πανελλήνιες εξετάσεις. Είμαστε εδώ λοιπόν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που διεξάγεται στη Βόρεια Μακεδονία, είμαστε στα Σκόπια, στην πρωτεύουσα της Βόρειας Μακεδονίας, όπου τα παιδιά δίνουν έναν τεράστιο αγώνα με τα βιβλία τους μαζί, έχοντας την αγωνία των πανελληνίων, εκεί που τα υπόλοιπα παιδιά, οι συμμαθητές τους, είναι στα σπίτια τους, είναι στα μαθήματά τους, είναι στα φροντιστήριά τους, είναι εκεί που πρέπει να είναι ένα παιδί ελάχιστες ημέρες πριν τις πανελλήνιες. Τα δικά μας παιδιά που είναι αθλητές, είναι εδώ και αγωνίζονται με το εθνόσημο και εκπροσωπούν την Ελλάδα σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η Ελλάδα λοιπόν παλιά αντάμειβε αυτά τα παιδιά που άφηναν τον πολύτιμο χρόνο του διαβάσματος και των φροντιστηρίων, που έκαναν τόσο μεγάλο αγώνα ολόκληρη τη χρονιά, για να είναι εδώ, για να εκπροσωπούν την Ελλάδα με μοριοδότηση στις 8 πρώτες θέσεις. Αυτό έχει αλλάξει και τώρα είναι οι τρεις πρώτες θέσεις, κάτι που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ άδικο για αυτά τα παιδιά, για τον αγώνα τους. Δεν ξέρουμε ακόμα την έκβαση αυτού του παγκόσμιου πρωταθλήματος. Η Ελλάδα έχει πάει πολύ καλά, αλλά όπως και να’ χει, ακόμα έχουμε ελπίδες για να μπούμε στην τετράδα και στα ημιτελικά. Είναι πάρα πολύ άδικο. Απευθύνομαι στον Πρωθυπουργό της χώρας κύριο Μητσοτάκη και στη φίλη μου, την εξαιρετική Σοφία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, να διορθώσουν με ένα ΦΕΚ αυτή τη μεγάλη αδικία και να ανταμείψουν τα ελληνόπουλα που αθλούνται και που σηκώνουν την ελληνική σημαία ψηλά σε όλα τα αθλήματα, με αυτό που πρέπει να ανταμειφθούν. Να γίνει ένα καινούριο ΦΕΚ και οι 8 πρώτοι να ανταμείβονται με μόρια, όπως γινόταν παλιότερα. Αυτό ζητώ να εξεταστεί, με όλο τον σεβασμό, γιατί ποτέ δεν είναι αργά σε αυτή τη χώρα να διορθωθεί μία αδικία. Σας προκαλώ και σας παρακαλώ. Είναι άδικο για αυτά τα παιδιά. Πρέπει να δώσετε κίνητρα στα ελληνόπουλα να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Μην αφήνετε τα παιδιά απογοητευμένα. Μην το κάνετε αυτό, σας εκλιπαρώ».

Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο τραγουδιστής σημείωσε επιπλέον: «ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ. Αφορά εκατοντάδες παιδιά μας. Εκατοντάδες αθλητές μας. Έκκληση στην υπουργό Παιδείας @sofia_zacharaki και στον πρωθυπουργό της Χώρας μας @kyriakos_ να επανεξεταστεί αυτό το άδικο για τα παιδιά μας ΦΕΚ και να επανέλθει στην πρότερη ευνοϊκότερη για τα παιδια μας που αγωνίζονται με πυγμή στο εξωτερικό συνθήκη».

Διαβάστε επίσης:

Καραβάτου: «Για χρόνια δεν μιλούσαμε με τον Άρη Καβατζίκη» – Αφροδίτη Γραμμέλη: «Το ξέρω, ήμουν μαζί του τότε»

Χρήστος Σαπουντζής: «Είμαι από οικογένεια ανταρτών και άθεων, είμαι στις διαδηλώσεις από 5 χρονών» (Video)

Η Κατερίνα Καινούργιου απολαμβάνει τη μητρότητα – Το βίντεο που συγκίνησε και η τρυφερή ανάρτηση του συντρόφου της

